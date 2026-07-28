Spis treści: Laïki agora przyciąga tłumy. Grecy są wierni lokalnym targom Grecki targ o poranku. Pomidory, dzika zielenina i owoce sezonowe Oliwki, ser i ryby. Te produkty budują smak kuchni greckiej Sekret greckiej spiżarni. Strączki i zioła kupowane na zapas

Laïki agora przyciąga tłumy. Grecy są wierni lokalnym targom

Greckie targowiska laïki agora odgrywają dużą rolę w zaopatrywaniu domowych kuchni. Z badania Metron Analysis, którego wyniki opublikował w 2025 roku grecki dziennik ekonomiczny OT, wynika że 68 proc. konsumentów odwiedza lokalne targowiska laïki agora. Spośród tej grupy trzy czwarte robi tam zakupy przynajmniej raz w tygodniu, a przeciętna częstotliwość wizyt wynosi 4,4 razy w miesiącu. W samej Attyce z 271 targowisk korzysta około 2 mln mieszkańców, czyli 49 proc. konsumentów regionu.

Świeżość produktów stanowi jeden z głównych powodów, dla których Grecy są wierni laïki agora. 123RF/PICSEL

Świeżość produktów stanowi jeden z głównych powodów, dla których Grecy są wierni laïki agora. Towar często trafia na stragan bezpośrednio od producenta, z krótszym łańcuchem dostaw niż w handlu wielkopowierzchniowym. Klienci mogą obejrzeć produkt z bliska, sprawdzić jego zapach i dojrzałość, zapytać o miejsce uprawy oraz termin zbioru. Regularny kontakt ze sprzedawcą daje im też większą wiedzę o pochodzeniu żywności.

Grecki targ o poranku. Pomidory, dzika zielenina i owoce sezonowe

Laïki agora nie jest stałym bazarem, lecz targiem, który raz w tygodniu zajmuje wyznaczoną ulicę danej dzielnicy. Stragany rozstawiane są od świtu, a po zakończeniu handlu znikają, dzięki czemu następnego dnia targ może działać w innej części miasta. Warto przy tym wiedzieć, że za ladą stoją zarówno rolnicy sprzedający własne plony, jak i licencjonowani handlarze zaopatrujący się u producentów.

1. Pomidory pachnące słońcem

Latem pierwsze spojrzenia klientów wędrują ku pomidorom. Grecy szukają mięsistych, dojrzałych sztuk do sałatki choriatiki, faszerowanych warzyw gemista, sosów oraz potraw duszonych w oliwie. Dobry pomidor nie musi być idealnie okrągły i jednolicie czerwony. Ważniejsze są jego ciężar, wyczuwalny przy szypułce zapach oraz skórka bez głębokich uszkodzeń. Owoc powinien być sprężysty, ale lekko ustępować pod delikatnym naciskiem.

Osobną kategorię stanowią niewielkie pomidory z Santorini. Uprawia się je w suchym, wulkanicznym środowisku, dlatego mają zwarty miąższ, niewiele wody i intensywny smak. Wykorzystuje się je m.in. do tomatokeftedes, czyli smażonych placuszków pomidorowych będących specjalnością wyspy. Latem oprócz pomidorów szybko znikają również ogórki, papryka, bakłażany oraz cukinie. To podstawowy zestaw do sałatek, faszerowanych warzyw i greckich dań ladera, długo gotowanych z oliwą.

2. Horta, czyli zielenina z charakterem

Jednym z mniej oczywistych zakupów jest horta. Grecy używają tego określenia wobec różnych jadalnych liści, zarówno uprawianych, jak i zbieranych dziko. Zależnie od regionu oraz pory roku na straganach pojawiają się m.in. dzika cykoria, mniszek, liście gorczycy, portulaka i vlita, czyli szarłat warzywny. Poszczególne gatunki różnią się smakiem. Jedne są łagodne, inne mają wyraźną goryczkę, którą Grecy traktują jako pożądaną cechę.

Pęczki horta są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów domowej kuchni. Liście dokładnie się płucze, krótko gotuje w osolonej wodzie, a następnie podaje z oliwą i sokiem z cytryny. Czasem trafiają także do placków z ciasta filo, zup oraz potraw z roślinami strączkowymi. To prosty sposób wykorzystania sezonowych roślin, który dobrze pokazuje roślinny charakter tradycyjnej diety śródziemnomorskiej.

3. Owoce sezonowe

Grecki stragan z owocami zmienia kolory kilka razy w roku. Zimą dominują pomarańcze, mandarynki i cytryny. Wiosną pojawiają się truskawki oraz pierwsze czereśnie, a latem brzoskwinie, morele, arbuzy i melony. Pod koniec lata oraz jesienią uwagę przyciągają winogrona, figi i granaty. Sezon decyduje nie tylko o smaku, lecz także o cenie. Owoce zbierane lokalnie w okresie naturalnego dojrzewania są zwykle łatwiej dostępne i nie wymagają równie długiego przechowywania jak produkty sprowadzane z daleka.

Greckie truskawki mają duże szypułki. Wojciech Olkusnik East News

Grecy często kupują je w kilogramach, z myślą o całej rodzinie, domowych deserach albo przetworach. Dojrzałe figi trafiają na stół z jogurtem i miodem, winogrona podaje się po posiłku, a z moreli, wiśni czy pigwy przygotowuje się glyko tou koutaliou - owoce gotowane w gęstym syropie, tradycyjnie podawane gościom na małym talerzyku z łyżeczką. Wczesnym rankiem można wybierać spośród najładniejszych partii. Później ceny często spadają, ponieważ miękkie owoce powinny zostać szybko zjedzone lub przerobione.

