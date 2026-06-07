Jak i kiedy mrozić truskawki, aby cieszyć słodyczą najsmaczniejszy odmian?

InteriaKobieta Redakcja

Sezon na truskawki w pełni. Kupujemy je obecnie na potęgę, aby móc przyrządzić ulubione desery, potrawy lub po prosto zjeść w świeżej formie jako przekąskę. Wiele osób także je mrozi, aby móc cieszyć się ich smakiem jesienią i zimą. Czy wiedzieliście, że termin mrożenia truskawek ma znaczenie? Jak prawidłowo się do tego zabrać, aby owoce po rozmrożeniu nie straciły słodkiego smaku?

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Truskawki możesz zamrozić w woreczkach foliowych lub specjalnych opakowaniach123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto mrozić owoce?
  2. Jak prawidłowo mrozić truskawki? Termin ma znaczenie

Dlaczego warto mrozić owoce?

Mrożenie żywności to genialny sposób na przedłużenie jej trwałości do spożycia. Nadaje się do tego niemal wszystko - zarówno zupy, surowe i już przyrządzone mięsa, grzyby, pieczywo, zioła, niektóre ciasta, jak również warzywa i owoce. Te ostatnie mrozimy wyjątkowo często, szczególnie sezonowe, w okresie letnim. Świeże truskawki, borówki czy maliny dostępne są w sprzedaży stosunkowo krótko, a te które dostać można poza sezonem, zazwyczaj mają kiepski smak i znacznie uboższe wartości odżywcze. Zdecydowanie lepszą i zdrowszą opcją będzie ich zamrożenie, a następnie wykorzystywanie do przyrządzenia np. koktajli, kompotów, deserów czy owsianek. Nie każdy jednak wie, że w przypadku truskawek, ogromne znaczenie ma sposób przygotowania owoców jak i termin mrożenia. Kiedy zatem najlepiej będzie umieścić je w zamrażalniku, aby za kilka miesięcy móc cieszyć się słodyczą tych najsmaczniejszych odmian?

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Ten niepozorny szczegół zdradza smak truskawek. Warto go znać

Anna Czowalla
Anna Czowalla
Mrożone truskawki pokryte warstwami lodu w plastikowym pojemniku.
Zanim zamrozisz truskawki, umyj je oraz osusz. Inaczej powstaną kryształki wody, które niekorzystnie wpłyną na ich strukturę123RF/PICSEL

Jak prawidłowo mrozić truskawki? Termin ma znaczenie

Optymalnym terminem dla mrożenia truskawek będzie szczyt ich sezonu, który w Polsce przypada na pierwszą połowę czerwca. Wówczas owoce są najbardziej dojrzałe, jędrne i najsłodsze. Warto przede wszystkim zaopatrzyć się odmiany takie jak francuska Mara des Bois, amerykańska Albion, Polka czy Senga Sengana. Owoce do mrożenia powinny być mocno dojrzałe, a zanim zostaną umieszczone w woreczkach - odpowiednio przygotowane.

  • Owoce w pierwszej kolejności należy umyć po bieżącą, letnią wodą (wraz z szypułkami) - dzięki temu zachowają lepszą jędrność.
  • Następnie truskawki należy rozłożyć np. na ręczniku papierowym i wysuszyć (nadmiar wody może niekorzystnie wpłynąć na ich strukturę).
  • Gdy będą względnie suche można pozbyć się szypułek i ewentualnie pokroić je na mniejsze części.
  • Jeśli zależy ci na tym, aby owoce podczas mrożenia ze sobą się nie posklejały, rozłóż je najpierw na tacce i umieść w zamrażalniku na minimum dwie godziny. Po tym czasie wyjmij, przełóż do woreczków i z powrotem umieść w urządzeniu.

Należy mieć na uwadze, że zamrożone truskawki najlepiej zjeść w przeciągu czterech, maksymalnie pięciu miesięcy. Po tym czasie tracą bowiem swój aromat, nieco wartości odżywczych i mogą gorzej smakować.

Odcinek 2INTERIA.PL

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