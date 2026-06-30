Spis treści: Dlaczego siwe włosy żółkną? Nie tylko słońce Fioletowy szampon. Najprostszy sposób na chłodniejszy odcień Ochrona przed słońcem. Siwe włosy też jej potrzebują Po basenie i morzu zrób jedną rzecz Domowy sposób na bardziej lśniące siwe włosy

Dlaczego siwe włosy żółkną? Nie tylko słońce

Siwe włosy są pozbawione melaniny, czyli naturalnego barwnika odpowiedzialnego za ich kolor. To sprawia, że łatwiej pochłaniają zanieczyszczenia i są bardziej podatne na przebarwienia. Latem ten problem się nasila i siwe włosy tracą swoją chłodną biel.

Jednym z głównych winowajców jest promieniowanie UV. Pod jego wpływem dochodzi do utleniania białek budujących włos, przez srebrzysty odcień zaczyna żółknąć. Nie bez znaczenia pozostaje także twarda woda bogata w minerały, dym papierosowy i zanieczyszczenia powietrza. Swoje robią również kosmetyki zawierające ciężkie silikony lub oleje. Używamy ich często, by nadać fryzurze gładkości, ale pozostawiają one osad na powierzchni włosów.

Latem dochodzi jeszcze kontakt z chlorem w basenach i słoną wodą morską. Ich działanie wysusza włosy, przez co są one podatne na przebarwienia i słońce. Połączenie wszystkich tych czynników sprawia, że w czasie wakacji siwa fryzura traci swój srebrzysty odcień.

Fioletowy szampon. Najprostszy sposób na chłodniejszy odcień

Najskuteczniejszym sposobem na zneutralizowanie żółtych tonów na siwych włosach jest stosowanie fioletowego szamponu. Zawarte w nim pigmenty działają na zasadzie przeciwstawnych barw w kole kolorów. Niwelują żółte refleksy i przywracają siwym włosom chłodny, srebrzysty wygląd.

Nie warto jednak używać go przy każdym myciu. W większości przypadków wystarczy sięgać po niego 1-2 razy w tygodniu. Zbyt częste stosowanie może sprawić, że włosy staną się przesuszone lub nabiorą delikatnie fioletowego odcienia. Są no to podatne szczególnie siwe, pozbawione pigmentów włosy.

Aby fioletowy szampon zadziałał, po nałożeniu i wmasowaniu we włosy pozostaw go na głowie na 2-3 minuty. Tyle czasu wystarczy, by pigment się wchłonął. Następnie dokładnie spłucz szampon i osusz włosy ręcznikiem. Po umyciu dobrze jest zastosować odżywkę lub maskę nawilżającą, ponieważ siwe włosy z natury są bardziej suche niż włosy zawierające melaninę.

Ochrona przed słońcem. Siwe włosy też jej potrzebują

Większość osób pamięta o stosowaniu kremów z filtrem na skórę, ale zapomina, że promieniowanie UV szkodzi również włosom. Siwe pasma są szczególnie wrażliwe na jego działanie, ponieważ nie mają melaniny. Odpowiada ona nie tylko za kolor włosów, ale również pochłania i rozprasza energię słoneczną. Jej brak przyspiesza procesy fotostarzenia.

Podczas dłuższego przebywania na słońcu warto nosić kapelusz, chustkę lub czapkę z daszkiem. Dodatkową ochronę zapewniają mgiełki i spraye do włosów z filtrami UV. Tworzą ona na powierzchni włosów cienką warstwę ochronną i ograniczają utratę wilgoci.

Po słonecznym dniu staraj się nawilżyć siwe włosy odżywką lub maską. Brak melaniny sprawia, że są porowate i trudniej im odzyskać kondycję. Taki zabieg pomoże im zachować ich gładkość i sprawi, że ich powierzchnia będzie lepiej odbijała światło. Dzięki temu wyglądają na bardziej srebrzyste.

Jak dbać o siwe włosy latem? stepanpopov 123RF/PICSEL

Po basenie i morzu zrób jedną rzecz

Jeśli po wyjściu z basenu lub morza pozwolisz włosom wyschnąć z chlorem albo solą, zwiększasz ryzyko ich przesuszenia i żółknięcia. Dlatego najlepiej jak najszybciej przepłukać je czystą, najlepiej letnią wodą.

To prosty nawyk, który usuwa pozostałości chloru, soli i minerałów, zanim zdążą wniknąć w strukturę włosa. Po powrocie do domu warto umyć włosy delikatnym szamponem i nałożyć odżywkę regenerującą.

Dobrym pomysłem jest także zmoczenie włosów czystą wodą jeszcze przed wejściem do basenu lub morza. Dzięki temu trikowi wchłoną mniej chloru i soli podczas letnich kąpieli. Przed ich zgubnym działaniem uchroni też czepek, ale przyznajmy, przy wysokich temperaturach nikt nie ma ochoty go zakładać.

Domowy sposób na bardziej lśniące siwe włosy

Jeśli nie masz pod ręką fioletowego szamponu, możesz sięgnąć po domowy sposób stosowany przez nasze babcie. Na żółknące siwe lub jasne włosy stosowały one płukankę z gencjaną. Fiolet gencjanowy jest dostępny w aptekach i kosztuje od kilku do kilkunastu złotych.

Przepis na płukankę jest bardzo prosty: do dwóch litrów letniej wody dodaj 2-3 krople gencjany 1 proc. Najpierw umyj włosy jak zwykle, a następnie zanurz je w roztworze na około minutę. Jeśli masz krótkie włosy, nachyl się nad miską i powoli polewaj głowę używając płynu, który spływa do miski.

Płukanka powinna być tylko lekko zabarwiona, jeśli będzie miała zbyt intensywny kolor, zabarwi włosy na fioletowo. Jeśli efekt jej użycia będzie za mocny, możesz go zniwelować spłukując głowę wodą z sokiem z cytryny. Po użyciu płukanki włosy mogą być suche. Możesz wetrzeć w nie serum lub spryskać odżywką do włosów bez spłukiwania.





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