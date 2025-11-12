Gdzie wyrzucać brudne słoiki? Tak narażasz się na błąd przy segregacji

Spis treści: Dlaczego brudny słoik to problem w recyklingu? Czy trzeba myć słoiki przed wyrzuceniem? Gdzie wyrzucać słoiki po przetworach, sosach i dżemach? Co z nakrętkami i etykietami? Czego absolutnie nie wrzucać do szkła?

Dlaczego brudny słoik to problem w recyklingu?

Szkło to jeden z najcenniejszych surowców wtórnych, bo można je przetwarzać wielokrotnie, bez uszczerbku na jakości. Warunek jest jeden, a mianowicie szkło musi być czyste i jednorodne. Nawet niewielkie ilości jedzenia, tłuszczu czy chemikaliów mogą sprawić, że cała zawartość pojemnika zostanie potraktowana jako odpad zmieszany.

Zanieczyszczone szkło nie topi się równomiernie, a powstały materiał ma gorsze właściwości. Dodatkowo resztki organiczne sprzyjają rozwojowi bakterii i pleśni, co utrudnia składowanie i transport odpadów. W efekcie coś, co mogło zostać ponownie wykorzystane, trafia na wysypisko, zamiast wrócić do obiegu.

Czy trzeba myć słoiki przed wyrzuceniem?

Nie trzeba ich myć dokładnie, ale trzeba je opróżnić z zawartości. Resztki jedzenia wystarczy usunąć mechanicznie - na przykład łyżką lub papierowym ręcznikiem. W przypadku bardzo tłustych słoików, np. po majonezie czy oleju, warto przepłukać słoik ciepłą wodą.

Nie należy zużywać dużych ilości wody - w zakładach recyklingu szkło przechodzi etap mycia przemysłowego. Liczy się to, by nie trafiało do pojemnika pełne jedzenia, tłuszczu lub płynnych odpadów. Czysty słoik to gwarancja, że trafi do recyklingu, a nie do odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucać słoiki po przetworach, sosach i dżemach?

Zasady segregacji słoików zależą od ich zawartości i stopnia zabrudzenia:

Słoiki po przetworach, sosach i dżemach - opróżnij z resztek i wrzuć do zielonego pojemnika na szkło. Lekko zabrudzone słoiki nie wymagają mycia.

Słoiki bardzo tłuste (np. po majonezie lub oleju spożywczym) - usuń nadmiar tłuszczu, ewentualnie lekko przepłucz, a następnie wrzuć do pojemnika na szkło.

Słoiki z zepsutą zawartością lub pleśnią - przeterminowane jedzenie wyrzuć do pojemnika na bioodpady (brązowego), a sam słoik po opróżnieniu do zielonego.

Słoiki po lekach i syropach - po opróżnieniu wyrzucaj do szkła. Jeśli zawierają resztki farmaceutyków, oddaj je do apteki prowadzącej zbiórkę przeterminowanych leków.

Słoiki po farbach, rozpuszczalnikach, olejach technicznych czy lakierach - nie wolno ich wrzucać do pojemnika na szkło. Należy oddać je do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), gdzie zostaną bezpiecznie zutylizowane.

Co z nakrętkami i etykietami?

Wiele osób ma wątpliwości, czy trzeba usuwać etykiety lub zakrętki. Zasada jest prosta:

zakrętki metalowe i plastikowe - wrzucaj osobno, do żółtego pojemnika (metale i tworzywa sztuczne),

gumowe uszczelki z wieczek - także do pojemnika żółtego,

etykiet i kleju nie trzeba odrywać - w procesie recyklingu zostaną usunięte mechanicznie i termicznie.

Najważniejsze jest, by słoik był opróżniony. Zakręcony, pełen resztek lub tłuszczu pojemnik jest traktowany jak odpad zmieszany i nie zostanie poddany przetworzeniu.

Czego absolutnie nie wrzucać do szkła?

Zielony pojemnik przeznaczony jest wyłącznie na szkło opakowaniowe - czyli butelki i słoiki po żywności, kosmetykach oraz lekach. Do szkła nie wolno wrzucać:

luster, szyb okiennych, szkła hartowanego,

naczyń żaroodpornych, porcelany, ceramiki, fajansu,

żarówek, halogenów, świetlówek i neonówek,

szkła laboratoryjnego i zbrojonego,

opakowań po farbach, olejach technicznych, rozpuszczalnikach czy lakierach.

Materiały te mają inny skład chemiczny i inną temperaturę topnienia. Ich obecność w odpadach szklanych powoduje pękanie nowo wytworzonych butelek i słoików, a tym samym obniża jakość całej partii surowca.

