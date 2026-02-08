1 stycznia 2020 roku wszedł w Polsce w życie jednolity obowiązek segregacji odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

metale i tworzywa sztuczne,

papier,

opakowania szklane,

odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

W 2025 roku zmieniło się też sporo w kwestii recyklingu zużytych tekstyliów. Obowiązek ten przejęły gminy, które są zobowiązane do przyjmowania zużytych tkanin w PSZOKACH (Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Wprowadzone rozwiązania mają m.in. sprzyjać efektywniejszemu recyklingowi materiałów tekstylnych. Zanim przepisy zaczęły obowiązywać, zużytą odzież należało wyrzucać do kontenerów na odpady zmieszane. Niezniszczone ubrania, w których już nie chodzimy warto oddawać także do sklepów charytatywnych czy miejsc, w których organizowane są zbiórki odzieży.

Choć jednolity system segregacji odpadów obowiązuje nas już od roku, to Polacy wciąż popełniają wiele błędów. Najmniej kontrowersji powinny budzić opakowania plastikowe, metalowe i z tworzyw sztucznych. Jak się okazuje jednak, i one mogą przysparzać nam kłopotów.

Gdzie wyrzucić opakowania po chipsach i batonach?

Opakowania po chipsach powinniśmy umieszczać w żółtym pojemniku na metale i tworzywa sztuczne. W przypadku tub (np. Pringles), należy oddzielić metalowe dno i plastikową pokrywkę od papierowej tuby i wyrzucić je odpowiednio do metali i papieru.

Opakowania po batonach również powinniśmy wrzucać do żółtego pojemnika. Wyjątkiem są te, w których znajduje się tekturowe zabezpieczenie, które powinniśmy umieścić w niebieskim koszu na papier.

Opakowania powinny być puste, ale nie musimy już ich myć.

