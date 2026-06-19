Spis treści: Czy grzyby trzeba myć? Odpowiedź nie jest jednoznaczna Największy błąd grzybiarzy. Moczenie może zniszczyć zbiory A co z grzybami przeznaczonymi do suszenia?

Czy grzyby trzeba myć? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Grzyby zebrane w lesie mają bezpośredni kontakt z ziemią, liśćmi, igliwiem i mikroorganizmami. Dlatego przed spożyciem powinny zostać dokładnie oczyszczone. Pierwszym krokiem jest usunięcie resztek ściółki leśnej za pomocą nożyka lub szczoteczki. Dopiero później można zdecydować, czy konieczne będzie użycie wody.

Specjaliści podkreślają, że jeśli grzyby mają trafić na patelnię lub do garnka, krótkie opłukanie pod bieżącą, zimną wodą nie stanowi problemu. Wręcz przeciwnie - pozwala usunąć część bakterii i zanieczyszczeń, które mogły pozostać na powierzchni. Ważne jest jednak, aby po płukaniu dokładnie osuszyć grzyby papierowym ręcznikiem i nie pozostawiać ich na długo w lodówce. Umyte okazy szybciej się psują i tracą świeżość.

Wyjątkiem są pieczarki kupowane w sklepach. W wielu przypadkach wystarczy je obrać lub delikatnie przetrzeć, bez konieczności mycia.

Największy błąd grzybiarzy. Moczenie może zniszczyć zbiory

Wśród miłośników grzybobrania od lat powtarza się jedna rada: grzybów nie należy moczyć. Powód jest prosty - ich struktura działa niczym gąbka.

Długie przetrzymywanie w wodzie sprawia, że grzyby chłoną wilgoć, stają się ciężkie i tracą swoją jędrność. Po późniejszej obróbce termicznej łatwiej się rozpadają, a na patelni oddają duże ilości płynu. Efekt? Zamiast sprężystych i aromatycznych grzybów otrzymujemy miękką, często mało apetyczną masę.

Szczególnie podatne na nasiąkanie są gatunki posiadające charakterystyczną "gąbkę" pod kapeluszem, takie jak borowiki, podgrzybki czy koźlarze. Dlatego zaleca się wyłącznie szybkie płukanie pod strumieniem zimnej wody zamiast zanurzania grzybów w misce lub zlewie. Krótki kontakt z wodą pozwala usunąć zabrudzenia, nie wpływając znacząco na ich strukturę.

Jeśli już decydujemy się umyć grzyby, należy zrobić to szybko, pod zimną wodą 123RF/PICSEL

A co z grzybami przeznaczonymi do suszenia?

Jeszcze większą ostrożność należy zachować w przypadku grzybów przeznaczonych do suszenia. Wielu doświadczonych grzybiarzy unika ich mycia, ograniczając się do dokładnego oczyszczania za pomocą pędzelka, szczoteczki lub miękkiej ściereczki.

Nie zawsze jednak da się całkowicie zrezygnować z wody. Jeśli grzyby są mocno zabrudzone, można je szybko opłukać, ale należy natychmiast osuszyć i upewnić się, że przed suszeniem są całkowicie suche. W przeciwnym razie wzrasta ryzyko rozwoju pleśni i pogorszenia jakości suszu.

Przed rozpoczęciem suszenia warto także pokroić większe okazy na mniejsze kawałki. Dzięki temu proces przebiega szybciej, a przy okazji można sprawdzić, czy grzyby nie są robaczywe.

Jedno jest pewne - największym wrogiem grzybów nie jest sama woda, lecz zbyt długi kontakt z nią.

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