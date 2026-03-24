Jak urządzić łazienkę według zasad feng shui? Podstawowe zasady

Łazienka to jedno z tych pomieszczeń, które już na etapie projektowania może przysporzyć konsultantowi feng shui sporo problemów. Problematyczna jest już sama toaleta, zwana "dziurą w podłodze", przez którą ucieka energia chi. Jeśli więc zlokalizowana jest ona tuż obok drzwi wejściowych, to jesteśmy w dość niekorzystnej sytuacji - spora część wpadającej energii jest "wypłukiwana". Rozwiązaniem jest zamykanie drzwi do łazienki i opuszczanie klapy sedesowej.

Idealna łazienka według feng shui znajduje się jak najdalej od drzwi frontowych, wręcz na końcu mieszkania.

W sytuacji, gdy toaleta i łazienka stanowią jedno pomieszczenie, należy zadbać o to, by sedes nie był pierwszą rzeczą jaką widzimy. Możemy go zawsze czymś zasłonić - np. dużą donicą z kwiatem czy parawanem.

Nienajlepszym rozwiązaniem jest także usytuowanie łazienki obok sypialni. Mogą z niej bowiem dochodzić odgłosy, zakłócające spokój śpiących osób. Rozwiązaniem będzie ustawienie łóżka jak najdalej od ściany dzielącej te pomieszczenia lub ustawienie na niej np. szafy.

Niekorzystne usytuowanie łazienki nie sprawia jednak, że jesteśmy na straconej pozycji. Wystarczy wprowadzić w tym pomieszczeniu kilka zmian, by zaprosić do niego harmonię i spokój. Jak to zrobić?

Jak urządzić łazienkę idealną według feng shui? 123RF/PICSEL

Idealna łazienka według feng shui. Wprowadź te proste zmiany

Aby łazienka była oazą spokoju, dawała nam relaks i pozwalała odciąć się od problemów, a przy okazji spełniała wszystkie założenia feng shui, powinna być po pierwsze urządzona przyjaźnie i miło, zgodnie z naszym gustem. Świetnie, jeśli będzie jasna i "pełna życia".

Niezwykle istotne jest, by instalacja wodna była sprawna. Według feng shui, kapiący kran czy nieszczelna spłuczka "wypłukują domowy budżet". Istotny jest także sprawny system wentylacyjny - łazienka "musi oddychać", a jeśli nie ma w niej okien, to właśnie działająca wentylacja pomaga nam o to zadbać.

W łazience powinno się znaleźć miejsce na naprawdę duże lustro. Błędem jest wieszanie szafek z przedzielonym na pół lustrem, które przecina odbicie. W pomieszczeniu tym warto też powiesić obraz lub fotografię z motywem przyrody, który wzmocni energię chi.

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL

