Najprościej rzecz ujmując Hyrox to sport, który łączy bieganie i osiem ćwiczeń. Pomysł na Hyrox narodził się w Niemczech w 2017 roku - twórcy chcieli stworzyć zawody, które będą uniwersalne, mierzalne i powtarzalne. Konfiguracja i kolejność wykonywania ćwiczeń jest zawsze taka sama - niezależnie od tego czy ćwiczymy w Polsce, w Stanach Zjednoczonych czy w Tajlandii, Hyrox zawsze wygląda tak samo.

Trenerzy i mistrzowie Hyrox przekonują, że jest to wyścig sprawnościowy dosłownie dla każdego. Można spróbować zmierzyć się z nim solo, połączyć siły z przyjacielem i wystartować w Hyrox Doubles lub stworzyć większą grupę do sztafety - w czteroosobowych zespołach każdy członek musi przebiec 2 x 1 km i ukończyć trening następujący po biegu.

Dostępne formaty wyścigu to:

Open - standardowy wyścig Hyrox, dostępny dla każdego,

Pro - wyścig przeznaczony dla doświadczonych zawodników - wyzwanie stanowią tu większe ciężary,

Doubles - wyścig z partnerem lub partnerką,

Sztafeta - idealna dla grupy przyjaciół z siłowni czy kolegów z pracy - tu zadania dzieli się na cztery osoby.

Jak wygląda wyścig Hyrox?

Wyścig Hyrox to 8 razy 1 km biegu i 8 ćwiczeń sprawnościowych takich jak:

1000 m SkiErg

Pierwszy fragment wyścigu Hyrox to 1000 metrów na trenażerze narciarskim Ski Erg. Ski Erg skupia się głównie na mięśniach ramion, barków i korpusu, ale angażuje również mięśnie dolnej części ciała.

50 m Sled Push

Trening numer dwa to Sled Push, czyli pchanie sanek - tutaj pracują głównie przednie mięśnie ud, cała tylna taśma i mięśnie korpusu.

50 m Sled Pull

Następny trening to 50 metrów Sled Pull, czyli ciągnięcie sanek. Tu pracują głównie mięśnie pośladków, bicepsów i pleców.

80 m Burpee Broad Jump

Kolejny etap to prawdziwe wyzwanie - wymagający skok w dal z burpee, będący dla wielu osób jednym z najbardziej znienawidzonych ćwiczeń. W burpees pracuje całe ciało.

1000 m Row

Trening numer pięć to 1000 metrów na Concept2 RowErg, czyli znany wszystkim dobrze wioślarz.

200 m Farmers Carry

Kolejny etap to 200 metrów spaceru farmera, który zmęczy głównie mięśnie górnej części pleców, wszystkie mięśnie tułowia oraz przedramiona i dłonie.

100 m Sandbag Lunges

100 m Sandbag Lunges to po prostu wykroki z obciążeniem, męczące przede wszystkim mięśnie ud i pośladków.

100 Wall Balls

Ostatni przystanek to Wall Balls, stacja wymagająca wykonania powtórzeń rzutów piłką do celu po pełnym przysiadzie.

Pełen trening Hyrox sprawia wrażenie bardzo wymagającego i jest taki w rzeczywistości. To dlatego, przygodę z tym sportem warto zacząć od regularnych treningów w dedykowanych klubach i pod okiem profesjonalnego trenera.

Hyrox: Od czego zacząć?

Fundamentem globalnej społeczności Hyrox są akredytowane kluby treningowe - zrzeszone obiekty, które mogą reklamować i promować swoje usługi, jednocześnie korzystając z renomy marki. Mają one dostęp do Hyrox Performance Hub, gdzie znajduje się aktualizowana biblioteka workoutów do codziennego prowadzenia treningów, samouczki i wszystkie materiały pomocnicze.

Hyrox został stworzony jako wyścig sprawnościowy dla wszystkich, ale pamiętajmy, że to wciąż wymagające zawody, którym nie sprostamy bez regularnego, dobrze zaplanowanego treningu i przygotowań, zarówno pod kątem siły jak i wytrzymałości. 50 proc. wyścigu to bieg, więc przygotowania warto zacząć właśnie od biegania. Jogging poprzedzajmy jednak treningiem siłowym - kilometrowe odcinki biegu są przedzielone ośmioma ćwiczeniami, wymagającymi sporej sprawności i siły.

Podczas treningów do wyścigu warto pozostawać pod opieką certyfikowanego trenera Hyrox. Jest ona zalecana szczególnie dla początkujących, co pozwala nauczyć się poprawnej techniki, zrównoważyć trening siłowo-wytrzymałościowy i zminimalizować ryzyko kontuzji. Trener pomoże nauczyć się poprawnego wykonywania wymagających ćwiczeń i stworzy zrównoważony plan treningowy. Samemu trudno nam będzie, przynajmniej na początku, zaznajomić się z tą aktywnością.

Po przyswojeniu podstaw możemy już oczywiście trenować samodzielnie:

podstawą jest bieganie, stanowiące 50 proc. wyścigu,

równie ważny jest trening funkcjonalny, wykorzystujący ćwiczenia z własną masą ciała (burpees, wykroki), a także ciężary,

Bieganie należy łączyć z ćwiczeniami stacyjnymi, aby przyzwyczaić ciało do pracy pod dużym obciążeniem.

Hyrox ma mnóstwo zalet - poprawia wydolność, kondycję i wytrzymałość tlenową, wzmacniając kompleksowo całe ciało. Tak ciężki trening redukuje też oczywiście tkankę tłuszczową i spala mnóstwo kalorii, rzeźbiąc i modelując ciało. To jednak nie jedyne zalety - Hyrox buduje dyscyplinę, wytrwałość oraz pewność siebie i pozwala zintegrować się z ludźmi czerpiącymi z aktywności fizycznej tyle samo radości i satysfakcji.

Wady? Aby wziąć udział w wyścigu Hyrox, należy uiścić opłatę. Osoby startujące indywidualnie muszą liczyć się z kwotą ok. 350 - 450 zł, wstęp w kategorii Doubles to 300 - 320 zł od osoby, a w sztafecie - ok. 180 zł od osoby. Do kwoty tej należy jeszcze doliczyć opłatę serwisową.

