Spis treści: Dlaczego warto czyścić tapicerowane meble za pomocą sody oczyszczonej? Jak wyczyścić tapicerowane meble za pomocą sody oczyszczonej? Czyszczenie tapicerki sodą oczyszczoną na sucho Czyszczenie plam na tapicerce sodą oczyszczoną na mokro Jak dbać o tapicerowane meble?

Dlaczego warto czyścić tapicerowane meble za pomocą sody oczyszczonej?

Soda oczyszczona to tani i ekologiczny środek czyszczący. Usuwa plamy i zabrudzenia, odświeża materiał bez ryzyka uszkodzeń i doskonale neutralizuje zapachy. Nie powoduje przebarwień na tkaninie, jest w pełni bezpieczna dla środowiska i bardzo łatwo się jej używa - bez specjalistycznego sprzętu czy czyszczenia na mokro. Do tego jest tania i łatwo dostępna.

Jak wyczyścić tapicerowane meble za pomocą sody oczyszczonej?

Pierwszy etap czyszczenia tapicerki kanapy czy krzeseł powinien polegać na dokładnym odkurzeniu mebli z uwzględnieniem zakamarków. Później warto wykonać próbę w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, jak konkretna tkanina reaguje na kontakt z sodą oczyszczoną.

Czyszczenie tapicerki sodą oczyszczoną na sucho

Zabrudzony mebel należy obficie posypać sodą oczyszczoną, a następnie delikatnie wetrzeć proszek w tkaninę za pomocą szczotki o miękkim włosiu. Sodę najlepiej zostawić na tapicerce na co najmniej 30 minut - im większe zabrudzenia, tym czas można nieco wydłużyć. Następnie mebel należy dokładnie odkurzyć, by zebrać cały proszek. Tapicerka powinna być wyraźnie czystsza i pozbawiona nieprzyjemnych zapachów.

Po suchym praniu sodą proszek należy zdjąć z tapicerki odkurzaczem 123RF/PICSEL

Czyszczenie plam na tapicerce sodą oczyszczoną na mokro

Mocniejsze zabrudzenia, np. plamy po napojach czy tłustym jedzeniu trzeba usunąć na mokro. W tym celu do miski należy wlać litr ciepłej wody, dodać łyżkę sody oczyszczonej i sok z połowy cytryny. Taką mieszaniną należy czyścić zabrudzenia za pomocą gąbki, wykonując delikatne koliste ruchy. Po wyschnięciu tkaniny, całość należy jeszcze dokładnie odkurzyć, by pozbyć się resztek sody.

Jak dbać o tapicerowane meble?

Tapicerowane meble wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Raz w tygodniu należy dokładnie je odkurzać z sierści czy okruchów, nie zapominając o zakamarkach. Raz w miesiącu kanapę warto wyczyścić sodą oczyszczoną na sucho. Trzeba też pamiętać o pielęgnacji innych elementów mebli - skórzanych czy drewnianych i wybierać odpowiednie środki czyszczące.

