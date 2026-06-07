Jak i kiedy mrozić truskawki, aby cieszyć słodyczą najsmaczniejszy odmian?
Sezon na truskawki w pełni. Kupujemy je obecnie na potęgę, aby móc przyrządzić ulubione desery, potrawy lub po prosto zjeść w świeżej formie jako przekąskę. Wiele osób także je mrozi, aby móc cieszyć się ich smakiem jesienią i zimą. Czy wiedzieliście, że termin mrożenia truskawek ma znaczenie? Jak prawidłowo się do tego zabrać, aby owoce po rozmrożeniu nie straciły słodkiego smaku?
Spis treści:
- Dlaczego warto mrozić owoce?
- Jak prawidłowo mrozić truskawki? Termin ma znaczenie
Dlaczego warto mrozić owoce?
Mrożenie żywności to genialny sposób na przedłużenie jej trwałości do spożycia. Nadaje się do tego niemal wszystko - zarówno zupy, surowe i już przyrządzone mięsa, grzyby, pieczywo, zioła, niektóre ciasta, jak również warzywa i owoce. Te ostatnie mrozimy wyjątkowo często, szczególnie sezonowe, w okresie letnim. Świeże truskawki, borówki czy maliny dostępne są w sprzedaży stosunkowo krótko, a te które dostać można poza sezonem, zazwyczaj mają kiepski smak i znacznie uboższe wartości odżywcze. Zdecydowanie lepszą i zdrowszą opcją będzie ich zamrożenie, a następnie wykorzystywanie do przyrządzenia np. koktajli, kompotów, deserów czy owsianek. Nie każdy jednak wie, że w przypadku truskawek, ogromne znaczenie ma sposób przygotowania owoców jak i termin mrożenia. Kiedy zatem najlepiej będzie umieścić je w zamrażalniku, aby za kilka miesięcy móc cieszyć się słodyczą tych najsmaczniejszych odmian?
Jak prawidłowo mrozić truskawki? Termin ma znaczenie
Optymalnym terminem dla mrożenia truskawek będzie szczyt ich sezonu, który w Polsce przypada na pierwszą połowę czerwca. Wówczas owoce są najbardziej dojrzałe, jędrne i najsłodsze. Warto przede wszystkim zaopatrzyć się odmiany takie jak francuska Mara des Bois, amerykańska Albion, Polka czy Senga Sengana. Owoce do mrożenia powinny być mocno dojrzałe, a zanim zostaną umieszczone w woreczkach - odpowiednio przygotowane.
- Owoce w pierwszej kolejności należy umyć po bieżącą, letnią wodą (wraz z szypułkami) - dzięki temu zachowają lepszą jędrność.
- Następnie truskawki należy rozłożyć np. na ręczniku papierowym i wysuszyć (nadmiar wody może niekorzystnie wpłynąć na ich strukturę).
- Gdy będą względnie suche można pozbyć się szypułek i ewentualnie pokroić je na mniejsze części.
- Jeśli zależy ci na tym, aby owoce podczas mrożenia ze sobą się nie posklejały, rozłóż je najpierw na tacce i umieść w zamrażalniku na minimum dwie godziny. Po tym czasie wyjmij, przełóż do woreczków i z powrotem umieść w urządzeniu.
Należy mieć na uwadze, że zamrożone truskawki najlepiej zjeść w przeciągu czterech, maksymalnie pięciu miesięcy. Po tym czasie tracą bowiem swój aromat, nieco wartości odżywczych i mogą gorzej smakować.