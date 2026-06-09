Jak obierać młode ziemniaki? Jeden błąd rujnuje całe danie

Spis treści: Dlaczego skórka młodych ziemniaków jest cenna? Najlepszy sposób: delikatne "skrobanie" zamiast obierania Gotowanie młodych ziemniaków w skórce jako najlepsza opcja Dodatkowe triki na zachowanie wartości młodych ziemniaków Najczęstsze błędy podczas gotowania młodych ziemniaków

Dlaczego skórka młodych ziemniaków jest cenna?

Skórka ziemniaków chroni miąższ warzywa i znajdujące się w nim składniki pokarmowe. W samej skórce również zawarty jest przede wszystkim błonnik oraz niewielka ilość potasu czy witaminy C. Usuwając ją z bulwy, zmniejszasz nieco wartość odżywczą warzywa. Same ziemniaki dostarczają przede wszystkim:

potasu - jest go więcej niż w bananach;

błonnika,

witaminy C.

W miąższu ziemniaka znajdziesz także niewielką ilość fosforu, magnezu, cynku, miedzi, manganu, jodu, folianów.

Młode ziemniaki zawierają więcej wody niż starsze, przez co są mniej kaloryczne. Ponadto mają więcej witaminy C, ale mniej potasu. Co jednak najważniejsze, ich skórka jest niezwykle cienka, a próba ich obierania często kończy się pozbawieniem ziemniaka znacznej ilości miąższu.

Najlepszy sposób: delikatne "skrobanie" zamiast obierania

Z powodu charakterystycznej skórki młodych ziemniaków tradycyjne obieranie ich nożem lub obieraczką nie jest najlepszym wyborem. Znacznie lepiej sprawdza się delikatne "skrobanie", dzięki czemu pozbawia się bulw zanieczyszczeń, ale też często większej części młodej skórki.

Jak obierać młode ziemniaki? Pod bieżącą wodą za pomocą nowej gąbki do naczyń pocieraj bulwy ostrą stroną. Możesz użyć do tego też szczotki do warzyw lub mocniej przecierać bulwy rękami. Szybko zauważysz, że delikatna skórka zwija się pod palcami i odchodzi od ziemniaka.

Sprawdzamy, dlaczego warto jeść młode ziemniaki 123RF/PICSEL

Gotowanie młodych ziemniaków w skórce jako najlepsza opcja

Zamiast starać się obierać młode ziemniaki - ugotuj je w skórce. Przed zalaniem ich wodą w garnku dobrze umyj je pod bieżącą wodą, pozbawiając resztek ziemi i innych zanieczyszczeń. Po ugotowaniu ziemniaki będą miały zupełni inny smak, będą bardziej kremowe. Na talerzu możesz obrać je ręcznie z cienkiej skórki lub zjeść razem z nią.

Gotowanie młodych ziemniaków w skórce jest najlepszą opcją nie w tylko ze względu na zachowanie wartości odżywczych, ale także wygodę i smak warzywa. Nie musisz męczyć się z obieraniem czy skrobaniem cienkiej skórki, a same bulwy mają znacznie lepszy smak. Idealnym dopełnieniem ziemniaków stają się odrobina soli i masło. Dodając do nich zimny kefir w szklance i jajko sadzone, otrzymujesz idealną propozycję na letni obiad.

Dodatkowe triki na zachowanie wartości młodych ziemniaków

Młode ziemniaki możesz gotować w skórce, ale równie dobrze możesz je piec w skórce w piekarniku czy smażyć w Air fryerze. Jeśli chcesz je ugotować, pamiętaj, aby:

nie moczyć ich zbyt długo w wodzie,

gotować je w niewielkiej ilości wody - ma ona jedynie zakrywać bulwy ziemniaka,

nie krój ich przed gotowaniem - wybieraj bulwy o podobnie wielkości, aby ugotowały się równomiernie,

nie gotuj zbyt długo - jeśli widelec miękko wejdzie w bulwę - ziemniaki są gotowe.

Dzięki tym wskazówkom zachowasz więcej wartości odżywczych ziemniaka. Ich smak z kolei przywoła najpiękniejsze wspomnienia z letnich wakacji u babci. To właśnie na niego czeka się cały rok.

Najczęstsze błędy podczas gotowania młodych ziemniaków

Wiele osób wciąż popełnia błędy podczas gotowania młodych ziemniaków, które sprawiają, że mają mniej wartości odżywczych, w smaku są wodniste, a na talerzu się rozpadają. Podczas ich przygotowywania unikaj:

grubego obierania młodych ziemniaków;

zalewania ich dużą ilością wody i pozostawiania ich w niej przed gotowaniem;

zbyt długiego gotowania ziemniaków.

Błędy te pozbawiają cię tego, co w młodych ziemniakach najlepsze - maślanego smaku, jędrności i wartości odżywczych.





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