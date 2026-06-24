Spis treści: Nie ma jednego terminu dla całej Polski Gdzie czeka się krócej, a gdzie dłużej Dorośli czekają dłużej niż dzieci Ile trwa sam pobyt Czy da się wyjechać szybciej Jak sprawdzić swój termin w 2026 roku Co naprawdę wpływa na długość kolejki Czy 2026 przynosi wyraźną poprawę Jak się przygotować, jeśli termin już jest blisko

Nie ma jednego terminu dla całej Polski

To najważniejsza rzecz, którą warto sobie uporządkować już na początku. Na sanatorium nie czeka się w skali kraju, tylko w kolejce prowadzonej przez właściwy oddział wojewódzki NFZ. To oznacza, że mieszkaniec jednego regionu może dostać termin wyraźnie szybciej niż ktoś z innego województwa, mimo podobnych wskazań zdrowotnych.

W praktyce w 2026 roku w wielu regionach dorośli czekają około 7-11 miesięcy, ale są też miejsca, gdzie kolejka jest krótsza. Trzeba też pamiętać, że inne terminy mogą dotyczyć zwykłego leczenia sanatoryjnego, inne leczenia szpitalnego uzdrowiskowego, a jeszcze inne rehabilitacji uzdrowiskowej. To nie są identyczne ścieżki i właśnie dlatego porównywanie terminów "na oko" często prowadzi do nieporozumień.

Gdzie czeka się krócej, a gdzie dłużej

W 2026 roku jedne z krótszych terminów notują województwa, w których kolejka dla dorosłych wynosi około 3-5 miesięcy. Czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe nie jest taki sam w całej Polsce. Zależy zarówno od województwa i rodzaju świadczenia, jak i od tego, czy inni pacjenci zrezygnują z wyznaczonego terminu.

Szacunkowo najkrócej czeka się w województwach podlaskim oraz warmińsko-mazurskim - od 3 do 5 miesięcy.

W lubelskim i podkarpackim czas oczekiwania wynosi zwykle od 4 do 6 miesięcy.

Na pobyt po 7-8 miesiącach mogą liczyć pacjenci z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.

Najdłuższe kolejki dotyczą województw dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, gdzie trzeba czekać od 9 do 11 miesięcy.

Dla wielu pacjentów właśnie ta rozpiętość okazuje się największym zaskoczeniem, bo intuicyjnie zakładają, że system działa podobnie w całym kraju.

To jednak nie jest jedna wspólna kolejka. Wszystko zależy od tego, ile skierowań wpływa do danego oddziału NFZ, ile miejsc zakontraktowano w uzdrowiskach, jak wygląda liczba rezygnacji i na jaki dokładnie rodzaj leczenia czeka pacjent. W efekcie osoba z jednego województwa może wyjechać po kilku miesiącach, a ktoś z innego regionu będzie czekał dwa razy dłużej.

W 2026 roku na wyjazd do sanatorium dla dorosłych czeka się najczęściej od trzech do nawet jedenastu miesięcy, ale różnice między województwami są wyraźne. 123RF/PICSEL

Dorośli czekają dłużej niż dzieci

To kolejna różnica, o której warto pamiętać. W 2026 roku dzieci w wielu oddziałach NFZ otrzymują terminy szybciej niż dorośli, czasem nawet znacznie szybciej. W praktyce oznacza to, że porównywanie swoich terminów z terminami dzieci lub wnuków nie ma większego sensu.

Dla dorosłych kolejki pozostają wyraźnie dłuższe, ponieważ system leczenia uzdrowiskowego działa dla obu grup inaczej. Właśnie dlatego niektórzy seniorzy mają poczucie, że ich wyjazd "idzie bardzo wolno", choć w rzeczywistości mieszczą się po prostu w typowym czasie oczekiwania dla swojej grupy wiekowej i rodzaju skierowania.

Ważne jest to, że seniorzy nie są traktowani inaczej niż pozostali dorośli. W przypadku leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ wiek pacjenta nie wpływa na miejsce w kolejce ani nie uprawnia do wcześniejszego terminu wyjazdu.

Ile trwa sam pobyt

Dla wielu osób ważny jest nie tylko czas oczekiwania, ale też długość samego leczenia. Standardowy pobyt w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych trwa 21 dni. Rehabilitacja uzdrowiskowa w sanatorium trwa zwykle 28 dni. To ważne, bo długość pobytu wpływa na organizację życia domowego, wydatki dodatkowe i planowanie całego wyjazdu.

W praktyce oznacza to, że warto myśleć o sanatorium nie tylko w kategoriach "kiedy pojadę", ale też "na jak długo zniknę z codziennego rytmu". Dla wielu osób starszych to właśnie ten drugi element bywa równie istotny jak sama kolejka.

