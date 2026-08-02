Baran
Byk
Bliźnięta
Rak
Lew
Panna
Waga
Skorpion
Strzelec
Koziorożec
Wodnik
Ryby
Tygodniowy
Miesięczny
Partnerski
Sennik

Gratka dla miłośników mizerii. W wersji niemieckiej może być pyszniejsza

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Jeśli wydawało nam się, że w temacie mizerii jesteśmy ekspertami, możemy się zdziwić. W Niemczech istnieje konkurencja w postaci Gurkensalat, czyli sałatki z ogórków. Jest lekka, orzeźwiająca, lekko kwaskowata, co idealnie wpisuje się w danie idealne w trakcie upałów, ale można śmiało podawać ją do obiadu oraz do grilla lub na imprezy. Jak zrobić niemiecką sałatkę ogórkową i czym się charakteryzuje? Sprawdźmy.

Plastry świeżych ogórków w śmietanie z koperkiem, przygotowane jako niemiecka sałatka Gurkensalat.
Niemiecka sałatka z ogórków jest idealna na lato123RF/PICSEL

Gurkensalat: z czym to się je?

Plastry świeżego ogórka ułożone na ciemnej powierzchni.
Gurkensalat przypomina rodzimą mizerię, ale różnią je szczegóły123RF/PICSEL

Niemiecka sałatka z ogórków jest bardzo zbliżona do mizerii, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Różnice są kosmetyczne, ale efekt może zaciekawić. Wiadomo, że główną rolę odgrywają ogórki - a sezon na to warzywo jest w pełni. Sos nie jest zaskoczeniem, ponieważ bazuje na śmietanie, ale w tym przypadku podkreślony jest gęstym jogurtem naturalnym. Gdzie jeszcze tkwi różnica? W dodatku octu jabłkowego, który podbija smak, nadaje lekkie orzeźwienie oraz wpływa na kolor samych ogórków i ułatwia ich trawienie.

Gurkensalat, czyli niemiecka sałatka ogórkowa ma oczywiście więcej składników i choć jest łudząca do mizerii, może przypaść nam do gustu, ponieważ sposób przygotowania jest nieco inny niż naszej rodzimej mizerii.

Zobacz również:

Smash Potato Salad to kulinarny hit lata
Kuchnia

Smashed Potato Salad ulubionym daniem w wakacje. Prosta i przepyszna

Natalia Jabłońska

Sałatka ze świeżych ogórków: składniki

Plasterki świeżego ogórka poukładane na sobie, tworzące zielono-biały wzór o wyraźnie widocznym miąższu i nasionach.
Ogórków do sałatki nie trzeba obierać123RF/PICSEL
  • 500 g ogórków,
  • 1 łyżeczka soli,
  • 3 łyżki śmietany 12 proc.,
  • 3 łyżki jogurtu greckiego,
  • 1,5 łyżki octu jabłkowego,
  • 1 pęczek kopru.
  • pieprz.

Zobacz również:

Dlaczego ogórki tracą intensywność aromatu i smaku? Bo potrafią być naprawdę wodniste
Porady

Jak poprawić smak wodnistych ogórków? Domowe triki na chrupkość i aromat

Joanna Cebulak-Brzykcy
Joanna Cebulak-Brzykcy

Sposób przygotowania:

  1. Ogórki pokroić w cienkie plastry, dodać sól, dokładnie wymieszać.
  2. Pozostawić na kwadrans, aż ogórki puszczą soki, a następnie odsączyć.
  3. Dokładnie odsączone ogórki mieszamy z pozostałymi składnikami.
  4. Sałatka z ogórków jest gotowa od razu do spożycia.

Zobacz również:

Świeża surówka z rzodkiewek dobrze łączy się z młodymi ciemniaczkami
Porady

Co zamiast mizerii do młodych ziemniaków? Szybka i chrupiąca surówka z nowalijek

Martyna Kozieł
Martyna Kozieł


Rejs po Zielonym Kanionie w TurcjiOlga KlameckaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze