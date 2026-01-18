Spis treści: Dlaczego warto jeść brokuły? Jak gotować brokuły, aby były smaczne, intensywnie zielone i zdrowe?

Dlaczego warto jeść brokuły?

Brokuły to warzywa, które zdecydowanie powinny znaleźć się w codziennej diecie zarówno dorosłych, seniorów jak i dzieci. Są bowiem źródłem wielu prozdrowotnych składników, zbawiennie działających na ludzki organizm. Te niskokaloryczne, zielone warzywa zawierają m.in.:

Witaminy - wspierające odporność i zdrowe kości (m.in. C i K)

Minerały (potas, magnez, wapń, fosfor, żelazo, sód, cynk)

Błonnik - usprawniający trawienie

Luteinę - korzystnie wpływającą na wzrok

Antyoksydanty - neutralizujące szkodliwe wolne rodniki w organizmie

Ponadto spożywanie brokułów działa przeciwzapalnie, zmniejsza ryzyko chorób serca, a nawet nowotworów. Najzdrowiej jest jeść brokuły ugotowane w taki sposób, aby nie straciły zbyt wielu swoich cennych składników.

Zanim ugotujesz brokuły, umyj je pod bieżącą wodą Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Jak gotować brokuły, aby były smaczne, intensywnie zielone i zdrowe?

Wiele osób gotuje brokuły zbyt długo, przez co są one za miękkie i niesmaczne. Ponadto warzywa tracą w ten sposób swój intensywny kolor, jak również znaczną część witamin i składników odżywczych. Warto więc wiedzieć jak robić to właściwie.

Wystarczy, że umyte brokuły podzielone na różyczki wrzucisz do osolonej, wrzącej wody z dodatkiem szczypty cukru i będziesz gotować na niewielkiej mocy palnika przez 4-5 minut. Po tym czasie wyłącz kuchenkę i pozostaw je w gorącej wodzie jeszcze na około 5 minut (pod lekko uchylonym przykryciem), a następnie odcedź. Dzięki temu patentowi brokuły pozostaną intensywnie zielone, będą lekko chrupiące i jędrne, ale nie twarde.