Oliwki, ser i ryby. Te produkty budują smak kuchni greckiej

Warzywa i owoce zajmują na laïki agora najwięcej miejsca, lecz między kolorowymi straganami można znaleźć również produkty, które nadają greckim potrawom ich charakterystyczny smak.

4. Oliwki na wagę

Na greckim targu pytanie o oliwki szybko przeradza się w małą degustację. Odmiana Kalamon ma wydłużone, ciemnofioletowe owoce o zwartym miąższu i wyrazistym smaku. Oliwki Amfissa są zwykle łagodniejsze i bardziej miękkie, natomiast zielone odmiany z Chalkidiki wyróżniają się dużym rozmiarem oraz jędrnością. Można kupić oliwki dojrzałe, suszone, nacinane, nadziewane albo marynowane w solance, occie, cytrynie i ziołach. Grecja ma liczne regionalne oliwki objęte unijną ochroną pochodzenia, m.in. Kalamon, Amfissa, Thassos, Chios, Rovies i Chalkidiki.

Grecy kupują świeże oliwki na lokalnych targach 123RF/PICSEL

Na targach pojawiają się także lokalne partie oliwy, choć wiele greckich rodzin kupuje ją w większych opakowaniach bezpośrednio od znanego producenta lub krewnych mieszkających na wsi. Oliwa służy do sałatek, pieczywa, ryb, fasoli oraz potraw ladera, czyli warzyw długo gotowanych z jej obfitym dodatkiem.

5. Feta i greckie sery regionalne

Feta jest jednym z symboli greckiej kuchni, ale jej nazwa podlega ścisłej ochronie. Ser z oznaczeniem PDO, czyli chronioną nazwą pochodzenia, musi powstawać na wyznaczonych obszarach Grecji z mleka owczego lub z mieszanki zawierającej najwyżej 30 proc. mleka koziego. Dojrzewa w solance, która odpowiada za jego słony, lekko kwaśny smak, wilgotność oraz kruchą strukturę. Feta sprzedawana z większego bloku może różnić się intensywnością zależnie od proporcji mleka, długości dojrzewania i regionu produkcji.

Grecy kupują ser feta na lokalnym targu. 123RF/PICSEL

Na lokalnych targach z rozbudowaną ofertą spożywczą można spotkać również sery charakterystyczne dla poszczególnych części Grecji. Kreteńska graviera jest zwarta, lekko słodkawa i często podawana z miodem. Kefalotyri ma twardą strukturę oraz mocny, słony smak, dlatego nadaje się do tarcia i smażenia. Świeże sery serwatkowe, m.in. mizithra, są delikatniejsze i trafiają do wypieków, sałatek lub deserów.

6. Ryby

Po świeże ryby Grecy przychodzą wcześnie, gdy wybór jest największy, a towar dopiero trafił na lód. Na straganach pojawiają się sardynki, sardele, makrele, barweny i dorady, a także ośmiornice oraz kałamarnice. Oferta zależy od sezonu, pogody i miejsca połowu. Małe tłuste ryby cieszą się dużą popularnością, ponieważ są łatwe do przyrządzenia, mają intensywny smak i zwykle kosztują mniej niż duże dorady czy okonie morskie.

Świeżą rybę rozpoznaje się po wypukłych, przejrzystych oczach, różowych lub czerwonych skrzelach, lśniącej skórze oraz sprężystym mięsie, które po naciśnięciu szybko wraca do poprzedniego kształtu. Zapach powinien być łagodny i morski. W greckiej kuchni ryba nie potrzebuje wielu dodatków. Sardynki i sardele trafiają na ruszt albo patelnię, większe sztuki piecze się w całości, a smak uzupełniają oliwa, cytryna, sól i oregano.

Sekret greckiej spiżarni. Strączki i zioła kupowane na zapas

Nie wszystkie zakupy z laïki agora trzeba wykorzystać tego samego dnia. Grecy chętnie uzupełniają tam domowe zapasy strączków i suszonych ziół, z których przez cały rok przygotowują proste, niedrogie posiłki.

7. Fasola, ciecierzyca, soczewica i pachnące zioła

Suszona fasola, ciecierzyca i soczewica zajmują ważne miejsce w greckiej kuchni. Powstają z nich fasolada, czyli gęsta zupa fasolowa, soczewica fakes oraz gigantes plaki - duża fasola zapiekana w sosie pomidorowym. Osobnym produktem jest fava. Nazwa oznacza kremową pastę oraz suszone, łuskane nasiona używane do jej przygotowania. Na Santorini tradycyjna fava powstaje z lokalnej odmiany groszku, a nie z bobu. Strączki nabierają szczególnego znaczenia podczas prawosławnych postów, gdy w wielu domach zastępują mięso i nabiał.

Obok nich na straganach pojawiają się oregano, tymianek, szałwia, rumianek oraz tsai tou vounou, czyli grecka herbata górska z roślin rodzaju Sideritis. Najlepiej wybierać całe, intensywnie pachnące gałązki o naturalnym kolorze. Dłużej zachowują aromat niż zioła mocno rozdrobnione. Suszone oregano trafia do sałatek, pieczonych warzyw, ryb i mięs, natomiast herbatę górską Grecy parzą jako łagodny, ziołowy napar



