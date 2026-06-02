Spis treści: Szerszenie wzbudzają respekt Co przyciąga szerszenie? Jak unikać wizyt szerszeni? Jak uchronić się przed szerszeniami?

Szerszenie wzbudzają respekt

Szerszenie mogą wzbudzić niepokój, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawią się blisko nas w ogrodzie albo wlecą niepostrzeżenie do domu. Dlaczego te duże owady zjawiają się u nas? Zazwyczaj dzieje się to przypadkowo, ponieważ szerszenie mają swoje stałe trasy lotów pomiędzy gniazdem, a miejscem, gdzie szukają pożywienia. Najczęściej przylatują do nęcących ich zapachów albo lgną do światła, lub miejsca pozbawionego wiatru.

Czy szerszeni trzeba się pozbywać? Choć owady te żywią się pożytecznymi stworzeniami, są ważną częścią ekosystemu. Szerszenie lubują się w komarach, muchach oraz osach, ale posilają się szkodnikami i pasożytami, które niszczą nasze uprawy. Ponadto szerszenie są łagodne z natury, a swojego żądła używają w ostateczności, kiedy czują zagrożenie.

Co przyciąga szerszenie?

Szerszenie lubią owoce.

Wiadomo, że szerszenie przyciągają zapachy, ale w odróżnieniu od os, mają bardziej wysublimowany gust. Uznaje się, że duże owady nie interesują się słodyczami, ale lubią słodkie napoje, a szczególnie soki albo trunki. Szerszenie lubują się za to w przefermentowanych owocach, szczególnie jabłkach, śliwach i winogronach. Owady mogą także zainteresować się resztkami organicznymi oraz odpadkami. Wiosną często przylatują do odpadków mięsnych oraz ryb.

Szerszenie często wlatują do domów wieczorami. Wszystko dlatego, że przyciąga je światło. Ponadto w wietrzne dni chronią się przed podmuchami powietrza, ale także szukają miejsc zacisznych, takich jak poddasza i strychy, aby tam w przyszłości wybudować gniazdo.

Jak unikać wizyt szerszeni?

Jeśli chcemy zminimalizować ryzyko pojawienia się szerszeni, to trzeba być po prostu konsekwentnym i pilnować porządków. Psujące się odpadki nie powinny być gromadzone w domu, a kosze i śmietniki często opróżniane i zamykane, co na pewno zniechęci szerszenie. Nie tylko w domu powinniśmy trzymać porządek, ale również w otoczeniu domu. Jeśli w ogrodzie panuje bałagan i na ziemi leżą owoce, to możemy być pewni, że szerszenie będą odwiedzać nas często.

Jak uchronić się przed szerszeniami?

Szerszenie lubią wlatywać do pokojów po zmroku. Wtedy przyciąga je światło.

Łatwiej jest unikać wizyt szerszeni w domu i stworzyć odpowiednie warunki, aby do nas nie przylatywały. Na co najlepiej postawić? Wystarczy zainstalować moskitiery - ich obecność w oknach pomoże także odstraszyć i muchy, i komary, które także nie są na liście pożądanych gości.

Czego jeszcze nie lubią szerszenie? Wiele osób uznaje, że ocet spirytusowy może być odstraszający na te duże owady. Wystarczy wymieszać go z wodą w równych proporcjach i spryskać taką mieszanką futryny i framugi w domu. Co może jeszcze zniechęcić szerszenie?

Zapach palonej kawy

Zioła (lawenda, tymianek, mięta, bazylia oraz czosnek)

Olejki eteryczne (goździkowy, miętowy, eukaliptusowy, z drzewa herbacianego, cytrusowy).

