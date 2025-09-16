Najlepszy sposób na usuwanie uporczywego brudu z szyby piekarnika

Zaschnięty brud na szybie piekarnika psuje wizualny efekt całej kuchni, a w dodatku utrudnia obserwowanie piekących się potraw i ciast. Na szczęście tego typu zabrudzeń można łatwo pozbyć się za pomocą domowych metod. Aby dokładnie wyczyścić szybę piekarnika, otwórz drzwi urządzenia i ostrożnie polej je gorącą wodą, a następnie obficie posyp sodą oczyszczoną. Po kilku minutach użyj kawałka zgniecionej folii aluminiowej i delikatnie pocieraj nią zabrudzenia. Później wystarczy całość przemyć wodą i zetrzeć gąbką do mycia naczyń. Tłuste osady i brud znikną ze szklanych powierzchni.

Zmieszaj trzy składniki - usuniesz nawet najbardziej uporczywy brud z piekarnika

Jeśli chcesz uniknąć szorowania w przypadku mocno zabrudzonego piekarnika, wystarczy zmieszać trzy proste składniki. Do naczynia żaroodpornego wlej szklankę wody, dodaj 2 łyżki octu i wsyp 3 opakowania proszku do pieczenia. Całość dokładnie wymieszaj i umieść w piekarniku na środkowej półce. Następnie włącz urządzenie w trybie termoobiegu i ustaw temperaturę 200 stopni Celsjusza. Po około 50 minutach piekarnik wystarczy wyłączyć, poczekać aż lekko ostygnie, a następnie przetrzeć szybę gąbką. Po zabrudzeniach nie powinno być śladu.

Zmieszaj trzy składniki - łatwo pozbędziesz się nawet uporczywego brudu z piekarnika

Inne sposoby na mycie szyby piekarnika

Z mniejszymi zabrudzeniami piekarnika doskonale poradzi sobie inna domowa mieszanka. Do butelki z atomizerem wystarczy wlać ocet i wodę w proporcji 1:1 i takim płynem dokładnie spryskać drzwi urządzenia. Po kilku minutach całość należy przetrzeć gąbką.

Z kolei na mocno zaschnięty brud i tłuszcz lepiej działają tabletki do zmywarki. Wystarczy rozkruszyć jedną i zmieszać ją z niewielką ilością wody, tak by powstała konsystencja pasty. Mieszankę nałóż na szybę i zostaw na kilkanaście minut. Po tym czasie szybę wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką. Urządzenie będzie lśnić czystością.

