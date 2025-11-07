Spis treści: Pierwszy długi weekend możliwy już w styczniu Jak zaplanować majówkę w 2026 roku? Za sierpień dzień wolny do odebrania

Pierwszy długi weekend możliwy już w styczniu

W 2026 roku będzie 114 dni wolnych od pracy, w tym 14 dni ustawowo wolnych oraz weekendów. Pierwszą możliwość na długi weekend mamy już na początku stycznia, bowiem Nowy Rok, czyli 1 stycznia 2026 r. przypada na czwartek. Jeśli weźmiemy urlop w piątek 2 stycznia oraz w poniedziałek 5 stycznia, do pracy pójdziemy dopiero w środę 7 stycznia, ponieważ 6 stycznia jest Święto Trzech Króli, które jest ustawowo dniem wolnym od pracy. W ten sposób możemy zyskać aż 6 dni wolnego.

Wielkanoc przypada 5 i 6 kwietnia (niedziela i poniedziałek). Wnioskując o urlop od wtorku 7 do piątku 10 kwietnia, zyskamy 9 dni odpoczynku przy czterech dniach urlopu.

Jak zaplanować majówkę w 2026 roku?

W 2026 roku 1 maja (Święto Pracy) wypada w piątek, natomiast 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) w niedzielę. Chcąc zyskać w sumie 4 dni wolnego, wystarczy wziąć jeden dzień urlopu w czwartek 30 kwietnia.

Kolejny dobry moment na długi weekend będzie w czerwcu w związku z Bożym Ciałem. To kościelne święto w 2026 roku będziemy obchodzić we czwartek 4 czerwca. Urlop 5 czerwca sprawi, że będziemy mieć do dyspozycji 4 dni wolnego łącznie z weekendem.

Za sierpień dzień wolny do odebrania

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wypada w sobotę 15 sierpnia. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi należy się wówczas dzień wolnego w innym terminie. Niektórzy pracodawcy sami wskazują na dzień wolny dla pracowników, inni pozwalają wybrać samodzielnie datę odbioru dnia wolnego.

Dnia wolnego do odebrania nie będzie jednak w przypadku Wszystkich Świętych, które w 2026 będziemy obchodzić w niedzielę 1 listopada. Jednak kilka dni później czeka nas 11 listopada - Dzień Niepodległości. W 2026 r. będzie to środa, zatem biorąc urlop w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, zyskujemy 7 dni wolnego. Jeśli zawnioskujemy o urlop na czwartek i piątek, długi weekend również może zapowiadać się wybornie.

