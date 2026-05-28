Spis treści: Ile soli do ogórków małosolnych na 1 litr wody? Jaka sól do ogórków małosolnych? Zalewa do ogórków małosolnych - ciepła czy zimna? Jak zrobić ogórki małosolne krok po kroku? Dlaczego ogórki małosolne wychodzą miękkie?

Ile soli do ogórków małosolnych na 1 litr wody?

Do ogórków małosolnych najlepiej przygotować zalewę w proporcji:

1 litr wody + 1 płaska łyżka soli kamiennej niejodowanej

Jeśli robisz większą porcję, łatwo to przeliczyć:

1 litr wody - 1 płaska łyżka soli,

2 litry wody - 2 płaskie łyżki soli,

3 litry wody - 3 płaskie łyżki soli,

5 litrów wody - 5 płaskich łyżek soli.

Lepiej nie przesadzać z ilością soli i pamiętać, że różnica między płaską a czubatą łyżką jest duża, a przy małosolnych wyraźnie odczuwalna w smaku.

Jaka sól do ogórków małosolnych?

Najlepsza będzie sól kamienna niejodowana. To klasyczny wybór do kiszenia i przygotowywania ogórków małosolnych, który nie ma dodatków przeciwzbrylających mogących negatywnie wpływać na klarowność zalewy i przebieg fermentacji.

Możesz użyć soli kłodawskiej, soli do przetworów albo zwykłej soli kamiennej niejodowanej. Lepiej unikać soli jodowanej, smakowej, morskiej z dodatkami oraz soli drobnej z antyzbrylaczami.

Zalewa do ogórków małosolnych - ciepła czy zimna?

Ogórki małosolne można zalać zarówno ciepłą, jak i przestudzoną wodą z solą.

Jeśli zależy ci na szybszym efekcie, użyj ciepłej zalewy, ale nie wrzątku. Gorąca woda może sprawić, że ogórki zrobią się mniej jędrne.

Najbezpieczniej przygotować zalewę tak:

Zagotuj wodę, rozpuść w niej sól i odstaw na kilka minut. Gdy będzie ciepła, ale nie parząca, zalej ogórki (dzięki temu sól dobrze się rozpuści, a ogórki szybciej zaczną pracować).

Jeśli używasz do przetworów zimnej przegotowanej wody, też będzie dobrze, ale ogórki mogą po prostu potrzebować trochę więcej czasu.

Ogórki małosolne 123RF/PICSEL

Jak zrobić ogórki małosolne krok po kroku?

Wybierz małe, jędrne ogórki gruntowe Umyj je dokładnie i odetnij końcówki, jeśli chcesz, żeby szybciej nabrały smaku. Na dno słoika lub kamionki włóż koper, czosnek, chrzan i liście. Następnie ciasno ułóż ogórki (sól i woda to podstawa, ale o smaku ostatecznie decydują dodatki, a do klasycznych ogórków małosolnych warto dodać kilka ząbków czosnku, liść chrzanu, wiśni, porzeczki lub dębu, czosnek, ziele angielskie).

Przygotuj zalewę: na każdy litr wody dodaj 1 płaską łyżkę soli. Zalej ogórki tak, żeby były całkowicie przykryte. Na wierzchu możesz położyć mały talerzyk albo wyparzony ciężarek, żeby ogórki nie wypływały ponad zalewę.

Naczynie przykryj gazą, talerzykiem albo niedokręconą pokrywką. Nie zamykaj szczelnie, bo podczas fermentacji powstają gazy.

W ciepłej kuchni ogórki małosolne mogą być gotowe już po 24-48 godzinach. Po 3 dniach mają zwykle wyraźniejszy, bardziej kwaśny smak. Im dłużej stoją, tym bardziej zbliżają się do ogórków kiszonych.

Jeśli chcesz zatrzymać smak małosolnych, po osiągnięciu odpowiedniego stopnia ukiszenia wstaw słoik do lodówki. Chłód spowolni fermentację.

Dlaczego ogórki małosolne wychodzą miękkie?

Najczęstsze przyczyny to zbyt stare lub przerośnięte ogórki, za gorąca zalewa, za mało soli albo brak dodatków bogatych w garbniki, np. liści chrzanu, dębu, wiśni lub porzeczki. Miękkie ogórki mogą też wyjść wtedy, gdy wystają ponad zalewę.

Żeby były chrupiące, wybieraj świeże, twarde ogórki gruntowe, zalewaj je dobrze rozpuszczoną solanką i pilnuj, aby cały czas były przykryte płynem.





"Ewa gotuje": Muffinki cytrynowe na jogurcie Polsat