W skrócie Obecność gołębi w ogrodzie wiąże się z problemem zanieczyszczenia odchodami oraz ryzykiem uszkodzenia powierzchni.

Gołębie mogą przenosić zarazki, choroby i pasożyty, w tym obrzeżka gołębi, który potrafi kąsać ludzi i zwierzęta domowe.

Zaleca się usunięcie resztek pokarmu z ogrodu, zabezpieczenie miejsc schronienia oraz używanie domowych odstraszaczy takich jak paski folii, płyty CD czy wiatraczki.

Spis treści: Dlaczego obecność gołębi w ogrodzie jest problemem? Gołębie przenoszą "pasażerów na gapę" Co przyciąga gołębie do ogrodu? Domowe sposoby na gołębie. Jak je skutecznie odstraszyć?

Dlaczego obecność gołębi w ogrodzie jest problemem?

Przyciągają je zwłaszcza spokojne zakątki, stosunkowo rzadko odwiedzane przez ludzi, ale nie tylko. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieszkodliwe i wpisywać się w naturalny krajobraz ogrodu, obecność gołębi szybko zaczyna być uciążliwa.

Przede wszystkim ptaki generują duże ilości odchodów, które nie tylko brudzą nawierzchnie, meble ogrodowe i elewacje, ale też mogą je uszkadzać ze względu na specyficzne właściwości chemiczne.

Gołębie przenoszą "pasażerów na gapę"

Gołębie są nosicielami rozmaitych zarazków, chorób i pasożytów. Wśród nich wymienić trzeba niesympatycznego jegomościa, znanego jako obrzeżek gołębi lub gołębi kleszcz. Choć żeruje głównie na ptakach, potrafi przedostawać się także do mieszkań i kąsać zarówno ludzi, jak i zwierzęta domowe. Efektem mogą być reakcje alergiczne, a nawet poważniejsze problemy zdrowotne.

Gołębie przenoszą chorobotwórcze bakterie i pasożyty, nie są więc mile widzianymi gośćmi w ogrodzie

Co przyciąga gołębie do ogrodu?

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest zrozumienie tego, co działa na gołębie jak magnes i wyeliminowanie tych czynników. Zacząć trzeba od dokładnego uprzątnięcia ogrodu. Konieczne jest usunięcie resztek pokarmu, które są pozostałością po zimowym dokarmianiu ptaków. Jeśli lubisz jadać posiłki w ogrodzie, nigdy nie zostawiaj na dłużej talerzy z niedokończonym posiłkiem. Gołębie błyskawicznie dostrzegają w nich potencjał na wypełnienie własnych żołądków.

Zaleca się też zabezpieczyć miejsca, które mogą służyć im jako schronienie - zamknąć dostęp do altan, strychów i wnęk dachowych. Weź pod uwagę, że gołębie nie lubią częstego ruchu i zmian, dlatego regularna obecność w ogrodzie, przesuwanie mebli czy zmiany aranżacji pomogą uchronić się przed ptasią wizytą.

Domowe sposoby na gołębie. Jak je skutecznie odstraszyć?

Chcąc działać szybko i bez większych kosztów, zaleca się sięgnąć po domowe metody odstraszania. Gołębie nie przepadają za błyszczącymi i ruchomymi elementami, dlatego świetnie sprawdzają się zawieszone na gałęziach:

paski folii aluminiowej,

stare płyty CD,

świecące ozdoby,

kolorowe wiatraczki ogrodowe.

Ich ruch, szelest i odbijające się światło skutecznie dezorientują ptaki. Nie jest to uczucie pożądane, więc gołębie będą omijać posesję z daleka. Dobrym pomysłem są także dźwiękowe odstraszacze. Nawet proste dzwonki wietrzne są w stanie przynieść pozytywny efekt.

