Halo, tu kontrola! Co robić, gdy zapukają do twoich drzwi?

Choć w większości gospodarstw domowych znajduje się odbiornik radiowy lub telewizyjny, nie wszyscy właściciele sprzętów opłacają abonament radiowo-telewizyjny. Fakt wywiązywania się z tego obowiązku co jakiś czas sprawdzają kontrolerzy Poczty Polskiej, pukający do mieszkań i domów. Co robić, gdy kontroler zapuka do naszych drzwi? Czy mamy obowiązek wpuścić go do mieszkania? Poniżej krótkie wyjaśnienie.