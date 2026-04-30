Czy sklepy w majówkę będą czynne?

W piątek 1 maja obchodzimy Święto Pracy, które jest ustawowo dniem wolnym od pracy. Zdecydowana większość sklepów będzie wówczas nieczynnych. W dniu 1 maja zakupy będzie można zrobić m.in. na stacjach paliw, które w większości przypadków oferują również asortyment spożywczy, choć mocno ograniczony.

W tym dniu zakupów dokonamy w sklepach, których właściciele sami staną za ladą. W takim przypadku dozwolona jest również nieodpłatna pomoc małżonka, dzieci lub rodziców, pod warunkiem że takie osoby nie są formalnie zatrudnione w sklepie. Można się zatem spodziewać, że niektóre tzw. osiedlowe, niewielkie, prywatne sklepy będą czynne.

W sobotę przypadają Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Należy jednak pamiętać, że 2 maja nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy. W związku z tym w sobotę sklepy będą czynne.

Trzeci i zarazem ostatni dzień majówki to niedziela 3 maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja oznacza, że na ogół sklepy będą nieczynne. Wówczas otwarte mogą być wyłącznie placówki obsługiwane przez ich właścicieli.

Niedziele handlowe 2026. Ile jeszcze ich zostało do końca roku?

Ustawowy zakaz handlu w niedziele i święta obowiązuje od 2018 r. W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem - wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

Z niedzieli handlowej mogliśmy korzystać kilka dni temu - 26 kwietnia. Następne niedziele handlowe przypadają na: 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

