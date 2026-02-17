Spis treści: Najlepszy termin cięcia róż. Nie przegap, a będzie za późno Jak prawidłowo ciąć róże? To zależy od rodzaju Najczęstsze błędy, których lepiej unikać. Zwróć na to uwagę

Najlepszy termin cięcia róż. Nie przegap, a będzie za późno

Intensywne cięcie róż wykonuje się wczesną wiosną, zanim rośliny rozpoczną wegetację. Krzewy są wtedy jeszcze w stanie spoczynku, dzięki czemu lepiej znoszą skracanie pędów, a rany szybciej się goją. To także dobry moment, by ocenić szkody po zimie i usunąć przemarznięte, uszkodzone lub chore gałęzie.

Pierwsze prace można zaplanować pod koniec marca, jednak za najbardziej sprzyjający termin uznaje się połowę kwietnia. Ważne, by nocne temperatury nie spadały poniżej -2 st. C. W chłodniejszych regionach kraju z cięciem warto poczekać nawet do początku maja. Dobrym sygnałem są lekko nabrzmiałe pąki - jeśli jeszcze nie pojawiły się młode przyrosty, to znak, że można bezpiecznie przystąpić do działania.

W sezonie wykonuje się także lżejsze zabiegi:

latem - pielęgnacyjne , polegające na usuwaniu przekwitłych kwiatów,

wczesną jesienią - sanitarne, ograniczające rozwój chorób.

Jak prawidłowo ciąć róże? To zależy od rodzaju

Cięcie najlepiej przeprowadzać w suchy, umiarkowanie ciepły dzień. Pędy skracamy ostrym sekatorem, lekko ukośnie, około 0,5-1 cm nad zdrowym pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu. Dzięki temu woda nie będzie zalegać na ranie, a roślina szybciej się zregeneruje.

Sposób przycinania zależy od rodzaju róż:

róże wielkokwiatowe - skracamy mocno, do ok. 20-30 cm, słabe pędy nawet niżej; zostawiamy 4-6 najsilniejszych

róże wielokwiatowe (rabatowe) - tniemy delikatniej, zwykle na wysokości 30-60 cm

róże miniaturowe - przycinamy nisko, 10-15 cm nad ziemią, by dobrze się rozkrzewiały

róże pnące - pozostawiamy pędy główne, a boczne skracamy do 30-40 cm i rozkładamy na podporach

Tak dopasowane cięcie sprawia, że każda grupa roślin zachowuje ładny pokrój i obficie kwitnie przez całe lato.

Wiosenne cięcie sprawi, że róża obsypie kwiatami 123RF/PICSEL

Najczęstsze błędy, których lepiej unikać. Zwróć na to uwagę

Choć przycinanie róż nie jest skomplikowane, łatwo popełnić kilka podstawowych pomyłek. Jedną z nich jest wybór nieodpowiedniej pogody - cięcie w deszczu sprzyja chorobom grzybowym, a w pełnym słońcu nadmiernie osłabia rośliny. Najlepsza będzie sucha, spokojna pora dnia, na przykład poranek.

Wielu ogrodników zapomina też o higienie pracy. Tępe lub brudne narzędzia miażdżą pędy i mogą przenosić patogeny z krzewu na krzew. Po zakończeniu zabiegu warto usunąć z rabaty wszystkie resztki roślin, w których mogą zimować szkodniki. Błędem jest również zbyt niskie lub przypadkowe skracanie pędów latem - przekwitłe kwiaty ścinajmy tuż nad zdrowym pąkiem, aby nie osłabiać roślin.

Regularne i przemyślane cięcie to prosty sposób, by róże odwdzięczyły się gęstym pokrojem i kaskadą kwiatów. Kilka godzin pracy wiosną potrafi całkowicie odmienić wygląd ogrodu w nadchodzącym sezonie.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL