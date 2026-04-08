Hit z Ikei na balkon. Idealna dekoracja na letni sezon

Jak urządzić mały balkon?

Aranżację małego balkonu warto zacząć od dokładnego wymierzenia jego powierzchni - to pozwoli nam zaplanować projekt, wybrać styl i zakupić wszystkie potrzebne elementy. Mały balkon musi być funkcjonalny i wygodny - świetnie sprawdzą się więc meble składane, które można łatwo przechowywać. Muszą być one również odporne na warunki atmosferyczne, więc warto postawić na tworzywa naturalne (właściwie zaimpregnowane) lub sztuczne. Muszą być jednak także estetyczne - na balkonie będziemy spędzać sporo czasu (wypoczywać, opalać się i relaksować), więc powinniśmy otaczać się przedmiotami, które budzą nasz zachwyt i wprawiają nas w dobry nastrój.

Na podłodze warto zastosować drewniane panele, płytki lub po prostu sztuczną trawę. Ściany można udekorować bambusowymi matami lub naturalnymi tkaninami. Warto dodać także rośliny, które potrafią całkowicie odmienić wygląd każdego wnętrza.

Spore znaczenie ma również światło. Część osób decyduje się na żarówki LED lub solarne girlandy świetlne. Warto postawić także na dodatkowe, przenośne źródła światła jak np. modne lampiony. Oto propozycja, którą przygotowała w tym sezonie Ikea.

Hit z Ikei na balkon. Kosztuje grosze, wprowadza romantyczny nastrój

Lampion Borrby to prosta, niedroga dekoracja z Ikei, która odmieni wygląd każdego balkonu. Dostępny jest w dwóch wariantach - czarnym oraz białym. Można go użytkować zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz. Ma 28 centymetrów, stworzono go ze stali, szkła i poliestrowej powłoki proszkowej. Lampion stawiać można zarówno na ziemi jak i na parapecie czy stole.

Czarny lampion z Ikei ożywi każdy balkon

Lampion Borrby czyści się bardzo prosto, za pomocą wilgotnej szmatki.

Aktualna cena lampionu: 19,99 zł.

