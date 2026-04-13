W skrócie Sprzedaż jaj z własnego chowu jest legalna pod warunkiem zgłoszenia działalności do powiatowego lekarza weterynarii i spełnienia wymagań sanitarnych.

Przychody z Rolniczego Handlu Detalicznego do 100 000 zł rocznie są zwolnione z podatku dochodowego, a VAT do kwoty 240 000 zł rocznie nie wymaga rejestracji jako czynny podatnik.

Niezgłoszona sprzedaż jaj, nawet wśród sąsiadów, jest uznawana za nielegalne wprowadzanie żywności do obrotu i podlega karom administracyjnym.

Spis treści: Sprzedaż jaj od własnych kur - czy to w ogóle legalne? Sprzedaż "po sąsiedzku" Jakie warunki trzeba spełnić? Czy trzeba zakładać działalność gospodarczą? Sprzedaż jaj a podatki Jakie kary dla sprzedawców?

Sprzedaż jaj od własnych kur - czy to w ogóle legalne?

Sprzedaż jaj od własnych kur w Polsce jest w pełni legalna. Warunkiem jest jednak przestrzeganie przepisów dotyczących wprowadzania żywności pochodzenia zwierzęcego do obrotu. Jaja, nawet pochodzące z niewielkiego, przydomowego chowu, traktowane są przez prawo jako produkt żywnościowy objęty nadzorem sanitarnym.

Polskie ustawodawstwo dopuszcza taką działalność w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. 2015 poz. 1703).

Sprzedaż jaj od własnych kur jest legalna, ale wymaga rejestracji.

Przepisy jednoznacznie wskazują, że jaja pozyskane od drobiu utrzymywanego w gospodarstwie rolnym mogą być sprzedawane bezpośrednio:

konsumentowi końcowemu,

na targowiskach,

podczas lokalnych kiermaszów i festynów,

a także do sklepów detalicznych zaopatrujących klientów indywidualnych.

Taka sprzedaż odbywa się z pominięciem pośredników, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań weterynaryjnych. W konsekwencji nawet niewielka sprzedaż realizowana okazjonalnie, np. raz w tygodniu wśród sąsiadów, traktowana jest przez organy nadzorcze w taki sam sposób jak handel prowadzony na targowisku czy w lokalnym sklepie.

Sprzedaż "po sąsiedzku"

Granica między sąsiedzką uprzejmością a działalnością objętą przepisami prawa przebiega dokładnie w momencie przyjęcia zapłaty. Jeśli oddajesz komuś jajka za darmo albo wymieniasz je na przysługę, np. pomoc przy naprawie ogrodzenia lub koszeniu trawy, prawo traktuje to jako darowiznę lub nieformalną wymianę i nie uznaje za sprzedaż.

Sytuacja zmienia się w chwili, gdy za jajka przyjmujesz pieniądze, nawet symboliczną kwotę. Otrzymanie kilku złotych od sąsiada według przepisów oznacza odpłatne przekazanie żywności, czyli formalne wprowadzenie produktu do obrotu. W takiej sytuacji sprzedaż odbywa się w jednym z dwóch dopuszczonych modeli:

sprzedaż bezpośrednią (SB),

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD).

Obie formy wymagają spełnienia warunków określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności.

W tej kwestii podejście ustawodawcy nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmian zachodzących na rynku. Od 2025 i 2026 roku kolejne sieci handlowe w Polsce i innych państwach UE ograniczają sprzedaż jaj pochodzących z chowu klatkowego, zastępując je produktami ściółkowymi i z wolnego wybiegu. W efekcie rośnie zainteresowanie jajami pochodzącymi z małych gospodarstw, więc lokalna sprzedaż prowadzona wśród sąsiadów coraz częściej przestaje mieć charakter wyłącznie okazjonalny, a zaczyna odpowiadać na realne zapotrzebowanie rynkowe.

Sprzedaż jaj „na słowo" też podlega przepisom

Jakie warunki trzeba spełnić?

Legalna sprzedaż jaj z własnego gospodarstwa rozpoczyna się jeszcze przed pojawieniem się pierwszego klienta. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie działalności do rejestru prowadzonego przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Po uzyskaniu rejestracji sprzedaż podlega konkretnym wymaganiom dotyczącym jakości oraz przechowywania produktu. Jaja przeznaczone do sprzedaży muszą być:

czyste i suche,

wolne od obcych zapachów,

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

chronione przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wstrząsami w czasie transportu i magazynowania.

