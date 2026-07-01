Spis treści: Tak upał wpływa na hortensję. Działaj natychmiast Jak chronić hortensje przed palącym słońcem? Wystarczy prosty trik

Wysokie temperatury panujące latem to moment próby dla roślin ogrodowych. Hortensje narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych będą z dnia na dzień marnieć w oczach. Kluczem do rozwiązania tego problemu nie jest wyłącznie regularne i obfite podlewanie w czasie upałów. Roślinie trzeba zapewnić dodatkową ochronę.

Tak upał wpływa na hortensję. Działaj natychmiast

Zamiast spektakularnego wyglądu - więdnące liście i usychające kwiaty. To z pewnością koszmar niejednego ogrodnika. Widok ten z pewnością zastaniemy, jeśli podczas fali upałów nie zabezpieczymy odpowiednio hortensji. Kondycja rośliny ulegnie pogorszeniu, a straty trudno będzie odrobić. Dlatego warto na bieżąco śledzić prognozy pogody, by móc działać natychmiast. Zwłaszcza, że wystarczy kilka godzin, by hortensja zaczęła tracić dekoracyjny charakter.

Dzięki właściwej pielęgnacji hortensje będą nieprzerwanie kwitły nawet podczas upalnego lata. oldpaddo47 123RF/PICSEL

Palące słońce sprawia, że woda ekspresowo paruje z liści i kwiatów. Płytki system korzeniowy rośliny nie jest w stanie nadążyć za jej uzupełnianiem. Stąd prosta droga do tego, by krzew stawał się coraz słabszy. Wygląd to nie wszystko, ponieważ roślina bez odpowiedniej opieki będzie mniej odporna na mróz i choroby w kolejnym sezonie.

Jak chronić hortensje przed palącym słońcem? Wystarczy prosty trik

Aby ochronić hortensję przed słońcem, wystarczy zastosować prosty trik. Po pierwsze: podczas podlewania należy obficie zalać podstawę krzewu. Dzięki temu woda dotrze do głębszych warstw podłoża i zasili korzenie. Podlewać należy o poranku lub wieczorem po zachodzie słońca. Dobrze też zapobiec parowaniu wody poprzez ściółkowanie - w tym celu warto wykorzystać korę sosnową lub słomę czy kompost.

Jak dbać o hortensje podczas upałów? clairelucia 123RF/PICSEL

Po drugie: hortensję zajmującą stanowisko w mocno nasłonecznionym miejscu na czas upałów dobrze przysłonić białą agrowłókniną czy siatką cieniującą. Rośliny w doniczce najlepiej przenieść w zacienione miejsce.

Podczas upałów nie należy nawozić hortensji i usuwać przesuszonych kwiatów. Pierwszy zabieg obciąża roślinę, a drugi pozbawia ochrony pąki znajdujące się pod spodem.

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