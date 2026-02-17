Jak i kiedy przycinać róże, by kwitły cały sezon? Ogrodnicy zdradzają prosty trik

Natalia Jabłońska

Róże mogą być przepiękną ozdobą ogrodu, ale tylko wtedy, gdy zapewnimy im odpowiednią pielęgnację. Jednym z najważniejszych zabiegów jest wiosenne przycinanie, które pobudza krzewy do wzrostu i wpływa na obfitość kwitnienia. Dobrze wykonane cięcie odmładza rośliny, poprawia ich kondycję i ogranicza ryzyko chorób. Warto więc wiedzieć, kiedy sięgnąć po sekator i jak zrobić to prawidłowo.

Jakie są błędy w uprawie róż?
Kiedy chwycić za sekator, by wykonać cięcie róż?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Najlepszy termin cięcia róż. Nie przegap, a będzie za późno
  2. Jak prawidłowo ciąć róże? To zależy od rodzaju
  3. Najczęstsze błędy, których lepiej unikać. Zwróć na to uwagę

Najlepszy termin cięcia róż. Nie przegap, a będzie za późno

Intensywne cięcie róż wykonuje się wczesną wiosną, zanim rośliny rozpoczną wegetację. Krzewy są wtedy jeszcze w stanie spoczynku, dzięki czemu lepiej znoszą skracanie pędów, a rany szybciej się goją. To także dobry moment, by ocenić szkody po zimie i usunąć przemarznięte, uszkodzone lub chore gałęzie.

    Pierwsze prace można zaplanować pod koniec marca, jednak za najbardziej sprzyjający termin uznaje się połowę kwietnia. Ważne, by nocne temperatury nie spadały poniżej -2 st. C. W chłodniejszych regionach kraju z cięciem warto poczekać nawet do początku maja. Dobrym sygnałem są lekko nabrzmiałe pąki - jeśli jeszcze nie pojawiły się młode przyrosty, to znak, że można bezpiecznie przystąpić do działania.

    W sezonie wykonuje się także lżejsze zabiegi:

    • latem - pielęgnacyjne, polegające na usuwaniu przekwitłych kwiatów,
    • wczesną jesienią - sanitarne, ograniczające rozwój chorób.

    Jak prawidłowo ciąć róże? To zależy od rodzaju

    Cięcie najlepiej przeprowadzać w suchy, umiarkowanie ciepły dzień. Pędy skracamy ostrym sekatorem, lekko ukośnie, około 0,5-1 cm nad zdrowym pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu. Dzięki temu woda nie będzie zalegać na ranie, a roślina szybciej się zregeneruje.

    Sposób przycinania zależy od rodzaju róż:

    • róże wielkokwiatowe - skracamy mocno, do ok. 20-30 cm, słabe pędy nawet niżej; zostawiamy 4-6 najsilniejszych
    • róże wielokwiatowe (rabatowe) - tniemy delikatniej, zwykle na wysokości 30-60 cm
    • róże miniaturowe - przycinamy nisko, 10-15 cm nad ziemią, by dobrze się rozkrzewiały
    • róże pnące - pozostawiamy pędy główne, a boczne skracamy do 30-40 cm i rozkładamy na podporach

    Tak dopasowane cięcie sprawia, że każda grupa roślin zachowuje ładny pokrój i obficie kwitnie przez całe lato.

    Róże zostaną pobudzone do dalszego kwitnienia, jeśli będziemy usuwać ich przekwitnięte kwiatostany.
    Wiosenne cięcie sprawi, że róża obsypie kwiatami123RF/PICSEL

    Najczęstsze błędy, których lepiej unikać. Zwróć na to uwagę

    Choć przycinanie róż nie jest skomplikowane, łatwo popełnić kilka podstawowych pomyłek. Jedną z nich jest wybór nieodpowiedniej pogody - cięcie w deszczu sprzyja chorobom grzybowym, a w pełnym słońcu nadmiernie osłabia rośliny. Najlepsza będzie sucha, spokojna pora dnia, na przykład poranek.

    Wielu ogrodników zapomina też o higienie pracy. Tępe lub brudne narzędzia miażdżą pędy i mogą przenosić patogeny z krzewu na krzew. Po zakończeniu zabiegu warto usunąć z rabaty wszystkie resztki roślin, w których mogą zimować szkodniki. Błędem jest również zbyt niskie lub przypadkowe skracanie pędów latem - przekwitłe kwiaty ścinajmy tuż nad zdrowym pąkiem, aby nie osłabiać roślin.

    Regularne i przemyślane cięcie to prosty sposób, by róże odwdzięczyły się gęstym pokrojem i kaskadą kwiatów. Kilka godzin pracy wiosną potrafi całkowicie odmienić wygląd ogrodu w nadchodzącym sezonie.

    Najnowsze