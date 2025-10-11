W 2020 roku zaczęła obowiązywać w Polsce pełna segregacja odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Segregacja odpadów: Najważniejsze zasady

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

metale i tworzywa sztuczne,

papier,

opakowania szklane,

odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Od 1 stycznia 2025 roku zmieniły się w Polsce także zasady segregacji odpadów tekstylnych, których nie umieszczamy już w pojemnikach na odpady zmieszane, ale oddajemy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów.

Niezniszczone ubrania możemy oddawać też do sklepów charytatywnych, brać udział w zbiórkach odzieży używanej czy sprzedawać je w dedykowanych do tego miejscach.

Gdzie wyrzucać opakowania po budyniu i kisielu?

Choć pełna segregacja odpadów obowiązuje w Polsce już pięć lat, to Polacy wciąż popełniają błędy. Najwięcej problemów przysparzają odpady z metali i tworzyw sztucznych. Przykładem mogą być choćby opakowania po budyniu i kisielu. Gdzie należy je umieszczać?

Choć większość osób intuicyjnie wrzuci opakowania po budyniu i kisielu do kosza na plastik i metale, to jest to błąd! Większość takich opakowań powinna bowiem trafić do odpadów zmieszanych. Kluczowy jest materiał, z którego te opakowania zostały wykonane:

saszetki foliowe wrzucamy do kosza na plastik i metale,

saszetki papierowe bez foliowego wypełnienia do pojemnika na papier,

saszetki papierowe z foliowym wypełnieniem do odpadów zmieszanych.

