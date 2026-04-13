W skrócie Badania naukowców z Oregon Research Institute wykazały, że osoby spożywające te same posiłki częściej tracą więcej kilogramów podczas diety redukcyjnej.

Konsekwencja i prostota przy planowaniu posiłków może ułatwiać utrzymanie deficytu kalorycznego oraz realizację założeń diety.

W artykule zalecono bazowanie na prostych posiłkach opartych na zdrowych składnikach, eliminację niezdrowej żywności i prowadzenie dziennika jedzenia.

Spis treści: Konsekwencja ważniejsza od urozmaiconej diety Dlaczego monotonny jadłospis może ułatwiać odchudzanie? Jak skutecznie i bezpiecznie schudnąć?

Konsekwencja ważniejsza od urozmaiconej diety

Naukowcy z Oregon Research Institute przeanalizowali zwyczaje żywieniowe 112 osób będących na diecie redukcyjnej. Wyniki opublikowali w czasopiśmie "Health Psychology". Okazało się, że lepsze rezultaty w spalaniu nadprogramowych kilogramów osiągnęły osoby, które w ciągu tygodnia często jadły te same posiłki na śniadanie, obiad czy kolację. Średnia utrata masy ciała wynosiła w tej grupie 5,9 proc., a w przypadku osób stosujących zróżnicowaną dietę - 4,3 proc.

Dlaczego monotonny jadłospis może ułatwiać odchudzanie?

Naukowcy podkreślają, że w czasie odchudzania kluczowa jest konsekwencja i utrzymywanie deficytu kalorycznego. Przyrządzanie tych samych lub podobnych posiłków dla wielu osób jest sporym ułatwieniem. Nie wymaga poszukiwania i realizowania kolejnych przepisów ani pamiętania o robieniu różnorodnych zakupów. U wielu osób najlepiej sprawdza się wręcz gotowanie posiłków na kilka dni z góry. Tego typu rutyna wymaga znacznie mniejszego nakładu pracy i ułatwia trzymania się planu. Co ciekawe, efektów odchudzania w tym wypadku nie psują nawet weekendowe odstępstwa, np. zjedzenie czegoś słodkiego.

Chcesz schudnąć raz na zawsze? Nie traktuj diety jako czegoś negatywnego. Wprowadź nawyki, które zostaną z tobą na dłużej 123RF/PICSEL

Jak skutecznie i bezpiecznie schudnąć?

Choć spożywanie podobnych posiłków w ciągu tygodnia wydaje się prostym rozwiązaniem, raczej nie zadowoli każdego. Niektóre osoby źle zniosą konieczność spożywania wciąż tych samych dań. Dobrym rozwiązaniem jest więc stworzenie bazy posiłków na podstawie zdrowych składników, które lubimy i które są łatwo dostępne. Tak naprawdę wystarczy 5 podobnych dań, ale o różnych smakach czy konsystencji. Pomocne jest również wprowadzenie różnorodnych warzyw do diety - są niskokaloryczne i można je dowolnie wymieniać. Lekarze zachęcają też do prowadzenia dziennika posiłków. Dzięki temu można łatwo wyeliminować dietetyczne błędy, z których często nie zdajemy sobie sprawy, np. za mało białka w posiłkach czy za duża kaloryczność dań.

Postaw też na prostotę i jedz to, co lubisz. Wiele badań wykazało, że wprowadzenie restrykcyjnej diety przynosi więcej szkody niż pożytku. Zrezygnuj przede wszystkim z niezdrowej żywności i kalorycznych napojów, a szybko poczujesz różnicę nie tylko w wyglądzie sylwetki, ale i samopoczuciu.

