Gdzie wyrzucić folię po mieszankach sałat? Liczy się jeden szczegół
Mieszanka sałat to gotowa do spożycia kompozycja różnych gatunków sałat, ziół lub młodych liści, często myta oraz krojona i umieszczona w plastikowych opakowaniach. Gdzie wyrzucać takie opakowania? Sporo osób wciąż ma wątpliwości.
Obowiązek segregacji odpadów w Polsce
Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje w naszym kraju jednolity obowiązek segregacji odpadów. Osoby, które nie chcą się do niego stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Zasady Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów
Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:
- metale i tworzywa sztuczne,
- papier,
- opakowania szklane,
- odpady biodegradowalne.
Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.
W 2025 roku zmieniło się też sporo w kwestii recyklingu zużytych tekstyliów. Obowiązek ten przejęły gminy, które są zobowiązane do przyjmowania zużytych tkanin w PSZOKACH (Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
Wprowadzone rozwiązania mają m.in. sprzyjać efektywniejszemu recyklingowi materiałów tekstylnych. Zanim przepisy zaczęły obowiązywać, zużytą odzież należało wyrzucać do kontenerów na odpady zmieszane. Niezniszczone ubrania, w których już nie chodzimy, warto oddawać także do sklepów charytatywnych czy miejsc, w których organizowane są zbiórki odzieży.
Najczęstsze problemy w segregacji
Choć jednolity system segregacji odpadów obowiązuje nas już od roku, to Polacy wciąż popełniają wiele błędów. Najmniej kontrowersji powinny budzić opakowania plastikowe, metalowe i z tworzyw sztucznych. Jak się jednak okazuje, i one przysparzają nam problemów.
Gdzie wyrzucić folię po mieszankach sałat?
Folię po mieszankach sałat powinniśmy umieścić, w większości przypadków w żółtym pojemniku na tworzywa sztuczne. Dotyczy to także opakowań, które mają w środku srebrną warstwę (folia aluminiowa).
W sytuacji jednak gdy folia jest bardzo brudna, tłusta lub resztki sałaty mocno do niej przywarły i nie da się ich usunąć, należy ją wyrzucić do pojemnika na odpady mieszane.
