Spis treści: Dlaczego skoki glukozy we krwi są niebezpieczne dla zdrowia? Jak uchronić się przed skokami glukozy we krwi? Proste ćwiczenie na obniżenie glukozy we krwi

Dlaczego skoki glukozy we krwi są niebezpieczne dla zdrowia?

Gwałtowne skoki glukozy we krwi są efektem spożywania węglowodanów prostych. Szczególnie niekorzystny efekt występuje, gdy słodkie produkty spożywamy na pusty żołądek, np. na śniadanie. Układ pokarmowy pracuje wówczas na pełnych obrotach, a jelita czekają, by jak najszybciej dostarczyć energię do organizmu. Jeśli zjemy słodką bułkę, cukry zostaną błyskawicznie wchłonięte do krwioobiegu, co dla trzustki oznacza konieczność wyrzutu dużej ilości insuliny.

Gwałtowne skoki glukozy we krwi nie tylko nadmiernie obciążają trzustkę, ale zaburzają gospodarkę węglowodanową. Na dłuższą metę mogą prowadzić do insulinooporności i cukrzycy typu 2. Szybkie wchłanianie cukrów prostych do organizmu powoduje też odkładanie nadmiaru kalorii w postaci tkanki tłuszczowej, co skutkuje nadwagą i otyłością. Skoki glukozy są również przyczyną złego samopoczucia - po posiłku czujemy przypływ energii, ale szybko dochodzi do jej spadku, apatii i uczucia głodu.

Jak uchronić się przed skokami glukozy we krwi?

Najskuteczniejszą metodą ochrony przed skokami glukozy we krwi jest spożywanie zbilansowanych posiłków. Przede wszystkim unikać należy cukrów prostych - węglowodany złożone (np. pieczywo pełnoziarniste) - znacznie wolniej wchłaniają się do krwioobiegu. Węglowodanów prostych nie należy nigdy spożywać samodzielnie - nie działają tak niekorzystnie, jeśli zjadamy je w towarzystwie warzyw, zdrowego tłuszczu czy białka. Jessie Inchauspé w swojej książce "Glukozowa rewolucja" radzi wręcz, by posiłek składający się z warzyw, mięsa i ryżu czy ziemniaków jeść zawsze w odpowiedniej kolejności - najpierw warzywa, później mięso, a na koniec węglowodany. Deser czy słodką przekąskę też powinno się spożywać wkrótce po innym posiłku, a nie samodzielnie.

Wspinanie się na palce powoduje pracę mięśnia w łydce, który pobiera energię z glukozy i tłuszczu w krwioobiegu. Ćwicz po każdym posiłku, a zobaczysz mniejsze wartości na glukometrze 123RF/PICSEL

Proste ćwiczenie na obniżenie glukozy we krwi

Francuska biochemiczka zdradza też prosty trik na skuteczne obniżenie poziomu glukozy we krwi. Jest nim banalne ćwiczenie, które nie wymaga kondycji, siły ani specjalistycznego sprzętu. Okazuje się, że w łydce znajduje się mięsień płaszczkowaty, który pobudzony do pracy intensywnie zużywa glukozę znajdującą się w krwioobiegu. Dzięki temu odpowiednie ćwiczenie łydki pozwala odciążyć trzustkę i skutecznie obniżyć poziom cukru we krwi. Jak je wykonać? Wystarczy stać, powoli wspinać się na palce, a następnie opadać. Już po 7-10 minutach takich ćwiczeń poziom glukozy we krwi może obniżyć się o ok. 50 mg na decylitr.

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