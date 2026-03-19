Spis treści: Zacznij od usunięcia największych zabrudzeń Jak pozbyć się ptasich odchodów z balkonu? Jak doczyścić mocno zabrudzoną podłogę balkonu? Jak wyczyścić zabrudzone fugi na balkonie? Jak wyczyścić balustrady na balkonie?

Zacznij od usunięcia największych zabrudzeń

W pierwszej kolejności należy pozbyć się największych zabrudzeń z balkonu - zaschniętych liści, ptasich piór czy odchodów. W tym celu najlepiej użyć miotły - pamiętaj, by najpierw omieść nią wyższe miejsca, np. półki, stoliki czy meble na balkonie, a następnie balustradę i podłogę. To też dobry moment, by wynieść z balkonu wszystkie niepotrzebne przedmioty, np. stare doniczki czy pojemniki.

Jak pozbyć się ptasich odchodów z balkonu?

Największym problemem w czyszczeniu balkonu są zaschnięte ptasie odchody. Jeśli na balkonie jest ich sporo, w pierwszej kolejności należy obficie spryskać je roztworem wody z octem w proporcji 1:1. Po 15 minutach zabrudzenia powinny na tyle namoknąć, że bez problemu będzie je można zebrać szpachelką i wyrzucić do toalety. Później wystarczy tylko dokładnie umyć całą podłogę balkonu.

Jak doczyścić mocno zabrudzoną podłogę balkonu?

Podłogi balkonów najczęściej wyłożone są płytkami ceramicznymi, które są odporne na środki czyszczące. Zamiast używania agresywnej chemii warto jednak skorzystać z domowych metod. Do miski z 4 litrami wody wystarczy wlać pół szklanki octu i dokładnie wymieszać. Taką mieszanką należy dokładnie przemyć podłogę za pomocą ścierki lub mopa. Jeśli podłoga była mocno zabrudzona, czynność trzeba będzie powtórzyć. Ocet działa antybakteryjnie, dzięki czemu balkon stanie się bardziej higienicznym miejscem do odpoczynku. Alternatywą dla octu jest mieszanka na bazie szarego mydła i sody oczyszczonej. Do 4 litrów wody dodaj 50 g szarego mydła i opakowanie sody oczyszczonej.

Jak ekspresowo wyczyścić zabrudzone fugi na balkonie?

Roztwór z octem sprawdza się też w przypadku drewnianych podłóg, ale należy pamiętać, by do ich mycia używać dobrzej odsączonej z wody ścierki.

Jak wyczyścić zabrudzone fugi na balkonie?

Po umyciu płytek zwykle trzeba jeszcze wyczyścić zabrudzone kurzem i sadzą fugi. W tym celu najlepiej użyć pasty na bazie sody oczyszczonej. Do sody dodaj niewielką ilość wody i gęstą mieszankę nałóż na fugi, a po 30 minutach wyszoruj np. starą szczoteczką do zębów. Później należy jeszcze raz umyć podłogę, by pozbyć się resztek sody.

Jak wyczyścić balustrady na balkonie?

Do mycia balustrad doskonale sprawdza się ciepła woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Wszystkie elementy barierki należy przecierać miękką ściereczką. Szklane balustrady najlepiej myć roztworem wody i octu w proporcji 1:1.

