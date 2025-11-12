Gdzie wyrzucać brudne słoiki? Tak narażasz się na błąd przy segregacji
Słoiki po dżemie, sosie czy majonezie to szkło opakowaniowe, ale zabrudzone. Wiele osób wrzuca je bez zastanowienia do zielonego pojemnika, nie zdając sobie sprawy, że resztki jedzenia i tłuszczu mogą zanieczyścić cały surowiec. Kilka brudnych słoików wystarczy, by cała partia szkła nie nadawała się do ponownego przetworzenia. Warto więc wiedzieć, jak przygotować je do wyrzucenia, by rzeczywiście mogły wrócić do obiegu.
Spis treści:
- Dlaczego brudny słoik to problem w recyklingu?
- Czy trzeba myć słoiki przed wyrzuceniem?
- Gdzie wyrzucać słoiki po przetworach, sosach i dżemach?
- Co z nakrętkami i etykietami?
- Czego absolutnie nie wrzucać do szkła?
Dlaczego brudny słoik to problem w recyklingu?
Szkło to jeden z najcenniejszych surowców wtórnych, bo można je przetwarzać wielokrotnie, bez uszczerbku na jakości. Warunek jest jeden, a mianowicie szkło musi być czyste i jednorodne. Nawet niewielkie ilości jedzenia, tłuszczu czy chemikaliów mogą sprawić, że cała zawartość pojemnika zostanie potraktowana jako odpad zmieszany.
Zanieczyszczone szkło nie topi się równomiernie, a powstały materiał ma gorsze właściwości. Dodatkowo resztki organiczne sprzyjają rozwojowi bakterii i pleśni, co utrudnia składowanie i transport odpadów. W efekcie coś, co mogło zostać ponownie wykorzystane, trafia na wysypisko, zamiast wrócić do obiegu.
Czy trzeba myć słoiki przed wyrzuceniem?
Nie trzeba ich myć dokładnie, ale trzeba je opróżnić z zawartości. Resztki jedzenia wystarczy usunąć mechanicznie - na przykład łyżką lub papierowym ręcznikiem. W przypadku bardzo tłustych słoików, np. po majonezie czy oleju, warto przepłukać słoik ciepłą wodą.
Nie należy zużywać dużych ilości wody - w zakładach recyklingu szkło przechodzi etap mycia przemysłowego. Liczy się to, by nie trafiało do pojemnika pełne jedzenia, tłuszczu lub płynnych odpadów. Czysty słoik to gwarancja, że trafi do recyklingu, a nie do odpadów zmieszanych.
Gdzie wyrzucać słoiki po przetworach, sosach i dżemach?
Zasady segregacji słoików zależą od ich zawartości i stopnia zabrudzenia:
- Słoiki po przetworach, sosach i dżemach - opróżnij z resztek i wrzuć do zielonego pojemnika na szkło. Lekko zabrudzone słoiki nie wymagają mycia.
- Słoiki bardzo tłuste (np. po majonezie lub oleju spożywczym) - usuń nadmiar tłuszczu, ewentualnie lekko przepłucz, a następnie wrzuć do pojemnika na szkło.
- Słoiki z zepsutą zawartością lub pleśnią - przeterminowane jedzenie wyrzuć do pojemnika na bioodpady (brązowego), a sam słoik po opróżnieniu do zielonego.
- Słoiki po lekach i syropach - po opróżnieniu wyrzucaj do szkła. Jeśli zawierają resztki farmaceutyków, oddaj je do apteki prowadzącej zbiórkę przeterminowanych leków.
- Słoiki po farbach, rozpuszczalnikach, olejach technicznych czy lakierach - nie wolno ich wrzucać do pojemnika na szkło. Należy oddać je do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), gdzie zostaną bezpiecznie zutylizowane.
Co z nakrętkami i etykietami?
Wiele osób ma wątpliwości, czy trzeba usuwać etykiety lub zakrętki. Zasada jest prosta:
- zakrętki metalowe i plastikowe - wrzucaj osobno, do żółtego pojemnika (metale i tworzywa sztuczne),
- gumowe uszczelki z wieczek - także do pojemnika żółtego,
- etykiet i kleju nie trzeba odrywać - w procesie recyklingu zostaną usunięte mechanicznie i termicznie.
Najważniejsze jest, by słoik był opróżniony. Zakręcony, pełen resztek lub tłuszczu pojemnik jest traktowany jak odpad zmieszany i nie zostanie poddany przetworzeniu.
Czego absolutnie nie wrzucać do szkła?
Zielony pojemnik przeznaczony jest wyłącznie na szkło opakowaniowe - czyli butelki i słoiki po żywności, kosmetykach oraz lekach. Do szkła nie wolno wrzucać:
- luster, szyb okiennych, szkła hartowanego,
- naczyń żaroodpornych, porcelany, ceramiki, fajansu,
- żarówek, halogenów, świetlówek i neonówek,
- szkła laboratoryjnego i zbrojonego,
- opakowań po farbach, olejach technicznych, rozpuszczalnikach czy lakierach.
Materiały te mają inny skład chemiczny i inną temperaturę topnienia. Ich obecność w odpadach szklanych powoduje pękanie nowo wytworzonych butelek i słoików, a tym samym obniża jakość całej partii surowca.
