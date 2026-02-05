Hyrox: Dla kogo ten cieszący się coraz większą popularnością sport?
Jeśli regularnie trenujesz i znudziły ci się już klasyczne ćwiczenia fitness, jogging i trening siłowy, spróbuj nowego sportu, cieszącego się rosnącą popularnością. Oto Hyrox - wymagający, motywujący i dosłownie dla każdego!
Hyrox: Najmodniejszy sport tego roku
Najprościej rzecz ujmując Hyrox to sport, który łączy bieganie i osiem ćwiczeń. Pomysł na Hyrox narodził się w Niemczech w 2017 roku - twórcy chcieli stworzyć zawody, które będą uniwersalne, mierzalne i powtarzalne. Konfiguracja i kolejność wykonywania ćwiczeń jest zawsze taka sama - niezależnie od tego czy ćwiczymy w Polsce, w Stanach Zjednoczonych czy w Tajlandii, Hyrox zawsze wygląda tak samo.
Trenerzy i mistrzowie Hyrox przekonują, że jest to wyścig sprawnościowy dosłownie dla każdego. Można spróbować zmierzyć się z nim solo, połączyć siły z przyjacielem i wystartować w Hyrox Doubles lub stworzyć większą grupę do sztafety - w czteroosobowych zespołach każdy członek musi przebiec 2 x 1 km i ukończyć trening następujący po biegu.
Dostępne formaty wyścigu to:
- Open - standardowy wyścig Hyrox, dostępny dla każdego,
- Pro - wyścig przeznaczony dla doświadczonych zawodników - wyzwanie stanowią tu większe ciężary,
- Doubles - wyścig z partnerem lub partnerką,
- Sztafeta - idealna dla grupy przyjaciół z siłowni czy kolegów z pracy - tu zadania dzieli się na cztery osoby.
Jak wygląda wyścig Hyrox?
Wyścig Hyrox to 8 razy 1 km biegu i 8 ćwiczeń sprawnościowych takich jak:
- 1000 m SkiErg
Pierwszy fragment wyścigu Hyrox to 1000 metrów na trenażerze narciarskim Ski Erg. Ski Erg skupia się głównie na mięśniach ramion, barków i korpusu, ale angażuje również mięśnie dolnej części ciała.
- 50 m Sled Push
Trening numer dwa to Sled Push, czyli pchanie sanek - tutaj pracują głównie przednie mięśnie ud, cała tylna taśma i mięśnie korpusu.
- 50 m Sled Pull
Następny trening to 50 metrów Sled Pull, czyli ciągnięcie sanek. Tu pracują głównie mięśnie pośladków, bicepsów i pleców.
- 80 m Burpee Broad Jump
Kolejny etap to prawdziwe wyzwanie - wymagający skok w dal z burpee, będący dla wielu osób jednym z najbardziej znienawidzonych ćwiczeń. W burpees pracuje całe ciało.
- 1000 m Row
Trening numer pięć to 1000 metrów na Concept2 RowErg, czyli znany wszystkim dobrze wioślarz.
- 200 m Farmers Carry
Kolejny etap to 200 metrów spaceru farmera, który zmęczy głównie mięśnie górnej części pleców, wszystkie mięśnie tułowia oraz przedramiona i dłonie.
- 100 m Sandbag Lunges
100 m Sandbag Lunges to po prostu wykroki z obciążeniem, męczące przede wszystkim mięśnie ud i pośladków.
- 100 Wall Balls
Ostatni przystanek to Wall Balls, stacja wymagająca wykonania powtórzeń rzutów piłką do celu po pełnym przysiadzie.
Pełen trening Hyrox sprawia wrażenie bardzo wymagającego i jest taki w rzeczywistości. To dlatego, przygodę z tym sportem warto zacząć od regularnych treningów w dedykowanych klubach i pod okiem profesjonalnego trenera.
Hyrox: Od czego zacząć?
Fundamentem globalnej społeczności Hyrox są akredytowane kluby treningowe - zrzeszone obiekty, które mogą reklamować i promować swoje usługi, jednocześnie korzystając z renomy marki. Mają one dostęp do Hyrox Performance Hub, gdzie znajduje się aktualizowana biblioteka workoutów do codziennego prowadzenia treningów, samouczki i wszystkie materiały pomocnicze.
Hyrox został stworzony jako wyścig sprawnościowy dla wszystkich, ale pamiętajmy, że to wciąż wymagające zawody, którym nie sprostamy bez regularnego, dobrze zaplanowanego treningu i przygotowań, zarówno pod kątem siły jak i wytrzymałości. 50 proc. wyścigu to bieg, więc przygotowania warto zacząć właśnie od biegania. Jogging poprzedzajmy jednak treningiem siłowym - kilometrowe odcinki biegu są przedzielone ośmioma ćwiczeniami, wymagającymi sporej sprawności i siły.
Podczas treningów do wyścigu warto pozostawać pod opieką certyfikowanego trenera Hyrox. Jest ona zalecana szczególnie dla początkujących, co pozwala nauczyć się poprawnej techniki, zrównoważyć trening siłowo-wytrzymałościowy i zminimalizować ryzyko kontuzji. Trener pomoże nauczyć się poprawnego wykonywania wymagających ćwiczeń i stworzy zrównoważony plan treningowy. Samemu trudno nam będzie, przynajmniej na początku, zaznajomić się z tą aktywnością.
Po przyswojeniu podstaw możemy już oczywiście trenować samodzielnie:
- podstawą jest bieganie, stanowiące 50 proc. wyścigu,
- równie ważny jest trening funkcjonalny, wykorzystujący ćwiczenia z własną masą ciała (burpees, wykroki), a także ciężary,
- Bieganie należy łączyć z ćwiczeniami stacyjnymi, aby przyzwyczaić ciało do pracy pod dużym obciążeniem.
Hyrox ma mnóstwo zalet - poprawia wydolność, kondycję i wytrzymałość tlenową, wzmacniając kompleksowo całe ciało. Tak ciężki trening redukuje też oczywiście tkankę tłuszczową i spala mnóstwo kalorii, rzeźbiąc i modelując ciało. To jednak nie jedyne zalety - Hyrox buduje dyscyplinę, wytrwałość oraz pewność siebie i pozwala zintegrować się z ludźmi czerpiącymi z aktywności fizycznej tyle samo radości i satysfakcji.
Wady? Aby wziąć udział w wyścigu Hyrox, należy uiścić opłatę. Osoby startujące indywidualnie muszą liczyć się z kwotą ok. 350 - 450 zł, wstęp w kategorii Doubles to 300 - 320 zł od osoby, a w sztafecie - ok. 180 zł od osoby. Do kwoty tej należy jeszcze doliczyć opłatę serwisową.
