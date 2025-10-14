Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie? Ten trik za grosze działa genialnie

InteriaKobieta Redakcja

Jak zatrzymać ciepło w domu i zaoszczędzić na ogrzewaniu? Jeśli wydaje ci się, że to niemożliwe, koniecznie sprawdź patent, który ostatnimi czasy podbija internet. Wystarczy tylko kawałek kartonu i folia aluminiowa, aby podnieść temperaturę w pomieszczeniach.

Nie musisz podkręcać kaloryferów, aby w mieszkaniu zrobiło się cieplej. Zastosuj trik za grosze
Nie musisz podkręcać kaloryferów, aby w mieszkaniu zrobiło się cieplej. Zastosuj trik za grosze123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie? Ten trik to hit
  2. Karton i folia aluminiowa - tyle potrzeba, aby w domu zrobiło się cieplej
  3. Jak działa folia aluminiowa umieszczona za grzejnikiem?
  4. Jak jeszcze zatrzymać ciepło w pomieszczeniach?

Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie? Ten trik to hit

Na zewnątrz robi się coraz chłodniej, co zmusza do podkręcania kaloryferów. Zima i mrozy dopiero przed nami, więc jeśli obawiasz się wysokich rachunków za ogrzewanie, możesz we własnych domu wykorzystać trik, który w sieci zyskuje ostatnio ogromną popularność. Wystarczy kawałek folii aluminiowej i karton, by zatrzymać ciepło w pomieszczeniach i realnie obniżyć rachunki. Ten patent kosztuje grosze, a zdaniem wielu naprawdę działa.

Zobacz również:

Kawa zbożowa wraca do łask
Porady

Kawa zbożowa wraca do łask. Czy to zdrowsza alternatywa dla małej czarnej?

Agnieszka Kasprzyk
Rolka folii aluminiowej rozwiniętej na stole pokrytym obrusie w kratkę, z lekko postrzępionym końcem arkusza.
Folia aluminiowa działa niczym lustro dla promieniowania cieplnego123RF/PICSEL

Karton i folia aluminiowa - tyle potrzeba, aby w domu zrobiło się cieplej

Istnieje genialny sposób, aby zwiększyć temperaturę w mieszkaniu nawet o kilka stopni - bez konieczności podkręcania kaloryferów. Wystarczy zastosować tzw. "reflektor ciepła", wynalazek, który stworzysz samodzielnie za grosze. Zaopatrz się w folię aluminiową i karton, a następnie:

1. Zmierz szerokość i wysokość grzejnika.

2. Wytnij kawałek tektury o mniej więcej tych samych wymiarach.

3. Owiń kartonik folią aluminiową, błyszczącą stroną na zewnątrz.

4. Wsuń tekturę za grzejnik tak, by w miarę możliwości przylegała do ściany.

Jak działa folia aluminiowa umieszczona za grzejnikiem?

Folia aluminiowa odbija fale podczerwone emitowane przez grzejnik i kieruje je z powrotem do pomieszczenia. Zapobiega to "uciekaniu" ciepła i zapewnia wyższą temperaturą w pokojach. Taki sam efekt można osiągnąć montując w mieszkaniach specjalne izolacyjne maty, których koszt jest znacznie wyższy. Możesz wykonać więc ten przydatny gadżet samodzielnie, za grosze.

Jak jeszcze zatrzymać ciepło w pomieszczeniach?

Aby w okresie jesienno-zimowym móc nieco przyoszczędzić na ogrzewaniu, warto również zastosować inne triki, dzięki którym w mieszkaniach czy domach będzie cieplej.

Uszczelnij okna i przysłoń wentylacje - użyj do tego np. taśmy izolacyjnej

Nie zasłaniaj niczym grzejników - długie zasłony i firany blokują przepływ ciepłego powietrza

Rozłóż dywany - ograniczy to utratę ciepła przez podłogę

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 150: Andrzej GryżewskiINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze