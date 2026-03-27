Czy wypada dać pieniądze na chrzciny?

Wielu gości zastanawia się, czy w ogóle wypada wręczać pieniądze na chrzciny. Niektórym osobom taki prezent wydaje się bezosobowy i nie mający z tym, nastawionym na duchowość, świętem wiele wspólnego. Warto jednak pamiętać, że to bardzo bezpieczne, praktyczne i eleganckie rozwiązanie.

Pieniądze, które dziecko dostaje w prezencie na chrzciny, mogą być przez rodziców ulokowane na lokacie, koncie bankowym lub wydane już po chrzcinach - np. na wyprawkę, ubrania czy zabawki. Wielu rodziców bardzo docenia takie prezenty, a eksperci uspokajają - pieniądze na chrzest nie umniejszają wartości tej duchowej uroczystości, a dodatkowo wspierają jej organizację. Dobrym pomysłem jest dołączenie do nich kartki z życzeniami lub drobiazgu, które będą po latach stanowić miłą pamiątkę tego wydarzenia.

Święta wielkanocne, podobnie jak Boże Narodzenie to okres obfitujący w takie religijne uroczystości. Ile pieniędzy powinniśmy ofiarować na chrzest w Wielkanoc? Eksperci nie mają wątpliwości.

Ile dać na chrzciny w Wielkanoc?

Kwota, którą powinniśmy umieścić w kopercie, zależy od tego kim jesteśmy dla dziecka i jego rodziców. Na chrzcie wyjątkowo istotną rolę pełnią rodzice chrzestni - symbolicznie wspierają oni rodziców w wychowaniu dziecka w wierze. Ponieważ oczekuje się od nich większego zaangażowania, zazwyczaj ofiarowują oni najcenniejsze prezenty. Jeśli decydują się na pieniądze, to do koperty powinni włożyć w tym roku 800 - 1000 zł. Jeśli mogą pozwolić sobie na więcej, szczególnie w Wielkanoc, kwota ta może być oczywiście wyższa.

Ważną rolę podczas uroczystości pełnią też dziadkowie. Według ekspertów, kwota, którą włożą do koperty może się wahać między 500, a 1000 zł. Starsze osoby szczególnie chętnie dołączają do pieniędzy prezenty rzeczowe - srebrną łyżeczkę lub grzechotkę, Biblię dla dziecka, biżuterię czy książkę. To piękna pamiątka i nie warto z niej rezygnować.

Na uroczystości chrztu świętego pojawia się też często dalsza rodzina i przyjaciele. Zazwyczaj przekazują oni w kopercie kwotę 300 - 500 zł, choć czasem jest ona oczywiście wyższa. Nierzadko przynoszą oni także prezenty rzeczowe, takie jak np. zabawki, albumy, gry czy biżuterię.

Sporo zależy również o tego, czy po uroczystości goście zaproszeni są do domu czy rodzice zdecydowali się wynająć z tej okazji lokal. W tym drugim przypadku goście starają się zazwyczaj "zapłacić za talerzyk" i wspomóc organizacyjnie gospodarzy.

WAŻNE: Pamiętajmy, że prezent ma być dostosowany do możliwości finansowych, a najcenniejsza jest sama obecność na uroczystości, niezależnie od tego, czy ma ona miejsce w tak ważne dla katolików święta czy w inny dzień roku.

