Gotowanie warzyw wydaje się być czynnością banalną. Wystarczy umieści je w wodzie, zagotować i poczekać, aż będą miękkie. W przypadku brokułów sprawa nie jest jednak tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Jeśli popełnisz ten błąd, warzywa będą niesmaczne i mało apetyczne.

Świeże różyczki brokułów gotujące się w dużym garnku z wrzącą wodą, intensywnie zielony kolor warzyw kontrastuje z metalicznym połyskiem naczynia.
Brokuły należy blanszować. W ten sposób pozostają intensywnie zielone i jędrneMaren Winter123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść brokuły?

Brokuły to warzywa, które zdecydowanie powinny znaleźć się w codziennej diecie zarówno dorosłych, seniorów jak i dzieci. Są bowiem źródłem wielu prozdrowotnych składników, zbawiennie działających na ludzki organizm. Te niskokaloryczne, zielone warzywa zawierają m.in.:

  • Witaminy - wspierające odporność i zdrowe kości (m.in. C i K)
  • Minerały (potas, magnez, wapń, fosfor, żelazo, sód, cynk)
  • Błonnik - usprawniający trawienie
  • Luteinę - korzystnie wpływającą na wzrok
  • Antyoksydanty - neutralizujące szkodliwe wolne rodniki w organizmie

Ponadto spożywanie brokułów działa przeciwzapalnie, zmniejsza ryzyko chorób serca, a nawet nowotworów. Najzdrowiej jest jeść brokuły ugotowane w taki sposób, aby nie straciły zbyt wielu swoich cennych składników.

Jak gotować brokuły, aby były smaczne, intensywnie zielone i zdrowe?

Wiele osób gotuje brokuły zbyt długo, przez co są one za miękkie i niesmaczne. Ponadto warzywa tracą w ten sposób swój intensywny kolor, jak również znaczną część witamin i składników odżywczych. Warto więc wiedzieć jak robić to właściwie.

Wystarczy, że umyte brokuły podzielone na różyczki wrzucisz do osolonej, wrzącej wody z dodatkiem szczypty cukru i będziesz gotować na niewielkiej mocy palnika przez 4-5 minut. Po tym czasie wyłącz kuchenkę i pozostaw je w gorącej wodzie jeszcze na około 5 minut (pod lekko uchylonym przykryciem), a następnie odcedź. Dzięki temu patentowi brokuły pozostaną intensywnie zielone, będą lekko chrupiące i jędrne, ale nie twarde.

