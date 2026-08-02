Gurkensalat: z czym to się je?
Niemiecka sałatka z ogórków jest bardzo zbliżona do mizerii, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Różnice są kosmetyczne, ale efekt może zaciekawić. Wiadomo, że główną rolę odgrywają ogórki - a sezon na to warzywo jest w pełni. Sos nie jest zaskoczeniem, ponieważ bazuje na śmietanie, ale w tym przypadku podkreślony jest gęstym jogurtem naturalnym. Gdzie jeszcze tkwi różnica? W dodatku octu jabłkowego, który podbija smak, nadaje lekkie orzeźwienie oraz wpływa na kolor samych ogórków i ułatwia ich trawienie.
Gurkensalat, czyli niemiecka sałatka ogórkowa ma oczywiście więcej składników i choć jest łudząca do mizerii, może przypaść nam do gustu, ponieważ sposób przygotowania jest nieco inny niż naszej rodzimej mizerii.
Sałatka ze świeżych ogórków: składniki
- 500 g ogórków,
- 1 łyżeczka soli,
- 3 łyżki śmietany 12 proc.,
- 3 łyżki jogurtu greckiego,
- 1,5 łyżki octu jabłkowego,
- 1 pęczek kopru.
- pieprz.
Sposób przygotowania:
- Ogórki pokroić w cienkie plastry, dodać sól, dokładnie wymieszać.
- Pozostawić na kwadrans, aż ogórki puszczą soki, a następnie odsączyć.
- Dokładnie odsączone ogórki mieszamy z pozostałymi składnikami.
- Sałatka z ogórków jest gotowa od razu do spożycia.