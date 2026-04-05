Spis treści: Jeżówka purpurowa. Imponujące kwiaty zdobią ogród do późnej jesieni. Motyle je uwielbiają Masz jeżówkę w ogrodzie? Pamiętaj o tych wymaganiach Jeżówka purpurowa. Roślina o leczniczych właściwościach

Ogród pełen kolorów? Taki obrót sprawy zagwarantuje jeżówka purpurowa. Bylina zdobi ogród przez trzy-cztery sezony. Jej barwne kwiaty znajdują się na sztywnych pędach. W zależności od gatunku, jeżówka może osiągnąć wysokość nawet do 150 cm. Ma pojedyncze, lancetowate i ciemnozielone liście.

Kwiaty jeżówki najczęściej mają barwę białą, kremową, różową, żółtą, pomarańczową, czerwoną i purpurową. Roślina ma dziewięć gatunków, z czego trzy są uprawiane w Polsce. To jeżówka purpurowa, blada i wąskolistna.

Jeżówka słynie z długiego kwitnienia. Ogród zaczyna zdobić od sierpnia aż do pierwszych przymrozków.

Roślina jest na liście uwielbianych przez motyle, pszczoły i inne owady zapylające. Jeśli chcesz, aby często gościły w twoim ogrodzie, zadbaj o obecność jeżówki.

Jeżówka purpurowa to inaczej echinacea: częsty składnik suplementów i kosmetyków 123RF/PICSEL

Najciekawsze odmiany jeżówki to m.in.:

"Amazing Dream" - długo kwitnie, tworzy kępę o średnicy 50 cm. Kwiaty wyrastają niewiele wyżej od liści,

"Cornetto Coco" - jest niska i ma białe kwiaty,

"Cornetto Melon" - jest niska i ma różowe kwiaty,

"Hot Lava"- ma soczyście pomarańczowe kwiaty,

"Fragrant Angel" - ma białe kwiaty, które wyrastają wysoko ponad liście,

"Leilani" - ma żółte kwiaty, osiąga do 1 m wysokości,

"Secret Love" - ma jasnoczerwone kwiaty i dorasta do 60 cm,

"Secret Glow" - znakiem rozpoznawczym są pomponiaste kwiatostany.

Masz jeżówkę w ogrodzie? Pamiętaj o tych wymaganiach

Jeżówka purpurowa preferuje stanowisko słoneczne. Nie ma zbyt dużych wymagań co do jakości podłoża, ale najlepiej rośnie w glebie żyznej i wilgotnej. Latem, w trakcie suszy, należy ją regularnie i obficie podlewać. Na bieżąco warto usuwać przekwitnięte kwiatostany. Prosty zabieg zmotywuje ją do tego, by dłużej kwitła.

Wiosną i latem dobrze zaserwować jeżówce nawóz do roślin kwitnących. Jesienią roślinę należy osłonić liśćmi lub gałązkami, dzięki czemu nie przemarznie w zimie.

Jeżówka jest łatwa w uprawie i wykazuje właściwości lecznicze 123RF/PICSEL

Jeżówka purpurowa. Roślina o leczniczych właściwościach

Jeżówka purpurowa ma nie tylko walory dekoracyjne. Indianie stosowali ją w leczeniu przeróżnych dolegliwości. Współcześnie, medycyna również korzysta z jej dobrodziejstw. Jest stosowana w przypadku stanów zapalnych, przy przeziębieniu, alergii skórnej, oparzeniach i astmie. Jako surowiec zielarski wykorzystywane są kwiaty i korzenie roślin czteroletnich.

Sąsiedzi będą ci zazdrościć balkonu w kwiatach. Zasadź z nami wiosenną lazanię polsat Polsat