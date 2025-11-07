Jak efektywnie zaplanować urlop w 2026 roku? Trzymaj się tych zasad
Choć do końca tego roku pozostało przeszło półtora miesiąca, już teraz warto planować urlop na 2026 r. Chcąc optymalnie wykorzystać dni wolne, które wynikają m.in. z państwowych świąt, należy zwrócić uwagę na konkretne terminy. Podpowiadamy, jak to zrobić.
Spis treści:
- Pierwszy długi weekend możliwy już w styczniu
- Jak zaplanować majówkę w 2026 roku?
- Za sierpień dzień wolny do odebrania
Pierwszy długi weekend możliwy już w styczniu
W 2026 roku będzie 114 dni wolnych od pracy, w tym 14 dni ustawowo wolnych oraz weekendów. Pierwszą możliwość na długi weekend mamy już na początku stycznia, bowiem Nowy Rok, czyli 1 stycznia 2026 r. przypada na czwartek. Jeśli weźmiemy urlop w piątek 2 stycznia oraz w poniedziałek 5 stycznia, do pracy pójdziemy dopiero w środę 7 stycznia, ponieważ 6 stycznia jest Święto Trzech Króli, które jest ustawowo dniem wolnym od pracy. W ten sposób możemy zyskać aż 6 dni wolnego.
Wielkanoc przypada 5 i 6 kwietnia (niedziela i poniedziałek). Wnioskując o urlop od wtorku 7 do piątku 10 kwietnia, zyskamy 9 dni odpoczynku przy czterech dniach urlopu.
Jak zaplanować majówkę w 2026 roku?
W 2026 roku 1 maja (Święto Pracy) wypada w piątek, natomiast 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) w niedzielę. Chcąc zyskać w sumie 4 dni wolnego, wystarczy wziąć jeden dzień urlopu w czwartek 30 kwietnia.
Kolejny dobry moment na długi weekend będzie w czerwcu w związku z Bożym Ciałem. To kościelne święto w 2026 roku będziemy obchodzić we czwartek 4 czerwca. Urlop 5 czerwca sprawi, że będziemy mieć do dyspozycji 4 dni wolnego łącznie z weekendem.
Za sierpień dzień wolny do odebrania
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wypada w sobotę 15 sierpnia. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi należy się wówczas dzień wolnego w innym terminie. Niektórzy pracodawcy sami wskazują na dzień wolny dla pracowników, inni pozwalają wybrać samodzielnie datę odbioru dnia wolnego.
Dnia wolnego do odebrania nie będzie jednak w przypadku Wszystkich Świętych, które w 2026 będziemy obchodzić w niedzielę 1 listopada. Jednak kilka dni później czeka nas 11 listopada - Dzień Niepodległości. W 2026 r. będzie to środa, zatem biorąc urlop w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, zyskujemy 7 dni wolnego. Jeśli zawnioskujemy o urlop na czwartek i piątek, długi weekend również może zapowiadać się wybornie.
