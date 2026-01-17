Spis treści: Z czego składa się karton na mleko? Gdzie wyrzucać karton po mleku? Na czym polega recykling kartonu po mleku?

Z czego składa się karton na mleko?

Sama nazwa opakowania wskazuje, że jest ono wykonane z papieru. Nic dziwnego, że wiele osób wciąż popełnia częsty błąd i wyrzuca karton po mleku do pojemnika na papier. Tak naprawdę tego typu opakowania składają się z kilku różnych tworzyw - głównie papieru, ale też folii czy aluminium. Te surowce są niezbędne, by opakowanie nie przeciekało i jednocześnie chroniło produkt przed psuciem się i wydłużało termin przydatności do spożycia.

Gdzie wyrzucać karton po mleku?

Ze względu na skład opakowania karton po mleku należy wyrzucać do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Tam powinny trafiać wszystkie opakowania składające się z różnych surowców, które wymagają bardziej specjalistycznego recyklingu. Przed wyrzuceniem karton należy zgnieść na płasko, by zajmował jak najmniej miejsca. Nie trzeba go myć. Zakrętkę pozostawiamy przykręconą do opakowania lub jeśli jest oddzielona, wrzucamy również do żółtego pojemnika.

Karton po mleku wyrzucasz do kontenera na papier? Popełniasz ogromny błąd 123RF/PICSEL

Na czym polega recykling kartonu po mleku?

Recykling opakowań wyprodukowanych z różnych tworzyw jest bardziej wymagający, bo wymaga dodatkowego etapu, który obejmuje rozdzielanie poszczególnych warstw. Dzięki temu zarówno papier, plastik, jak i aluminium mogą być ponownie wykorzystane, np. do produkcji nowych opakowań, a nawet materiałów budowlanych.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL