Gdzie wyrzucać opakowania po budyniu i kisielu? Wciąż robimy błąd
Choć pełna segregacja odpadów obowiązuje w Polsce od 2020 roku, to z badań wynika, że Polacy wciąż popełniają błędy przy umieszczaniu odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach. Problematyczne bywają np. opakowania po kisielu, budyniu czy galaretkach. Gdzie powinniśmy je wyrzucać?
W 2020 roku zaczęła obowiązywać w Polsce pełna segregacja odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Segregacja odpadów: Najważniejsze zasady
Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:
- metale i tworzywa sztuczne,
- papier,
- opakowania szklane,
- odpady biodegradowalne.
Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.
Od 1 stycznia 2025 roku zmieniły się w Polsce także zasady segregacji odpadów tekstylnych, których nie umieszczamy już w pojemnikach na odpady zmieszane, ale oddajemy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów.
Niezniszczone ubrania możemy oddawać też do sklepów charytatywnych, brać udział w zbiórkach odzieży używanej czy sprzedawać je w dedykowanych do tego miejscach.
Gdzie wyrzucać opakowania po budyniu i kisielu?
Choć pełna segregacja odpadów obowiązuje w Polsce już pięć lat, to Polacy wciąż popełniają błędy. Najwięcej problemów przysparzają odpady z metali i tworzyw sztucznych. Przykładem mogą być choćby opakowania po budyniu i kisielu. Gdzie należy je umieszczać?
Choć większość osób intuicyjnie wrzuci opakowania po budyniu i kisielu do kosza na plastik i metale, to jest to błąd! Większość takich opakowań powinna bowiem trafić do odpadów zmieszanych. Kluczowy jest materiał, z którego te opakowania zostały wykonane:
- saszetki foliowe wrzucamy do kosza na plastik i metale,
- saszetki papierowe bez foliowego wypełnienia do pojemnika na papier,
- saszetki papierowe z foliowym wypełnieniem do odpadów zmieszanych.
