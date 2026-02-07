Spis treści: Zwróć uwagę na styl życia Bagatelizowany winowajca przewlekłego zmęczenia Dieta i najczęstsze niedobory Najczęstsze choroby, które objawiają się ciągłym zmęczeniem

Zwróć uwagę na styl życia

Praca zawodowa, natłok codziennych obowiązków, zajmowanie się dziećmi - codzienność wielu osób może prowadzić do wyczerpania emocjonalnego i fizycznego. Niedobory snu i brak czasu na odpoczynek mogą skutkować zespołem przewlekłego zmęczenia. Charakterystyczne objawy to problemy z pamięcią i koncentracją, bóle głowy, zaburzenia snu, kołatanie serca oraz bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia i biegunki. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem (po wykluczeniu niedoborów czy schorzeń) może być zmiana stylu życia. Nie bój się prosić bliskich o wsparcie i realną pomoc na co dzień, ogranicz liczbę obowiązków i zadbaj o regularny sen, przynajmniej 7 godzin na dobę. Pomocne mogą być również techniki relaksacyjne (np. oddechowe) i umiarkowany wysiłek fizyczny, który poprawia metabolizm i nastrój.

Bagatelizowany winowajca przewlekłego zmęczenia

Coraz więcej osób żyje w ciągłym lub silnym stresie. Mimo że go bagatelizujemy, to właśnie on bywa najczęstszym winowajcą przewlekłego zmęczenia. Stres powoduje, że stale mamy zbyt wysoki poziom kortyzolu w organizmie, a hormon ten negatywnie wpływa na całe ciało i psychikę. Zaburza funkcje poznawcze, powoduje drastyczne spadki nastroju, uniemożliwia zasypianie i zdrowy sen i negatywnie wpływa na procesy trawienne. To dlatego, gdy się stresujemy, cierpimy na brak apetytu czy biegunkę. Charakterystyczne są też bóle mięśni i stawów. Przewlekły stres ma wyniszczający wpływ na zdrowie. Może prowadzić zarówno do zaburzeń metabolicznych i przybierania na wadze, jak i poważnych problemów psychicznych. Często skutkuje wypaleniem zawodowym i emocjonalnym, zaburzeniami lękowymi, a nawet depresją. W takich sytuacjach konieczna jest pomoc psychologa lub psychiatry.

Dieta i najczęstsze niedobory

Za przewlekłe zmęczenie może odpowiadać też niezdrowa dieta lub niedobory kluczowych witamin i minerałów. Duże ilości żywności wysokoprzetworzonej powodują stany zapalne w organizmie i zaburzenia metaboliczne oraz hormonalne. Nadmiar cukru powoduje zaś gwałtowne skoki glukozy we krwi, po których odczuwamy nagły spadek energii.

Za przewlekłe zmęczenie mogą też odpowiadać częste niedobory witamin i minerałów. Jeśli stale zmagasz się z brakiem energii, lepiej zbadaj poziom witaminy D, witamin z grupy B (w szczególności B12 i B9), żelaza i ferrytyny (to wskaźnik "zapasu" żelaza w organizmie) oraz magnezu. Zbilansowana dieta połączona z suplementacją brakujących składników powinna przynieść szybkie efekty.

Najczęstsze choroby, które objawiają się ciągłym zmęczeniem

Ciągłego braku energii nie powinno się ignorować. To ważny objaw wielu przewlekłych schorzeń, które bez odpowiedniego leczenia mogą siać spustoszenie w organizmie. Jednym z nich jest niedoczynność tarczycy. Zbyt niski poziom tyroksyny i innych hormonów wydzielanych przez ten gruczoł przyczynia się też do suchości skóry, spowolnienia metabolizmu i przybierania na wadze.

Przewlekle zmęczenie może być również pierwszym dyskretnym symptomem cukrzycy. Zbyt wysoki poziom glukozy we krwi objawia się też częstszym oddawaniem moczu i silniejszym pragnieniem. Nieleczone schorzenie prowadzi do uszkodzeń naczyń krwionośnych i narządów.

Brak energii często wiąże się też z anemią. Niedobory żelaza (ale też inne czynniki) skutkują obniżonym poziomem hemoglobiny i niewystarczającym natlenieniem organizmu. Inne objawy anemii to blada skóra, wypadanie włosów, bóle głowy i problemy z pamięcią i koncentracją.

Do rzadszych schorzeń, które mogą objawiać się przewlekłym zmęczeniem, zalicza się niewydolność nerek, problemy z sercem lub płucami, wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz boreliozę.

