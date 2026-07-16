Czy grzyby rosnące w Polsce są zanieczyszczone metalami ciężkimi?

Bożena Muszyńska to profesor nauk medycznych i zdrowia, kierownik Katedry Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, mająca 36 lat doświadczenia w badaniach nad terapeutycznymi właściwościami grzybów jadalnych i autorka ponad 700 publikacji naukowych.

Ekspertka w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych poruszyła temat metali ciężkich, które mogą przenikać do grzybów, i wyjaśniła, że ich zawartość w grzybach leśnych jest silnie zależna od miejsca wzrostu. Jeśli grzyby rosną blisko m.in. terenów poprzemysłowych czy regularnie i intensywnie nawożonych pól, ryzyko większego poziomu zanieczyszczenia w tych darach natury może wzrastać.

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"Grzyby mają niezwykłą zdolność pochłaniania pierwiastków z otoczenia - skuteczniej niż większość roślin. To ta sama właściwość, która sprawia, że są bogatym źródłem selenu, cynku czy miedzi. Ale działa też w drugą stronę: grzyby mogą gromadzić kadm i ołów" - wskazuje prof. Muszyńska w swoim wpisie na Facebooku.

W przypadku kadmu i ołowiu dla grzybów uprawnych obowiązują europejskie limity i są one następujące: kadm do 0,2 mg/kg świeżej masy, ołów do 0,3 mg/kg świeżej masy. Ekspertka zaznacza, że świeże grzyby zawierają ok. 87-90 proc. wody, po przeliczeniu na suchą masę odpowiada to około 1,5-2 mg/kg s.m. dla kadmu i 2,3-3 mg/kg s.m. dla ołowiu.

"Nasz zespół oznaczał zawartość obu metali w siedmiu gatunkach jadalnych zebranych w naturze: podgrzybku brunatnym, koźlarzu babce, boczniaku ostrygowatym, pieprzniku jadalnym, borowiku szlachetnym, pieczarce polnej i maślaku zwyczajnym. Wyniki były jednoznaczne: wszystkie zbadane gatunki mieściły się poniżej dopuszczalnych limitów. Kadm oscylował między 0,1 a 1,0 mg/kg suchej masy - najwyżej w borowiku szlachetnym i koźlarzu babce, najniżej w podgrzybku. Ołów był najwyższy w maślaku zwyczajnym, najniższy - znów - w podgrzybku. W borowiku szlachetnym ołowiu nie wykryto w ogóle" - informuje prof. Bożena Muszyńska.

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Grzyby rosnące m.in. przy ruchliwych drogach mogą być zanieczyszczone kadmem i ołowiem Canva Pro INTERIA.PL

Czy spożycie grzybów zanieczyszczonych metalami ciężkimi jest groźne dla zdrowia?

Prof. Bożena Muszyńska wraz z zespołem naukowców stara się odpowiedzieć na pytanie, ile potencjalnie groźnych związków zawartych w grzybach uwalnia się w organizmie podczas trawienia.

Do tego celu w warunkach laboratoryjnych zastosowano model sztucznego przewodu pokarmowego, który symulował środowisko żołądka i jelit w kontekście uwalniania się metali ciężkich.

"Wyniki okazały się uspokajające. Oba metale uwalniały się podczas trawienia znacznie słabiej, niż mogłoby sugerować ich całkowite stężenie w owocnikach. W wielu przypadkach ilości przechodzące do roztworów były poniżej granicy oznaczalności metody. Biodostępność kadmu i ołowiu z badanych grzybów okazała się niewielka - szczególnie w środowisku jelitowym. Łatwiej uwalniały się w kwaśnym środowisku żołądka niż w jelitach" - tłumaczy prof. Bożena Muszyńska.

Kolejny eksperyment polegał na analizie i obserwacji podgrzybka brunatnego hodowanego na pożywce sztucznie wzbogaconej jonami kadmu i ołowiu. Naukowcy na czele z prof. Muszyńską chcieli sprawdzić, co się dzieje przy znacznie wyższym zanieczyszczeniu podłoża.

"Grzyb rzeczywiście zgromadził wtedy znacznie więcej obu metali: kadmu średnio 12,3 mg/kg suchej masy, ołowiu 36,7 mg/kg s.m. Ale nawet wtedy - w modelu trawienia - do >>soku jelitowego<< przechodziło zaledwie 0,33 proc. kadmu i 1,58 proc. ołowiu. To potwierdza, że uwalnianie jest ograniczone, nawet przy wysokim poziomie zanieczyszczenia owocnika. Metale te ponieważ są toksyczne dla grzybni, są kompleksowane w ścianach strzępek przez chitynę. Pierwiastki potrzebne dla grzyba (i dla naszego organizmu) jak cynk, żelazo, fosfor, potas, magnez są odkładane w cytoplazmie i są dla nas dostępne podczas trawienia" - drobiazgowo tłumaczy ekspertka.

Prof. Muszyńska dodała, że przy okazji zaobserwowano inne, ciekawe zjawisko. Otóż w momencie, gdy jednego metalu jest więcej w podłożu, drugi bywa akumulowany słabiej, co określa się tzw. antagonizmem pierwiastków.

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Jak zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia grzybów metalami ciężkimi?

Choć opisane przez ekspertkę wyniki badań napawają optymizmem, to podkreśla ona, że miejsce zbioru grzybów w kontekście ich bezpiecznego spożycia jest jednym z najważniejszych czynników.

"Grzyby rosnące przy ruchliwych drogach, na terenach poprzemysłowych czy w pobliżu starych wysypisk mogą zawierać znacznie wyższe stężenia. Zdrowy rozsądek dotyczący wyboru siedliska pozostaje podstawową zasadą. (...) Przy zbiorze z czystych lasów i rozsądnej częstotliwości spożywania grzyby jadalne nie stanowią istotnego źródła narażenia na kadm i ołów" - wskazała prof. Bożena Muszyńska.

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