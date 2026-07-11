Spis treści: Czy cykoria jest zdrowa? Odpowiedź jest jednoznaczna Jakie witaminy zawiera cykoria? Na co pomaga cykoria? Czy cykoria jest dobra na odchudzanie? Jak jeść cykorię?

Czy cykoria jest zdrowa? Odpowiedź jest jednoznaczna

Cykoria to jedno z najbardziej tajemniczych warzyw, jakie możemy spotkać w sklepach. Nie jest ono nowinką botaniczną, ponieważ jej uprawą przypuszczalnie zajmowali się starożytni Egipcjanie (w celach leczniczych). Później została zapomniana, ale stosunkowo niedawno przypomnieli o istnieniu cykorii Belgowie i to właśnie oni rozpowszechnili ją na europejskich stołach.

Cykoria wygląda niepozornie, wielu osobom kształtem przypomina minikapustę pekińską. Jasnozielone lub białe liście skrywają głąb. Obie części są jadalne i powszechnie wykorzystywane w branży spożywczej i kosmetycznej, co dowodzi, że pozytywnych właściwości cykoria ma sporo.

Jakie witaminy zawiera cykoria?

Trzeba przyznać, że cykoria, choć nie poraża rozmiarami, oferuje wiele, szczególnie witamin:

A - wpływa korzystnie na wzrok, a także regeneruje skórę.

C - dobra na odporność, kondycję cery oraz serce.

K - odpowiada za krzepliwość i budowanie kości.

z grupy B - działają na metabolizm oraz układ nerwowy,

Oczywiście, to nie wszystko, ponieważ obecne są w cykorii również minerały: potas, wapń i magnez. Cała trójka potrzebna jest szczególnie seniorom. Dlaczego? Ponieważ minerały te wspierają pracę serca, mózgu, nerwów, a na dodatek są potrzebne na mocne kości.

Na co pomaga cykoria?

Cykoria jest bogata w inulinę, która dla jelit działa jak balsam 123RF/PICSEL

Cykoria ma wiele substancji, które są niezbędne dla naszego zdrowia. Zawiera przede wszystkim sporo przeciwutleniaczy z grupy karotenoidów oraz polifenoli, które pomagają usuwać nadmiar toksyn z organizmu, co z kolei wspomaga pracę nerek i wątroby. Przeciwutleniacze pomagają również redukować ilość wolnych rodników odpowiedzialnych za powstawanie chorób cywilizacyjnych. Ponadto substancje te mogą opóźniać procesy starzenia się komórek.

Co jeszcze można znaleźć w cykorii? Warzywo jest również ogromną skarbnicą inuliny, która zaliczana jest do naturalnych prebiotyków. Jak ona wpływa na organizm? Przede wszystkim wspiera pracę jelit oraz stwarza idealne środowisko dla mikroflory, co wpływa nie tylko na lepsze trawienie, ale także wpływa korzystnie na odporność organizmu.

Co więcej, inuliną powinni zainteresować się także diabetycy, ponieważ substancja może regulować poziom glukozy w organizmie, co również może ograniczyć chęć na podjadanie.

Czy cykoria jest dobra na odchudzanie?

Nie ma przeciwwskazań do tego, aby cykoria była obecna w diecie redukcyjnej. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na fakt, że jest niskokaloryczna (w 100g znajduje się jedynie 17 kcal) oraz zapewnia dość sporo błonnika pokarmowego, który reguluje pracę jelit. Ponadto cykoria to także powszechny dodatek do kaw zbożowych - nie zawiera kofeiny, ale nadaje naparowi ciekawy, orzechowy posmak.

Warto jednak wiedzieć, żeby cykorię wprowadzać do diety stopniowo. Dlaczego? Wszystko przez zawartą w niej inulinę. Co prawda, jest dobra dla naszego zdrowia, ale nie można przesadzać na początku z jej ilością, ponieważ może powodować silne wzdęcia oraz dyskomfort.

Jak jeść cykorię?

Zielona cykoria jest bardziej gorzka niż biała 123RF/PICSEL

Cykorię można jeść na wiele sposobów - np. na surowo w formie sałatek i dodatków do wielu dań głównych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podawać ją obróbce cieplnej, np. piec lub grillować.

Warto pamiętać, że w cykorii są dwie substancje laktucyna i laktukopikryna, które sprawiają, że warzywo to ma nieco gorzki smak. Nie wszystkim może ona odpowiadać, choć tę właściwość można wykorzystać. Wystarczy cykorię skomponować z gruszką lub pomarańczą, aby uzyskać ciekawy efekt smakowy. Goryczkę można także zniwelować za pomocą soku z cytryny albo łyżki miodu.

Dobrze również pamiętać o tym, że zielona cykoria jest bardziej gorzka, więc lepiej sięgać po tę białą, która charakteryzuje się zdecydowanie łagodniejszym smakiem, co jest korzystniejsze dla rozpoczynających przygodę z cykorią.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł INTERIA.PL





Odcinek 6 INTERIA.PL