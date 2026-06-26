Fala upałów nadciąga nad Polskę. Wydano alerty

Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach w Polsce czeka nas ekstremalna, historyczna fala upałów. Kulminacja gorąca zapowiadana jest na najbliższy weekend - 27-28 czerwca oraz początek przyszłego tygodnia. Najwyższe temperatury mają dotknąć region południowy, zachodni i centralny kraju - w niedzielę i poniedziałek może być to nawet 41 st. C. Nieco chłodniejsza aura utrzyma się jedynie na Pomorzu. Z związku z tym, Instytut Gospodarki Wodnej i Meteorologii oraz Rządowe Biuro Bezpieczeństwa wydały alerty we wszystkich województwach. Informuje się przede wszystkim o wysokim ryzyku wyczerpania cieplnego, odwodnienia i udarów słonecznych. Zaleca się, aby w godzinach 11-16 unikać przebywania na zewnątrz, noszenia przewiewnej odzieży, stosowania kremów z wysokim filtrem UV oraz picia dużych ilości wody. Osobom mieszkającym zaś w mieszkaniach czy domach, które szybko się nagrzewają i nie posiadają klimatyzacji, eksperci radzą wykorzystywanie patentów, które sprawią, że we wnętrzach będzie nieco chłodniej. Co konkretnie należy robić?