Sprzedaż jest dopuszczalna maksymalnie do 21. dnia od momentu zniesienia jaja przez nioskę. Przepisy wprowadzają również limity ilościowe. W ramach sprzedaży bezpośredniej możliwe jest przekazanie do 2450 jaj tygodniowo, co odpowiada stadzie liczącemu około 350 niosek.

Większa liczba kur oznacza dodatkowe obowiązki identyfikacyjne. Stado przekraczające 50 niosek wymaga oznaczania jaj kodem producenta w sytuacji sprzedaży poza miejscem ich produkcji, np. na targowisku lub w lokalnym sklepie. Hodowca utrzymujący do 50 kur niosek może sprzedawać jaja bez indywidualnego znakowania, o ile sprzedaż odbywa się bezpośrednio konsumentowi końcowemu w miejscu chowu.

Czy trzeba zakładać działalność gospodarczą?

Zakładanie działalności gospodarczej w celu sprzedaży jaj z własnego chowu nie jest wymagane.

Polskie prawo przewiduje w tym zakresie uproszczone formy obrotu żywnością wytworzoną w gospodarstwie rolnym - SB oraz RHD. Prowadzenie sprzedaży w ramach tych systemów pozwala legalnie oferować jaja konsumentom końcowym bez konieczności wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ani wdrażania pełnej księgowości przewidzianej dla przedsiębiorstw.

Formalności ograniczają się do uzyskania wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez powiatowego lekarza weterynarii. Sprzedaż prowadzona w tej formule funkcjonuje poza systemem ubezpieczeń społecznych właściwym dla przedsiębiorców. Brak obowiązku rejestracji oznacza tym samym brak konieczności opłacania składek ZUS z tytułu prowadzenia firmy.

Sprzedaż jaj a podatki

System podatkowy przewiduje preferencje dla rolników sprzedających żywność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, a jaja z własnego chowu mieszczą się w tej kategorii. Przy spełnieniu ustawowych warunków przychody osiągane z takiej sprzedaży do kwoty 100 000 zł rocznie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Należy jednak spełnić ustawowe wymagania:

sprzedaż jest prowadzona bez zatrudniania pracowników;

co najmniej 50% składników pochodzi z własnej produkcji

prowadzenie ewidencji sprzedaży;

brak działalności przemysłowej.

Po przekroczeniu wyznaczonej kwoty można kontynuować działalność, jednak nadwyżka przychodu podlega opodatkowaniu - najczęściej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2%.

Przy spełnieniu ustawowych warunków przychody osiągane ze sprzedaży jaj do kwoty 100 000 zł rocznie korzystają ze zwolnienia z PIT.

Od 1 stycznia 2026 roku limit obrotów uprawniający do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT został podniesiony do 240 000 zł rocznie. Utrzymanie sprzedaży poniżej tego progu oznacza brak obowiązku rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Jakie kary dla sprzedawców?

Sprzedaż jaj bez wcześniejszego zgłoszenia działalności do powiatowego lekarza weterynarii traktowana jest przez prawo jako nielegalne wprowadzanie żywności pochodzenia zwierzęcego do obrotu. Taka działalność podlega nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2023.872).

W przypadku sprzedaży bez wymaganego wpisu do rejestru powiatowy lekarz weterynarii może nałożyć karę administracyjną. Sankcje mogą obejmować:

grzywnę lub mandat w wysokości od 200 do 5000 zł za prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru sprzedaży bezpośredniej lub RHD,

administracyjny zakaz dalszej sprzedaży do czasu spełnienia wymogów formalnych,

dodatkowe kary pieniężne za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego z niezarejestrowanego miejsca produkcji (od 1000 zł wzwyż),

wszczęcie postępowania podatkowego w przypadku uznania przychodu za nieujawniony.

Inspekcja weterynaryjna wymaga uzyskania decyzji o wpisie do rejestru jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego.

Jajka od sąsiada? Za kulisami mogą kryć się przepisy, o których nie wiesz

Znaczenie ma również sposób promowania sprzedaży. Organy kontrolne uznają publikację ogłoszeń w mediach społecznościowych lub na portalach ogłoszeniowych za dowód prowadzenia działalności o charakterze stałym. Taki materiał może stać się podstawą do wszczęcia kontroli oraz postępowania administracyjnego.

Sprzedaż kilku tuzinów jaj tygodniowo bez rejestracji - nawet wśród sąsiadów - jest zatem naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i podlega takim samym sankcjom jak sprzedaż prowadzona na targowisku.

Kwitnące drzewa owocowe robią furorę w Hiszpanii. "Przynajmniej raz w życiu musisz to zobaczyć" © 2026 Associated Press