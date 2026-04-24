Jaśminowiec wonny: krzew idealny do ogrodu. Zachwyca kwiatami i zapachem

Jaśminowiec wonny słynie nie tylko z efektownego wyglądu. Nie ma specjalnych wymagań co do uprawy i pielęgnacji. Dobrze radzi sobie w różnych typach gleby, a do tego jest odporny na suszę. Dlatego też uchodzi za krzew idealny dla początkujących ogrodników.

Ma okazałe, białe kwiaty, które obsypują go późną wiosną. Oprócz tego wydziela słodki, intensywny zapach, który jest wyczuwalny z daleka. Zwłaszcza w godzinach wieczornych.

Jaśminowiec najczęściej zakwita pod koniec maja, a najokazalej wygląda w czerwcu. Kwitnie na biało, dlatego pięknie komponuje się z innymi roślinami kwitnącymi w tym miesiącu. Sprzyjające warunki sprawiają, że pędy mogą wręcz "uginać" się od kwiatów - pojawia się ich naprawdę sporo. Krzew ma eliptyczne, ząbkowane na brzegach ciemnozielone liście. W ogrodzie może dorastać nawet do 2 m wysokości. Odmiany różnią się od siebie nie tylko rozmiarem, ale i liczbą płatków kwiatów.

Jaśminowiec wonny roztacza piękny zapach.

Nie myl z popularnym gatunkiem

Jaśmin czy jaśminowiec? Zdarza się, że oba gatunki są czasami mylone. A tak naprawdę nie wywodzą się nawet z jednej rodziny. Jaśmin jest pnączem i reprezentuje rodzinę oliwkowatych, a jaśminowiec krzewem z hortensjowatych. Rośliny łączy jedno - intensywny i przyjemny zapach.

Jaśminowiec wonny niejedno ma imię. Oto najpopularniejsze odmiany

Niektóre odmiany jaśminowca wonnego cieszą się sporą popularnością. Należą do nich:

"Snowbelle" - nie przekracza 1,5 m wysokości, ma duże i pełne kwiaty wyglądem przypominające pompony o średnicy do 6 cm,

"Belle Etoile" - odmiana francuska, dorastająca do 1,5 m wysokości, o kwiatach mających średnicę do 5 cm. Mają biały kolor i różową plamkę w środku,

"Innocence" - odmiana posiada zielono-żółte liście, dorasta do 1,5 m wysokości,

"Kalina" - dorasta do 2 m, a w sprzyjających warunkach może osiągnąć nawet 3 m wysokości,

"Biały Karzeł" - odmiana polska, jeden z najniższych jaśminowców, którego wysokość zazwyczaj wynosi 1,2 m,

"Aureus" - posiada charakterystyczne, złoto-zielone liście.

Jaśminowiec ma piękne, białe kwiaty, które długo kwitną i wspaniale pachną.

Do uprawy w ogrodzie warto też rozważyć jaśminowiec Lemoine'a (Philadelphus lemoinei). Powstał z połączenia jaśminowca wonnego z drobnolistnym. Jest traktowany jako osobny gatunek, osiągający do 1,5 m wysokości. Ma drobniejsze białe kwiaty składające się z czterech płatków. W Polsce poradzą sobie również jaśminowiec trójkwiatowy i kutnerowaty. W naszym kraju są jednak dość trudno dostępne.

Krzew dla początkujących. Wymagania jaśminowca

Jaśminowiec wonny nie jest wymagający w uprawie, ale nim zagości w naszym ogrodzie, lepiej poznać kilka jego upodobań. Krzew preferuje stanowiska słoneczne, ale poradzi sobie też w tych lekko zacienionych. Jednak to w słońcu kwitnie najbardziej spektakularnie. Potrzebuje dość dużo przestrzeni, dlatego najlepiej zachować od innych roślin odpowiednią odległość. Jeśli chcemy zasadzić kilka krzewów, to niskie w rozstawie co 100 cm, a wysokie co ok. 180 cm.

Sadzonki jaśminowca wonnego w gruncie umieszcza się jesienią lub wczesną wiosną. Po posadzeniu należy je obficie podlać. Warto też zastosować ściółkę z kory sosnowej, która ograniczy wysychanie gleby.

