Spis treści: Rozplenica japońska - jak wygląda i kiedy kwitnie? Rozplenica japońska - uprawa i pielęgnacja Rozplenica japońska - przycinanie i rozmnażanie Czy rozplenicę trzeba zabezpieczać przed zimą?

Rozplenica japońska - jak wygląda i kiedy kwitnie?

Rozplenica japońska to trawiasta bylina, która osiąga zwykle od 60 do 100 cm wysokości. Pochodzi z Azji Wschodniej i jest odporna na trudne warunki atmosferyczne, dobrze znosi przejściową suszę oraz mrozy.

Tworzy kuliste kępy i w zależności od odmiany rozpoczyna kwitnienie od połowy sierpnia do września. Jej cechą charakterystyczną są puszyste kwiatostany, które przypominają kocie ogonki.

Rozplenica japońska - uprawa i pielęgnacja

Rozplenicę najlepiej sadzić w miejscach nasłonecznionych - dzięki temu szybciej i bardziej obficie kwitnie. Roślina potrzebuje wilgotnego podłoża i żyznej, przepuszczalnej gleby, ale poradzi sobie także w gorszych warunkach. Pamiętać należy przede wszystkim o tym, by rozplenice sadzić w odległości 60-80 cm od siebie. Kępy nie powinny się o siebie opierać, bo ich kwitnięcie jest znacznie słabsze.

W sezonie trawę przynajmniej raz na dwa tygodnie należy zasilać nawozami do roślin kwitnących. Podlewanie powinno być regularne, ale umiarkowane, obfite w czasie upałów i suszy. Nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni. Rozplenica nadaje się do uprawy w donicach, ale należy wówczas pamiętać o solidnej warstwie drenażu oraz częstszym nawadnianiu.

Ropzlenica japońska to jeden z gatunków traw ozdobnych, które swym pokrojem przypominają fontannę. 123RF/PICSEL

Rozplenica japońska - przycinanie i rozmnażanie

Na wiosnę rozplenicę należy przyciąć ruchem od zewnątrz do wewnątrz, pozostawiając jedynie 2-3 cm nad ziemią. Im starsze sadzonki, tym twardsze pędy, więc koniecznie trzeba użyć ostrego sekatora. To także dobry moment na rozmnażanie - wystarczy podzielić kępy. Roślinę trzeba wcześniej jednak wykopać. Do rozmnażania nadają się najlepiej 1-2-letnie rośliny.

Czy rozplenicę trzeba zabezpieczać przed zimą?

Rozplenica jest odporna na mrozy, zabezpieczać można jednak młode sadzonki. W tym celu warto związać je w snopek i okryć agrowłókniną. Jeśli trawa posadzona jest w osłoniętym od wiatru miejscu, wystarczy związać ją w snopek, a nasadę kępy obsypać kopczykiem z kory.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

