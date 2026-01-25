Spis treści: Dobroczynek, czyli sprzymierzeniec ogrodników Genialny patent na szkodniki w sadzie. Umieść na pniu drzewa specjalną opaskę Kiedy stosować opaski filcowe z dobroczynkiem?

Dobroczynek, czyli sprzymierzeniec ogrodników

Dobroczynek gruszowy to prawdziwy sprzymierzeniec ogrodników w walce ze szkodnikami. To mały pajęczak z którym przędziorki, wciornastki, szpeciele i pordzewiacze nie mają żadnych szans. Dobroczynek odżywia się również kwiatowym pyłkiem i roślinnymi sokami, ale nie niszczy roślin. Jednak to wspomniane szkodniki są jego największym przysmakiem.

Pajęczak naturalnie występuje na terenie Europy, Azji i Ameryki Północnej. Ma owalne, jasnożółte i błyszczące ciało. Jego larwy są białe, a jaja na tyle drobne, że nie widać ich gołym okiem. Zapłodnione samice zimują w szczelinach kory, a wiosną przechodzą na pąki, a następnie kwiaty i liście. Po kilku dniach zaczynają składać jaja. Jak zaprosić dobroczynka do ogrodu, by pomógł zwalczać szkodniki? Jest na to prosty sposób.

Rozwiń

Genialny patent na szkodniki w sadzie. Umieść na pniu drzewa specjalną opaskę

Najprostszym sposobem wprowadzenia dobroczynka gruszowego do sadu i ogrodu jest filcowa opaska. Na każdej z nich znajduje się na niej od 15 do 30 zapłodnionych samic w stanie uśpienia. Po rozwinięciu i umieszczeniu na drzewach rozpoczną poszukiwania pożywienia.

Najlepiej umieszczać specjalne opaski na pniach drzew (na wysokości 1-1,5 m) lub miejscach, gdzie najczęściej żerują szkodniki.

Drzewa owocowe zaatakowane jesienią przez szkodniki mogą mieć trudną wiosnę BoxyPics 123RF/PICSEL

To prosty sposób na pozbycie się szkodników w naturalny sposób. Dzięki temu nie będzie konieczne stosowanie chemicznych preparatów, które mogą też działać negatywnie na pożyteczne organizmy. Dobroczynek gruszowy zyskał szczególne uznanie, jeśli chodzi o ochronę roślin sadowniczych, które często są celem ataków przędziorka chemielowca czy pordzewiacza jabłoniowego. Opaski filcowe można zakładać więc na jabłonie, grusze, śliwy, winorośl i krzewy owocowe, np. maliny.

Kiedy stosować opaski filcowe z dobroczynkiem?

Opaski filcowe z dobroczynkiem najlepiej przymocować do pnia lub grubszych pędów drzew i krzewów pod koniec zimy. Najlepiej w przedziale: koniec stycznia - początek kwietnia. Uśpione dobroczynki aktywują się, gdy temperatura wzrośnie powyżej 8 st. C.

Na jedno duże drzewo wystarczy założyć 2-3 opaski. Młodym, niedawno posadzonym okazom wystarczy jedna. W przypadku niewielkich roślin posadzonych gęsto lub tworzących szpaler, należy zakładać jedną opaskę na co drugą lub co trzecią roślinę. Z czasem dobroczynek rozprzestrzeni się po ogrodzie czy sadzie - wtedy zakładanie opasek nie będzie już konieczne.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Olga Leonowicz: Jesteśmy mniej podzieleni niż nam się mówi INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL