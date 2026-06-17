Spis treści: Co lubią pomidory w doniczce? Takie warunki należy im zapewnić Co zrobić, żeby pomidor w doniczce miał dużo owoców? Czy obrywać liście pomidorów w donicach od dołu? Po czym poznać, że pomidory w donicach mają za dużo wody?

Co lubią pomidory w doniczce? Takie warunki należy im zapewnić

Chcąc, aby pomidory w doniczkach zdrowo rosły i prawidłowo się rozwijały, od samego początku musimy zapewnić im odpowiednie środowisko. Najważniejsze wymagania tych roślin to dobry dostęp do słońca. Doniczka powinna stać w miejscu, które gwarantuje co najmniej 6 godzin bezpośredniego światła dziennego. Ponadto stanowisko powinno być osłonięte przed silnym wiatrem (który mógłby połamać pędy) oraz długotrwałym deszczem.

Pomidory w doniczce nie wybaczają łatwo błędów w podlewaniu. Ziemia w donicy wysycha znacznie szybciej niż w gruncie. W ciepłe dni pomidory trzeba podlewać codziennie, a podczas upałów nawet dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Średniej wielkości krzew potrzebuje około 2-4 litrów wody dziennie. Co więcej wodę należy lać bezpośrednio do ziemi. Moczenia liści i łodyg może być fatalne w skutkach, ponieważ wilgoć na zielonych częściach rośliny drastycznie zwiększa ryzyko chorób grzybowych.

Zdrowy pomidor ma sztywne, intensywnie zielone liście i szybko wypuszcza nowe przyrosty. Więdnięcie, żółknięcie lub zahamowanie wzrostu to sygnał alarmowy, że roślina ma problem z temperaturą, wodą lub korzeniami. Pamiętajmy też o regularnym kontrolowaniu krzaczków pod kątem szkodników (mszyc, przędziorków lub mączlików) oraz chorób, takich jak zaraza ziemniaczana czy szara pleśń.

Co zrobić, żeby pomidor w doniczce miał dużo owoców?

Chcąc, aby pomidory w doniczce wydały spore plony, należy zapewnić im odpowiednią dawkę składników odżywczych. Ze względu na szybkie wyjaławianie się ziemi w doniczkach (co wynika z jej ograniczonej ilości), nie obejdzie się bez nawożenia. Po zakwitnięciu i zawiązaniu owoców, krzaczki potrzebują przede wszystkim potasu i fosforu (lepiej zrezygnować wtedy z odżywek bogatych w azot).

Najlepiej stosować je co ok. 7-10 dni w przypadku większości nawozów płynnych - np. ze skórek od banana, które dostarczą potasu. Można także stosować mieszankę popiołu drzewnego z wodą (100 g na 5 litrów wody należy odstawić na 24 godziny, a później podlewać po ok. 200-250 ml, w zależności od wielkości doniczki, co 3 tygodnie). Przy czym odżywki nie powinny zastępować wody - najlepiej aplikować je już po podlaniu rośliny.

Pomidory doskonale reagują na naturalne dokarmianie. Możesz bezpiecznie stosować kompost, biohumus, obornik granulowany, a także ekologiczne gnojówki z pokrzywy lub żywokostu. W uprawie doniczkowej niezwykle łatwo o przenawożenie, co może zaszkodzić roślinie. Lepiej dostarczyć nieco mniej nawozu niż zbyt dużo - zasolenie gleby, o które nietrudno, szczególnie w przypadku gotowych nawozów, może prowadzić do obumarcia krzaczka.

Pomidory w doniczce powinny być regularnie nawożone 123RF 123RF/PICSEL

Czy obrywać liście pomidorów w donicach od dołu?

Uprawa pomidorów w donicach na balkonie lub tarasie rządzi się swoimi prawami. W przypadku obrywania liści trzeba zachować ostrożność. W jakiej sytuacji trzeba je obrywać? Przede wszystkim powinno się usunąć te, które dotykają podłoża, gdyż są narażone na stałą wilgoć. To najprostsza droga do zarażenia rośliny zarazą ziemniaczaną lub szarą pleśnią.

Poza tym na balkonach i tarasach, gdzie donice często stoją blisko siebie, powietrze bywa stojące. Usunięcie dolnych liści poprawia wentylację i sprawia, że po deszczu lub porannej rosie krzaczki błyskawicznie wysychają. Poza tym stare, zacienione przez wyższe partie liście nie biorą już udziału w fotosyntezie, a jedynie pobierają z ograniczonej przestrzeni donicy składniki odżywcze.

Kiedy i jak obrywać liście? Najlepiej zaczekać do momentu krzaczku zawiąże się pierwsze grono owocowe, a pomidorki na nim zaczną osiągać swoje docelowe rozmiary. Wtedy możesz bezpiecznie usunąć wszystkie liście znajdujące się poniżej tego grona. Poza tym nigdy nie powinno się ogołacać całego dołu jednego dnia. Najlepiej usuwać po 1-2 liście jednorazowo zachowując kilkudniowy odstęp. Liście można odłamywać palcami (ruchem w bok i do góry) lub odcinać zdezynfekowanym sekatorem.

Przy czym w donicach bardzo często uprawiamy niskie odmiany pomidorów koktajlowych , które z natury mają krzaczasty, gęsty pokrój. W ich przypadku nie stosuje się tak radykalnego obrywania liści jak u odmian wysokich. Pomidorki karłowe potrzebują swojego gęstego pokroju, by wykarmić setki małych owoców.

Po czym poznać, że pomidory w donicach mają za dużo wody?

Nadmiar wody w uprawie doniczkowej jest dla pomidorów znacznie groźniejszy niż jej chwilowy brak. W ograniczonej przestrzeni donicy łatwo o odcięcie dopływu tlenu do korzeni. Roślina zaczyna wtedy "tonąć", co prowadzi do gnicia systemu korzeniowego. Jak to rozpoznać?

Krzaczek wygląda na oklapnięty i zwiędnięty, więc pierwszą intuicyjną reakcją jest chwycenie za konewkę. Zanim to zrobimy, warto dotknąć ziemi. Jeśli podłoże na głębokość kilku centymetrów jest mocno wilgotne lub błotniste, a roślina mimo to wiotczeje - oznacza to, że korzenie uległy uszkodzeniu i przestały pobierać wodę. Kolejnym objawem jest blednięcie i żółknięcie liści - przy nadmiarze wilgoci są one miękkie, wiotkie, ciężkie i bezwładnie zwisają.

Gdy pomidory mają zbyt dużo wody, ich liście zaczynają wyginać się ku dołowi. Wygląda to tak, jakby krzaczek próbował "zamknąć się" w sobie. Poza tym na spodzie liści, wzdłuż nerwów, pojawiają się małe, wodniste pęcherzyki. Jeśli na krzaczku wiszą już pomidorki, nagły napływ zbyt dużej ilości wody sprawi, że miąższ zacznie rosnąć szybciej niż skórka. Efektem są głębokie, pionowe pęknięcia na owocach.

Przelany pomidor przechodzi w tryb przetrwania. Przestaje wypuszczać nowe pędy, a obecne na nim żółte kwiaty zasychają i opadają, zanim zdążą przekształcić się w owoce. Jeśli takie objawy są widoczne, należy zaprzestać podlewania i sprawdzić drożność otworów drenażowych. Ratunkiem może być również przesadzenie (jeśli jest możliwe) i pozbycie się zgniłych korzonków.

Hodujesz pomidory na balkonie? Oczywiście, mam kilka krzaczków Nie, ale planuję Nie, ale myślę, że warto spróbować Nie Zagłosuj





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