Spis treści: Jagody szybko tracą świeżość? Jest na to sposób Tak przechowywane jagody nie psują się szybko

Jagody szybko tracą świeżość? Jest na to sposób

Sezon na jagody właśnie się rozpoczął, warto więc nacieszyć się ich wyjątkowym smakiem. Jest jednak jedno "ale" - leśne jagody dość szybko gniją lub tracą jędrność, a ich skórka staje się pomarszczona i nieapetyczna. Jest na to jednak sposób. Dzięki niemu jagody leśne zachowają kształt, smak i soczystość nawet kilka dni, dzięki czemu będzie z nich można przygotować najpyszniejsze desery lub zjeść je tradycyjnie: ze śmietaną i cukrem.

Ten patent może być przydatny zwłaszcza dla wszystkich, którzy mają w zwyczaju natychmiast po przyniesieniu owoców i warzyw do domu myć je i chowac w pudełkach do lodówki.

Tak przechowywane jagody nie psują się szybko

Słoik z małym dodatkiem zapewni jagodom dłuższą świeżość 123RF/PICSEL

Przede wszystkim: nie myj jagód, jeśli nie zamierzasz spożyć ich od razu. Nadmiar wilgoci znacząco skraca ich trwałość. Niska wilgotność i ograniczenie rozwoju drobnoustrojów są jednymi z głównych czynników wydłużających świeżość owoców podczas przechowywania.

Po drugie: unikaj plastikowych pojemników do przechowywania. Mimo, że z pewnością posiadają specjalne atesty zezwalające na kontakt z żywnością, tworzywo, z którego są zrobione nie będzie korzystne dla długiego przechowywania jagód.

Najlepszym sposobem, aby jagody dłużej pozostały świeże będzie umieszczenie ich w szklanym słoiku. Na jego dnie warto umieścić ręcznik papierowy i pod żadnym pozorem nie należy zamykać go szczelnie. Dlaczego to działa?

Bo największym wrogiem jagód jest wilgoć i skraplająca się para, które przyspieszają rozwój pleśni. Papier wchłonie nadmiar wilgoci, a słoik ograniczy gniecenie owoców i spowolni ich wysychanie. Wiele osób zauważa, że dzięki temu jagody pozostają jędrne i soczyste, a przy tym bez pleśni, nawet kilka dni dłużej niż w plastikowym opakowaniu.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat