Jak obniżyć temperaturę w mieszkaniu podczas upałów? 6 sprawdzonych sposobów
Najnowsze prognozy pogody zapowiadają, że w Polsce czeka nas pierwsza w tym roku, silna fala upałów. Wysokie temperatury będą problematyczne z pewnością dla tych przebywających w mieszkaniach bez klimatyzacji. Warto wiedzieć, co robić w takich sytuacjach, aby chociaż trochę obniżyć temperaturę we wnętrzach.
Spis treści:
- Fala upałów nadciąga nad Polskę. Wydano alerty
- Jak obniżyć temperaturę w mieszkaniu? Zastosuj sprawdzone patenty
Fala upałów nadciąga nad Polskę. Wydano alerty
Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach w Polsce czeka nas ekstremalna, historyczna fala upałów. Kulminacja gorąca zapowiadana jest na najbliższy weekend - 27-28 czerwca oraz początek przyszłego tygodnia. Najwyższe temperatury mają dotknąć region południowy, zachodni i centralny kraju - w niedzielę i poniedziałek może być to nawet 41 st. C. Nieco chłodniejsza aura utrzyma się jedynie na Pomorzu. Z związku z tym, Instytut Gospodarki Wodnej i Meteorologii oraz Rządowe Biuro Bezpieczeństwa wydały alerty we wszystkich województwach. Informuje się przede wszystkim o wysokim ryzyku wyczerpania cieplnego, odwodnienia i udarów słonecznych. Zaleca się, aby w godzinach 11-16 unikać przebywania na zewnątrz, noszenia przewiewnej odzieży, stosowania kremów z wysokim filtrem UV oraz picia dużych ilości wody. Osobom mieszkającym zaś w mieszkaniach czy domach, które szybko się nagrzewają i nie posiadają klimatyzacji, eksperci radzą wykorzystywanie patentów, które sprawią, że we wnętrzach będzie nieco chłodniej. Co konkretnie należy robić?
Jak obniżyć temperaturę w mieszkaniu? Zastosuj sprawdzone patenty
Wiele osób podczas gorący dni otwiera w mieszkaniach czy domach okna. Jest to kardynalny błąd, który sprawia, że do wnętrza dostają się gorące masy powietrza powodując jeszcze większy zaduch. W godzinach przed jak i popołudniowych wszystkie okna oraz drzwi zewnętrzne powinny być zatem zamknięte. Osoby, które nie posiadają klimatyzacji mogą również zastosować kilka patentów, które pomogą obniżyć nieco temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych. Warto przede wszystkim:
- Zasłaniać okna od zewnątrz - szczególnie w godzinach, kiedy słońce mocno operuje. Można wykorzystywać do tego rolety lub grubsze zasłony.
- Zwinąć i wynieść wszystkie grube dywany znajdujące się we wnętrzach - warto to zrobić na czas upałów, gdyż mogą one zatrzymywać ciepło.
- Wietrzyć mieszkania wieczorem oraz w nocy - najlepiej na przestrzał, aby utworzyć przeciągi
- Wykorzystywać "klimatyzację" domowej roboty - w razie potrzeby warto używać wiatraków, a przy ekstremalnych upałach można też wspomóc się trikiem z wykorzystaniem płytkiego naczynia napełnionego wodą z kostkami lodu - należy umieścić je naprzeciwko wentylatora, przez co wywiewane powietrze będzie chłodniejsze
- Unikać gotowania, pieczenia, a także prasowania - przy upałach lepiej ograniczyć korzystanie z urządzeń, które znacznie podnoszą temperaturę w domu. To samo tyczy się telewizora, komputera czy ładowarek w trybie czuwania.
- Rozwieszać w pomieszczeniach mokre pranie czy np. prześcieradła na oknach - parująca woda obniży temperaturę powietrza i nieco je nawilży.