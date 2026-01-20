1 stycznia 2020 roku wszedł w Polsce w życie jednolity obowiązek segregacji odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

metale i tworzywa sztuczne,

papier,

opakowania szklane,

odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

W 2025 roku także również obowiązywać nowe przepisy dotyczące zbiórki i recyklingu zużytych tekstyliów. Obowiązek ten przejęły gminy, które są zobowiązane do przyjmowania zużytych tkanin w PSZOK-ach, czyli Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wprowadzone rozwiązania mają m.in. sprzyjać efektywniejszemu recyklingowi materiałów tekstylnych. Zanim przepisy zaczęły obowiązywać, zużytą odzież należało wyrzucać do kontenerów na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucić stare pończochy i rajstopy?

Stare pończochy oraz rajstopy to tekstylia. Jeszcze niedawno umieszczaliśmy je więc w czarnych pojemnikach na odpady zmieszane. Dziś oddajemy je do PSZOK-ów. Niezniszczone ubrania możemy wciąż zanosić do sklepów charytatywnych czy brać udział w popularnych inicjatywach jak "wietrzenia szafy" czy wszelkiego rodzaju wymiany garderoby.

