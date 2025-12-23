Zasady segregowania odpadów komunalnych

System segregacji odpadów wprowadza pięć podstawowych pojemników, które różnią się kolorem. Należy segregować metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Ponadto od stycznia 2025 r., wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu tekstylia, odzież, obuwie, które należy oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden taki punkt na swoim terenie.

Gdzie wyrzucać ości z ryby?

Odpady rybne, takie jak ości, skóra czy resztki mięsa, to odpady organiczne. Niektórzy wychodzą z założenia, że należy je wyrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne, czyli na bioodpady. Nic bardziej mylnego.

Kontenery na bioodpady przeznaczone są głównie dla resztek roślinnych i kuchennych, które nie wydzielają intensywnych zapachów podczas rozkładu i łatwo się kompostują. W związku z tym resztki pochodzenia zwierzęcego, w tym m.in. resztki ryby mogą zaburzać proces kompostowania.

Ości, skórę czy resztki mięsa z ryby należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

