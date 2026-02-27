Gdzie wyrzucić folię po mieszankach sałat? Liczy się jeden szczegół

Obowiązek segregacji odpadów w Polsce

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje w naszym kraju jednolity obowiązek segregacji odpadów. Osoby, które nie chcą się do niego stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zasady Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

metale i tworzywa sztuczne,

papier,

opakowania szklane,

odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

W 2025 roku zmieniło się też sporo w kwestii recyklingu zużytych tekstyliów. Obowiązek ten przejęły gminy, które są zobowiązane do przyjmowania zużytych tkanin w PSZOKACH (Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Wprowadzone rozwiązania mają m.in. sprzyjać efektywniejszemu recyklingowi materiałów tekstylnych. Zanim przepisy zaczęły obowiązywać, zużytą odzież należało wyrzucać do kontenerów na odpady zmieszane. Niezniszczone ubrania, w których już nie chodzimy, warto oddawać także do sklepów charytatywnych czy miejsc, w których organizowane są zbiórki odzieży.

Najczęstsze problemy w segregacji

Choć jednolity system segregacji odpadów obowiązuje nas już od roku, to Polacy wciąż popełniają wiele błędów. Najmniej kontrowersji powinny budzić opakowania plastikowe, metalowe i z tworzyw sztucznych. Jak się jednak okazuje, i one przysparzają nam problemów.

Gdzie wyrzucić folię po mieszankach sałat?

Folię po mieszankach sałat powinniśmy umieścić, w większości przypadków w żółtym pojemniku na tworzywa sztuczne. Dotyczy to także opakowań, które mają w środku srebrną warstwę (folia aluminiowa).

W sytuacji jednak gdy folia jest bardzo brudna, tłusta lub resztki sałaty mocno do niej przywarły i nie da się ich usunąć, należy ją wyrzucić do pojemnika na odpady mieszane.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Prasowana kiełbasa z Serbii podbija świat © 2026 Associated Press