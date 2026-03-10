Dlaczego warto sięgać po kaszę pęczak?

Kasza pęczak to jedna z najstarszych i najbardziej wartościowych kasz w polskiej kuchni. Powstaje z całych ziaren jęczmienia, które są jedynie oczyszczone z łuski, dzięki czemu zachowują wiele cennych składników odżywczych.

Kasza pęczak jest bogata przede wszystkim w błonnik pokarmowy, który wspiera prawidłową pracę układu trawiennego i daje uczucie sytości na dłużej. Zawiera także witaminy z grupy B, wspomagające układ nerwowy i metabolizm.

W jej składzie znajdziemy również liczne minerały, takie jak magnez, żelazo, cynk czy potas. Dzięki temu regularne spożywanie pęczaku może wspierać pracę serca, układu krążenia oraz odporność organizmu.

Dodatkową zaletą jest jego niski stopień przetworzenia oraz stosunkowo niski indeks glikemiczny w porównaniu z wieloma innymi dodatkami do obiadu. Dlatego pęczak często polecany jest osobom dbającym o zdrową dietę.

Jak ugotować idealny pęczak? Kucharka zdradza sekret

Dlaczego warto jeść kaszę pęczak? 123RF/PICSEL

Choć przygotowanie kaszy wydaje się proste, kilka drobnych zasad może znacząco wpłynąć na jej smak i konsystencję. Joanna Trafiałek, znana jako kucharka przedszkolna, która prowadzi profil w mediach społecznościowych, podkreśla, że kluczowe są odpowiednie proporcje wody oraz właściwe przygotowanie kaszy przed gotowaniem.

"Pęczak to kasza smaczna i sypka, którą najlepiej gotować bez woreczka" - radzi kucharka w najnowszej rolce na Instagramie.

Według niej bardzo ważne są również proporcje składników.

"Pęczak gotuj w proporcji 1 szklanka pęczaku do 2,5 do 3 szklanek wody + 1/2 łyżeczki soli (opcjonalnie 1 łyżeczka masła lub oleju)" - mówi.

Najpierw dokładnie wypłucz kaszę

Kasza pęczak była uznawana jako pokarm dla biedoty, ale okazuje się, że oferuje wiele dla naszego ciała (fot. Getty Images) CanvaPro INTERIA.PL

Jednym z najczęściej pomijanych etapów przygotowania kaszy jest jej dokładne płukanie. Tymczasem to właśnie ono pomaga pozbyć się pyłu i ewentualnych zanieczyszczeń.

"Kaszę przepłucz najpierw na sitku lub w miseczce pod bieżącą wodą, jak to robi pani kucharka Dorota z przedszkola 384 w Warszawie. Wtedy masz szansę usunąć ewentualne ciała obce. Płucz nawet do 4 razy, jak woda będzie ciągle mętna" - wyjaśnia Joanna Trafiałek.

Kolejnym ważnym krokiem jest moment dodania kaszy do wody. Wiele osób wrzuca ją do zimnej wody, jednak według kucharki lepszą metodą jest inny sposób.

Rozwiń

"Zagotuj wodę i dopiero wrzuć kaszę"- podkreśla kucharka.

Po dodaniu kaszy należy zmniejszyć ogień i gotować ją spokojnie przez kilkanaście minut. Ostatni etap, o którym wiele osób zapomina, decyduje o tym, czy kasza będzie idealnie sypka.

"Wyłącz ogień i pozostaw kaszę pod przykryciem na kolejne 5-10 minut, aby kasza 'doszła' i stała się sypka" - radzi Joanna Trafiałek.

Dzięki temu ziarenka wchłoną resztę wody i nabiorą odpowiedniej konsystencji. Ugotowana kasza pęczak świetnie sprawdza się jako dodatek do mięsa, sosów, warzyw czy dań jednogarnkowych. Można ją także wykorzystać do sałatek, farszów lub zup.

Dzięki swoim wartościom odżywczym oraz uniwersalnemu smakowi coraz częściej zastępuje ziemniaki w codziennych obiadach. A przy odpowiednim przygotowaniu, według wskazówek doświadczonej kucharki, może stać się jednym z najbardziej lubianych dodatków w domowej kuchni.

Kuchnia na piedestale. Czy gotowanie może stać się sztuką? © 2026 Associated Press