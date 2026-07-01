Podstawowe zasady segregacji śmieci 2026

1 stycznia 2020 roku wszedł w Polsce w życie jednolity obowiązek segregacji odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

metale i tworzywa sztuczne,

papier,

opakowania szklane,

odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

W 2025 roku zmieniło się też sporo w kwestii recyklingu zużytych tekstyliów. Obowiązek ten przejęły gminy, które są zobowiązane do przyjmowania zużytych tkanin w PSZOKACH (Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Wprowadzone rozwiązania mają m.in. sprzyjać efektywniejszemu recyklingowi materiałów tekstylnych. Zanim przepisy zaczęły obowiązywać, zużytą odzież należało wyrzucać do kontenerów na odpady zmieszane. Niezniszczone ubrania, w których już nie chodzimy warto oddawać także do sklepów charytatywnych czy miejsc, w których organizowane są zbiórki odzieży.

Choć jednolity system segregacji odpadów obowiązuje nas już od dawna, to Polacy wciąż popełniają wiele błędów. Sporo pytań i wątpliwości budzi też pozbywanie się zepsutych sprzętów - np. dużego czy małego AGD. Dobrym przykładem może być choćby zepsuta suszarka do włosów. Gdzie powinniśmy ją umieścić?

Gdzie wyrzucić zepsutą suszarkę do włosów? Polacy wciąż wybierają zły pojemnik

Zepsuta suszarka do włosów to elektrośmieci. Należy więc pamiętać, że nie wolno wyrzucać jej do zwykłego kosza na śmieci - ani do pojemników na plastik i metal ani do śmieci zmieszanych.

Zepsuta suszarka do włosów to elektrośmieci. 123RF/PICSEL

Zepsutą suszarkę do włosów należy oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który przyjmuje wszystkie elektroodpady od mieszkańców. W dużych miastach rozstawiane są kontenery sieci "Elektryczne Śmieci", do których można wrzucać mały sprzęt AGD.

Zepsute suszarki odbierają też niektóre duże markety (np. Media Markt, Saturn, RTV EURO AGD), ale warto też korzystać z zasady "1 za 1". W sytuacji, gdy kupujemy nową suszarkę, sklep ma obowiązek przyjąć od nas stary sprzęt.

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