Gołębie wracają do ogrodu jak bumerang? Prosty sposób zniechęci je do wizyty
Odnosisz wrażenie, że ogród stał się ulubionym miejscem spotkań gołębi? To wcale nie przypadek. Sprytne ptaki szybko dostrzegają lokalizacje, w których nietrudno o pożywienie i bezpieczne miejsce do odpoczynku. Gęste krzewy, dachy altan czy belki tarasowe mogą być dla nich świetnym schronieniem, a nawet miejscem do budowy gniazda. Co zrobić, by uniknąć niechcianych wizyt i jak pozbyć się gołębi z ogrodu?
W skrócie
- Obecność gołębi w ogrodzie wiąże się z problemem zanieczyszczenia odchodami oraz ryzykiem uszkodzenia powierzchni.
- Gołębie mogą przenosić zarazki, choroby i pasożyty, w tym obrzeżka gołębi, który potrafi kąsać ludzi i zwierzęta domowe.
- Zaleca się usunięcie resztek pokarmu z ogrodu, zabezpieczenie miejsc schronienia oraz używanie domowych odstraszaczy takich jak paski folii, płyty CD czy wiatraczki.
Spis treści:
- Dlaczego obecność gołębi w ogrodzie jest problemem?
- Gołębie przenoszą "pasażerów na gapę"
- Co przyciąga gołębie do ogrodu?
- Domowe sposoby na gołębie. Jak je skutecznie odstraszyć?
Dlaczego obecność gołębi w ogrodzie jest problemem?
Przyciągają je zwłaszcza spokojne zakątki, stosunkowo rzadko odwiedzane przez ludzi, ale nie tylko. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieszkodliwe i wpisywać się w naturalny krajobraz ogrodu, obecność gołębi szybko zaczyna być uciążliwa.
Przede wszystkim ptaki generują duże ilości odchodów, które nie tylko brudzą nawierzchnie, meble ogrodowe i elewacje, ale też mogą je uszkadzać ze względu na specyficzne właściwości chemiczne.
Gołębie przenoszą "pasażerów na gapę"
Gołębie są nosicielami rozmaitych zarazków, chorób i pasożytów. Wśród nich wymienić trzeba niesympatycznego jegomościa, znanego jako obrzeżek gołębi lub gołębi kleszcz. Choć żeruje głównie na ptakach, potrafi przedostawać się także do mieszkań i kąsać zarówno ludzi, jak i zwierzęta domowe. Efektem mogą być reakcje alergiczne, a nawet poważniejsze problemy zdrowotne.
Co przyciąga gołębie do ogrodu?
Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest zrozumienie tego, co działa na gołębie jak magnes i wyeliminowanie tych czynników. Zacząć trzeba od dokładnego uprzątnięcia ogrodu. Konieczne jest usunięcie resztek pokarmu, które są pozostałością po zimowym dokarmianiu ptaków. Jeśli lubisz jadać posiłki w ogrodzie, nigdy nie zostawiaj na dłużej talerzy z niedokończonym posiłkiem. Gołębie błyskawicznie dostrzegają w nich potencjał na wypełnienie własnych żołądków.
Zaleca się też zabezpieczyć miejsca, które mogą służyć im jako schronienie - zamknąć dostęp do altan, strychów i wnęk dachowych. Weź pod uwagę, że gołębie nie lubią częstego ruchu i zmian, dlatego regularna obecność w ogrodzie, przesuwanie mebli czy zmiany aranżacji pomogą uchronić się przed ptasią wizytą.
Domowe sposoby na gołębie. Jak je skutecznie odstraszyć?
Chcąc działać szybko i bez większych kosztów, zaleca się sięgnąć po domowe metody odstraszania. Gołębie nie przepadają za błyszczącymi i ruchomymi elementami, dlatego świetnie sprawdzają się zawieszone na gałęziach:
- paski folii aluminiowej,
- stare płyty CD,
- świecące ozdoby,
- kolorowe wiatraczki ogrodowe.
Ich ruch, szelest i odbijające się światło skutecznie dezorientują ptaki. Nie jest to uczucie pożądane, więc gołębie będą omijać posesję z daleka. Dobrym pomysłem są także dźwiękowe odstraszacze. Nawet proste dzwonki wietrzne są w stanie przynieść pozytywny efekt.
