Gdzie wyrzucić starego mopa? Uważaj, gdzie ostatecznie wyląduje

Tomasz Hirkyj

Czy segregacja odpadów jest trudna? Oczywiście, że nie. Chyba że mamy do czynienia z przedmiotami codziennego użytku, które są wykonane z wielu elementów i różnych materiałów. Wtedy możemy mieć zagwozdkę, do którego pojemnika go wyrzucić. Przykładem może być wysłużony mop. Gdzie w takim razie wyrzucić starego mopa? Podpowiadamy.

Mop jest w każdym domu. Z czasem się zużywa i trzeba go wyrzucić
Mop jest w każdym domu. Z czasem się zużywa i trzeba go wyrzucić123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Gdzie wyrzucić starego mopa?
  2. Co zrobić z kijem od mopa?
  3. Mop parowy? Z nim musisz uważać

Gdzie wyrzucić starego mopa?

Niezależnie od materiału, z którego jest wykonany, stary mop należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, zwłaszcza gdy jest mocno zabrudzony lub całkowicie zniszczony. Takie odpady powinny znaleźć się w czarnym pojemniku. Oczywiście, najlepiej i najkorzystniej dla środowiska, gdyby znalazła się tam wyłącznie materiałowa część, np. wykonana z mikrofibry. 

Zanim jednak końcówka myjąca mopa znajdzie się w śmietniku, dobrze jest się jej przyjrzeć. Jeśli ma elementy plastikowe, które trzymają np. sznurki mopa w jednym miejscu, można je zdemontować. Wtedy elementy materiałowe wystarczy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, a część wykonana z plastiku w pojemniku żółtym, gdzie gromadzi się odpady plastikowe i metalowe.

    Co zrobić z kijem od mopa?

    Kij od mopa wydaje się najtrwalszym elementem, więc do niego można bez problemu dokupić odpowiednie końcówki. Oczywiście, muszą być one przeznaczone do konkretnego modelu, ponieważ niektórzy producenci stosują albo zatrzaski, albo wyprofilowane gwinty. Wtedy taki mop posłuży nam przez kilka albo kilkanaście lat.

    Mop do podłogi z szarymi sznurkami oraz pomarańczową nakładką leży na czystej, drewnianej podłodze na tle drewnianej ściany.
    Końcówkę mopa najlepiej jest rozdzielić i wyrzucić do osobnych pojemników123RF/PICSEL

    Co zrobić ze złamanym i zniszczonym kijem od mopa? Zazwyczaj są one plastikowe albo metalowe i obleczone kolorową folią z plastiku. Niezależnie od tego, z jakiego materiału są wykonane, powinny znaleźć się w pojemniku żółtym przeznaczonym na metal i tworzywa sztuczne.

    Mamy stary drewniany kij od mopa? Jeśli jest on lakierowany, powinienem znaleźć się w pojemniku na tzw. odpady wielkogabarytowe albo oddany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOKU).

      Mop parowy? Z nim musisz uważać

      Parowa myjka do podłóg uwalniająca parę wodną podczas czyszczenia miękkiego dywanu, wyraźne skupienie na końcówce urządzenia i widocznej parze wodnej.
      Mop parowy powinien być oddany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych123RF/PICSEL

      Mopy parowe zyskują na popularności. Nie ma się co dziwić, ponieważ w ekologiczny sposób można nie tylko wyczyścić podłogę, ale także ją zdezynfekować. Co zrobić, jednak gdy i on się zużyje oraz nie nadaje się do naprawy? Końcówki wykonane z mikrofibry, oczywiście, można wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. W całości powinien być oddany do utylizacji w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

        Źródło: https://ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/gdzie-wrzucic/?odpad=mop

