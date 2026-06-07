Mrożenie żywności to genialny sposób na przedłużenie jej trwałości do spożycia. Nadaje się do tego niemal wszystko - zarówno zupy, surowe i już przyrządzone mięsa, grzyby, pieczywo, zioła, niektóre ciasta, jak również warzywa i owoce. Te ostatnie mrozimy wyjątkowo często, szczególnie sezonowe, w okresie letnim. Świeże truskawki, borówki czy maliny dostępne są w sprzedaży stosunkowo krótko, a te które dostać można poza sezonem, zazwyczaj mają kiepski smak i znacznie uboższe wartości odżywcze. Zdecydowanie lepszą i zdrowszą opcją będzie ich zamrożenie, a następnie wykorzystywanie do przyrządzenia np. koktajli, kompotów, deserów czy owsianek. Nie każdy jednak wie, że w przypadku truskawek, ogromne znaczenie ma sposób przygotowania owoców jak i termin mrożenia. Kiedy zatem najlepiej będzie umieścić je w zamrażalniku, aby za kilka miesięcy móc cieszyć się słodyczą tych najsmaczniejszych odmian?