Czy da się wyjechać szybciej

Tak, ale nie jest to rozwiązanie gwarantowane. W wielu oddziałach funkcjonują tak zwane zwroty, czyli terminy zwolnione przez osoby, które z różnych powodów zrezygnowały z wyjazdu. Dzięki temu można pojechać wcześniej, niż wynikałoby to z normalnej kolejki.

To jednak opcja tylko dla tych, którzy są gotowi do wyjazdu niemal z dnia na dzień albo w bardzo krótkim terminie. Dla jednych jest to świetna okazja na przyspieszenie leczenia, dla innych zbyt trudne organizacyjnie rozwiązanie. Mimo to warto pytać o taką możliwość, bo właśnie zwroty bywają najprostszym sposobem na skrócenie oczekiwania.

Niektórzy pacjenci nie muszą czekać na leczenie uzdrowiskowe według zwykłych zasad. Pierwszeństwo w dostępie do świadczeń przysługuje osobom objętym szczególnymi uprawnieniami wynikającymi z art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Regulacja ta obejmuje również pobyt w sanatorium finansowany przez NFZ.

Z wyjazdu poza kolejnością mogą skorzystać między innymi inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepu, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W 2026 roku na wyjazd do sanatorium dla dorosłych czeka się najczęściej od trzech do nawet jedenastu miesięcy, ale różnice między województwami są wyraźne. 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić swój termin w 2026 roku

Najrozsądniej robić to na bieżąco. Wielu pacjentów nadal czeka wyłącznie na list i dopiero wtedy zaczyna interesować się szczegółami. Tymczasem dużo wygodniej jest monitorować status skierowania wcześniej, dzięki czemu łatwiej przygotować się organizacyjnie i uniknąć zaskoczenia.

W praktyce warto kontrolować etap rozpatrywania skierowania, miejsce w kolejce i informacje o terminie, gdy tylko zostaną przydzielone. Im wcześniej pacjent widzi, że jego sprawa posuwa się naprzód, tym łatwiej zaplanować dojazd, leki, sprawy domowe i budżet związany z pobytem.

Termin wyjazdu nie jest jednakowy dla wszystkich pacjentów. O tym, jak długo trzeba czekać, decydują przede wszystkim rodzaj schorzenia oraz moment, w którym skierowanie zostało zarejestrowane przez właściwy oddział NFZ. Aktualny status dokumentu i przewidywane miejsce w kolejce można sprawdzić online, korzystając z numeru skierowania w Przeglądarce Skierowań NFZ lub logując się na Internetowe Konto Pacjenta.

Co naprawdę wpływa na długość kolejki

Nie tylko liczba pacjentów. Czas oczekiwania zależy od kilku elementów jednocześnie: liczby nowych skierowań, liczby zakontraktowanych miejsc w uzdrowiskach, rodzaju leczenia i liczby rezygnacji innych osób. To właśnie dlatego nie wystarczy zapytać: "ile się czeka?". Zawsze trzeba dodać: "w którym województwie, na jaki rodzaj leczenia i w jakim trybie?".

To ważne szczególnie dla seniorów, którzy próbują porównywać swoje terminy z opowieściami znajomych z innych części kraju. Dwie osoby mogą mieć podobne schorzenia, ale zupełnie inny czas oczekiwania tylko dlatego, że mieszkają w różnych regionach lub zostały zakwalifikowane do innej formy leczenia uzdrowiskowego.

Czy 2026 przynosi wyraźną poprawę

W wielu miejscach kolejki pozostają podobne do tych, które pacjenci obserwowali wcześniej. Nie ma jednej rewolucyjnej zmiany, która skróciłaby oczekiwanie wszystkim naraz. W praktyce sytuacja zależy od regionu i bieżącego obciążenia systemu. Dla jednych osób będzie to kilka miesięcy, dla innych prawie rok.

Dlatego zamiast szukać jednej ogólnej odpowiedzi, dużo rozsądniej jest podejść do sprawy konkretnie:

sprawdzić swój oddział,

monitorować status skierowania

i w razie potrzeby pytać o zwolnione terminy.

To daje znacznie więcej niż opieranie się na zasłyszanych informacjach o "średniej krajowej".

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Jak się przygotować, jeśli termin już jest blisko

Kiedy skierowanie zaczyna zbliżać się do realizacji, warto wcześniej uporządkować kilka rzeczy. Przede wszystkim dokumenty, listę leków, organizację dojazdu i podstawowy budżet na pobyt. Sanatorium to nie tylko leczenie, ale też konkretna logistyka, która dla osób starszych bywa równie ważna jak same zabiegi.

Im spokojniej pacjent przygotuje się do wyjazdu, tym większa szansa, że sam pobyt będzie mniej stresujący. To ważne, bo sanatorium ma wspierać zdrowie, a nie być źródłem chaosu i pośpiechu w ostatniej chwili.

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