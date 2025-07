Aby pozbyć się uporczywego kamienia ze słuchawki prysznicowej w łazience, można co prawda wykorzystać różnego rodzaju chemiczne preparaty, jednak zazwyczaj są nietanie, a ich intensywny zapach przyprawia o bóle głowy.

Zdecydowanie lepszym, bardziej przyjaznym dla środowiska i zdrowia patentem będzie wykorzystywanie do sprzątania naturalnych specyfików takich jak m.in. ocet czy soda oczyszczona. W przypadku usuwania kamienia w łazience warto przede wszystkim postawić na ten pierwszy środek - jego skuteczność jest potwierdzona, o ile odpowiednio się go stosuje.

Ocet spirytusowy to łatwo dostępny, niedrogi i uniwersalny produkt, pomocny w codziennych porządkach. Posłuży m.in. do czyszczenia armatury, ale również mycia okien, luster i innych powierzchni. Nie tylko rozpuszcza kamień ale również zabija baterie i niweluje pleśń. W przypadku czyszczenia słuchawki prysznicowej sprawdzi się doskonale - pod warunkiem, że odpowiednio go zastosujemy. Regularnie używany utrzyma ją w czystości, zapobiegając zatykaniu dysz.