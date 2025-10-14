Spis treści: Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie? Ten trik to hit Karton i folia aluminiowa - tyle potrzeba, aby w domu zrobiło się cieplej Jak działa folia aluminiowa umieszczona za grzejnikiem? Jak jeszcze zatrzymać ciepło w pomieszczeniach?

Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie? Ten trik to hit

Na zewnątrz robi się coraz chłodniej, co zmusza do podkręcania kaloryferów. Zima i mrozy dopiero przed nami, więc jeśli obawiasz się wysokich rachunków za ogrzewanie, możesz we własnych domu wykorzystać trik, który w sieci zyskuje ostatnio ogromną popularność. Wystarczy kawałek folii aluminiowej i karton, by zatrzymać ciepło w pomieszczeniach i realnie obniżyć rachunki. Ten patent kosztuje grosze, a zdaniem wielu naprawdę działa.

Folia aluminiowa działa niczym lustro dla promieniowania cieplnego 123RF/PICSEL

Karton i folia aluminiowa - tyle potrzeba, aby w domu zrobiło się cieplej

Istnieje genialny sposób, aby zwiększyć temperaturę w mieszkaniu nawet o kilka stopni - bez konieczności podkręcania kaloryferów. Wystarczy zastosować tzw. "reflektor ciepła", wynalazek, który stworzysz samodzielnie za grosze. Zaopatrz się w folię aluminiową i karton, a następnie:

1. Zmierz szerokość i wysokość grzejnika.

2. Wytnij kawałek tektury o mniej więcej tych samych wymiarach.

3. Owiń kartonik folią aluminiową, błyszczącą stroną na zewnątrz.

4. Wsuń tekturę za grzejnik tak, by w miarę możliwości przylegała do ściany.

Jak działa folia aluminiowa umieszczona za grzejnikiem?

Folia aluminiowa odbija fale podczerwone emitowane przez grzejnik i kieruje je z powrotem do pomieszczenia. Zapobiega to "uciekaniu" ciepła i zapewnia wyższą temperaturą w pokojach. Taki sam efekt można osiągnąć montując w mieszkaniach specjalne izolacyjne maty, których koszt jest znacznie wyższy. Możesz wykonać więc ten przydatny gadżet samodzielnie, za grosze.

Jak jeszcze zatrzymać ciepło w pomieszczeniach?

Aby w okresie jesienno-zimowym móc nieco przyoszczędzić na ogrzewaniu, warto również zastosować inne triki, dzięki którym w mieszkaniach czy domach będzie cieplej.

• Uszczelnij okna i przysłoń wentylacje - użyj do tego np. taśmy izolacyjnej

• Nie zasłaniaj niczym grzejników - długie zasłony i firany blokują przepływ ciepłego powietrza

• Rozłóż dywany - ograniczy to utratę ciepła przez podłogę

