Ogólne zasady segregacji odpadów

1 stycznia 2020 roku wszedł w Polsce w życie jednolity obowiązek segregacji odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

metale i tworzywa sztuczne,

papier,

opakowania szklane,

odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

W 2025 roku wiele zmieniło się też w kwestii recyklingu zużytych tekstyliów. Obowiązek ten przejęły gminy, które są zobowiązane do przyjmowania zużytych tkanin w PSZOK-ach, czyli Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wprowadzone rozwiązania mają m.in. sprzyjać efektywniejszemu recyklingowi materiałów tekstylnych. Zanim przepisy zaczęły obowiązywać, zużytą odzież należało wyrzucać do kontenerów na odpady zmieszane.

Choć jednolity system segregacji odpadów obowiązuje nas już od roku, to Polacy wciąż popełniają wiele błędów. Kontrowersje budzą choćby kubki po kawie na wynos. Gdzie powinniśmy je umieszczać?

Gdzie wyrzucić kubki po kawie na wynos? Polacy wciąż mylą pojemniki 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucić kubki po kawie na wynos?

Papierowe kubki po kawie na wynos lub innych napojach powinniśmy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Aby kubki były wodoodporne, papier połączony jest z polietylenem, który bardzo trudno rozdzielić. Resztki napoju mogą pobrudzić czysty papier w koszu, więc ten pojemnik będzie najlepszym rozwiązaniem. Najlepiej jednak zamówić napój do własnego naczynia, które warto mieć zawsze ze sobą.

