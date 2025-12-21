Goździki i cytryna to duet, który wykorzystać możemy zarówno w kuchni jak i w łazience, piwniczce czy spiżarni. Goździki mają mnóstwo zalet - działają przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i antyoksydacyjnie, wzmacniają odporność i trawienie. Cytryna również działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie oraz przeciwutleniająco, zwalcza bakterie, wirusy i grzyby. Jak wykorzystać te właściwości?

Goździki i cytryna: Jak wykorzystać w domu ten duet?

Goździki i cytrynę wykorzystać możemy do przygotowania naturalnego odświeżacza do lodówki i "odstraszacza" owadów. By przygotować domowy odświeżacz, wystarczy wbić kilka goździków w połówkę cytryny i położyć na spodeczku w lodówce. Dla wzmocnienia efektu warto dodać sodę oczyszczoną, która doskonale absorbuje nieprzyjemne zapachy.

Cytryna w duecie z goździkami odstrasza także niechciane owady, więc taki spodeczek warto postawić np. na półce w spiżarni czy piwniczce. Dobrze sprawdzi się także w kuchennych szafkach.

Świetną propozycją jest również naturalny, domowy olejek, będący mieszanką goździkowego i cytrynowego olejku eterycznego. Poprawia on koncentrację, dodaje motywacji i świetnie oczyszcza domową przestrzeń.

Goździki i cytryna: Pij regularnie na zdrowie

Cytrynę i goździki z powodzeniem możemy także spożywać, najlepiej w formie pysznego antyoksydacyjnego napoju na odporność.

By go przygotować, wystarczy zaparzyć goździki w gorącej wodzie, dodać plaster cytryny i miód. Taki napój nie tylko wzmacnia zdrowie i zapobiega przeziębieniem, ale dodatkowo wspiera trawienie, zapobiega wzdęciom oraz zaparciom i odświeża oddech.

